Oppo Find X2 launch evenement Oppo zal de Find X2 smartphone serie onthullen op 6 maart 2020. Het nieuwe topmodel beschikt over een 3K beeldscherm en zal 5G ondersteuning bieden.

Er wordt al lange tijd gesproken over een nieuwe high-end Find smartphone van Oppo. In eerste instantie stond het launch event voor de Oppo Find X2 gepland op 22 februari 2020. Doordat de Mobile World Congress op het laatste moment werd afgelast, vanwege het coronavirus, is ook het evenement van Oppo uitgesteld. Inmiddels is de nieuwe lanceringsdatum bekend gemaakt. Op vrijdag 6 maart 2020 vind de officiële introductie plaats in museum Voorlinden te Wassenaar.

Wil jij het evenement volgen? Dat kan, want Oppo zal een live stream opzetten, waardoor je de gehele productpresentatie zelf kunt volgen. De presentatie gaat om 10:30 Nederlandse tijd van start en kan via onderstaande video live bekeken worden.

Oppo Find X2 specificaties en unieke kenmerken

De verwachtingen rondom het nieuwe vlaggenschip zijn hoog gespannen. Volgens topman Brian Shen wordt de Find X2 de allereerste smartphone met een schermresolutie van 3K, waardoor het toestel een ongeëvenaarde kijkervaring zal leveren. Ook zal de nieuwe Oppo smartphone ondersteuning bieden voor een verversingssnelheid van 120Hz. Deze hoge refresh rate zorgt ervoor dat de display maar liefst 120x per seconde ververst wordt, ideaal tijdens het gamen of bij het bekijken van films.

Hoewel er inmiddels al enkele smartphones zijn uitgebracht met een 120Hz display is de combinatie met een 3K resolutie geheel nieuw. Oppo zal daarmee de eerste fabrikant zijn die een smartphone op de markt brengt waarbij je de 120Hz verversingssnelheid kunt gebruiken bij een 1440p resolutie. Bovendien heeft Brian Shen, president van Oppo, via social media te kennen gegeven dat de smartphone een uitzonderlijke contrastratio van maar liefst 5.000.000:1 zal ondersteunen. Daarnaast wordt verwacht dat het gaat om een afgerond scherm, waardoor de telefoon een extra luxueus uiterlijk krijgt.

We spraken Omar Al Azami, Communicatie & PR Manager bij OPPO Benelux over de lancering: De smartphone industrie is dynamisch en gebruikers zijn continue op zoek naar innovatieve oplossingen. Ook is gebleken uit diverse onderzoeken dat het scherm (grootte en kwaliteit) van een telefoon één van de belangrijkste pijlers zijn tijdens het aankoopproces. Met de lancering van de nieuwe Find X2 Series leggen we een nieuwe standaard op het gebied van hoge kwaliteitsschermen in de premium range maar ook op andere vlakken. Vergeet niet om de livestream te volgen!

Verder mag je er vanuit gaan het een full screen smartphone betreft, als je kijkt naar de Tweet van Brian. De Oppo Find X2 wordt de opvolger van de Find X, dit toestel werd halverwege 2018 uitgebracht en behoorde tot de eerste Oppo smartphones die je in Nederland kon kopen. Uniek voor deze telefoon was de roterende camera en het randloze beeldscherm. Hoewel er inmiddels al veel bekend is over het nieuwe baanbrekende scherm van de Find X2, is er nog beduidend minder bekend omtrent het camerasysteem.

Vorige maand rapporteerde LetsGoDigital over een Oppo telefoon met een uniek camerasysteem, in de vorm van een maan. Of deze camera ook in de X2 terug te vinden zal zijn blijft nog even afwachten, in ieder geval mag je er vanuit gaan dat deze high-end smartphone over een goede camera zal beschikken waarbij gebruik wordt gemaakt van een Sony beeldsensor. Deze sensor zal tevens over een vernieuwd autofocus systeem beschikken, genaamd ‘All Pixel Omni-directionele PDAF’. Oppo kennende zal het camerasysteem er bovendien stijlvol uitzien. Wat betreft de selfie-camera, vermoedelijk gaat het om een 48 megapixel front-camera.

Daarnaast is reeds bekend dat het nieuwe vlaggenschip zal worden aangedreven door de uiterst krachtige Snapdragon 865 chipset. Deze processor zal in 2020 in meer topmodellen terug te vinden zijn. Er wordt gesproken over 256GB opslaggeheugen en 12GB werkgeheugen. Aan geheugen dus geen gebrek bij deze mobiele telefoon.

Oppo 5G telefoon

De nieuwe Oppo Find smartphone zal tevens ondersteuning bieden voor het 5G netwerk. Het toestel zal ondersteuning bieden voor ‘dual-mode 5G’, niet te verwarren met dual sim 5G technologie. Dual-mode 5G houdt in dat het toestel zowel ondersteuning biedt voor NSA (non-standalone access) als SA (standalone access) 5G netwerken. De eerste generatie 5G telefoons boden alleen ondersteuning voor NSA, voor dit netwerk kan deels gebruik worden gemaakt van de bestaande 4G LTE netwerk infrastructuur. Dit netwerk biedt hogere snelheden en een hogere data bandbreedte.

Het 5G SA netwerk is vanaf de grond af aan opgebouwd. Eén van de belangrijke voordelen van het 5G SA netwerk, dat niet met het NSA netwerk bereikt kan worden, is de ultra lage vertraging, waar we al tijden over horen. Dit zal onder andere bij gaming toepassingen een welkome toevoeging zijn. Ook kunnen er nog hogere snelheden gerealiseerd worden.

Ten slotte wordt verwacht dat de Oppo Find X2 snelladen zal ondersteunen. Mogelijk gaat het om een laadvermogen van maar liefst 65 Watt. Deze technologie is al beschikbaar voor de Reno Ace, helaas is deze smartphone echter nooit in Nederland uitgebracht. Van de Find X2 is inmiddels wel duidelijk dat je deze telefoon straks ook in Nederland kunt kopen. Om een idee te krijgen van de immense snelheid van een 65W oplader, hiermee kun je een 4.000 mAh batterij in slechts 35 minuten weer volledig opladen.

Oppo Find smartphone kopen

Oppo spreekt in haar persbericht overigens over de ‘Find X2 Series’, het lijkt er sterk op dat er meerdere toestellen aangekondigd zullen worden. Vorige maand dook er al een certificaat op, waaruit bleek dat er ook een Find X2 Pro in ontwikkeling is. Over de verschillen tussen de X2 en de X2 Pro zijn echter nog geen details bekend.

Ook is er nog geen informatie bekend omtrent de verkoopprijzen. Het voorgaande model kreeg een adviesprijs van €1.000. De Find X kun je overigens nog altijd in Nederland kopen, vandaag de dag betaal je nog zo’n €800 voor dit stijlvolle toestel. Deze smartphone is onder andere verkrijgbaar bij MediaMarkt en Coolblue.

Verwacht wordt dat de nieuwe Oppo Find X2 kort na de officiële introductie op 6 maart in de verkoop gaat. In Nederland kun je Oppo smartphones kopen bij de MediaMarkt, BelSimpel, Mobiel en Coolblue. Voor een Oppo telefoon met abonnement kun je onder andere terecht bij telecomprovider T-Mobile.