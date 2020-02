Oppo Find X2 en X2 Pro introductie aanstaande Volgende week wordt de nieuwe Find X2 serie onthuld. Deze high-end Oppo telefoons beschikken over een indrukwekkend scherm en een 65W snellader.

Op 24 februari 2020 gaat de Mobile World Congress van start. Tijdens MWC 2020 worden weer tal van mobiele innovaties verwacht. Eén van de fabrikanten die op de telecombeurs in Barcelona aanwezig zal zijn is het Chinese Oppo. Twee dagen voor aanvang van de beurs organiseert het bedrijf een persconferentie in de Spaanse stad. Tijdens het launch event zal in ieder geval de Oppo Find X2 officieel worden aangekondigd.

Mogelijk wordt gelijktijdig ook de eerste Oppo smartwatch onthuld en wellicht dat we tegelijkertijd ook kennis kunnen maken met de nieuwe AR bril van Oppo. Daarnaast is het nog even de vraag of de Oppo Reno 3 smartphones, die eind vorig jaar in India werden gelanceerd, ook naar Europa komen.

Oppo MWC 2020 Launch event

Afgelopen week werden de persuitnodigingen verstuurd. Op 22 februari 2020 zal de persconferentie om 14:00 Nederlandse tijd van start gaan in het convention center Auditori Fòrum CCIB in Barcelona. De uitnodiging is getiteld ‘Oppo Find X2 Launch Event’, het moge dan ook duidelijk zijn dat het nieuwe vlaggenschip hier in ieder geval wordt aangekondigd. Als slogan is er gekozen voor ‘Uncover the Ultimate’.

De Find X2 zal de in 2018 gelanceerde Find X opvolgen. Dit was de eerste Oppo smartphone met een full screen display. Het toestel werd voorzien van een draaibare camera, waardoor de hoofdcamera ook als selfiecamera gebruikt kan worden. Een pure innovatie, waar we anno 2020 al niet meer van opkijken. Destijds was Oppo echter, samen met zusterbedrijf Vivo, veruit de eerste smartphonefabrikant die op deze wijze een alternatief voor de notch bedacht.

Verwacht wordt dat het nieuwe model weer net zo innovatief wordt als twee jaar geleden. Eén van de focuspunten wordt het display. De Oppo Find X2 zal over een 6,5-inch display beschikken met een QHD+ resolutie, oftewel 2K (dubbel zo helder als Full HD). De verversingssnelheid wordt verhoogd naar maar liefst 120 Hz, bewegende beelden hebben er nog nooit zo mooi uitgezien op een smartphone. Dit wordt duidelijk een nieuwe trend voor 2020. Dit jaar worden er verschillende mobieltjes verwacht met zo’n hoge refresh rate – waaronder de later deze week verwachte Samsung Galaxy S20. Dit zal onder andere zorgen voor sterk verbeterde gaming prestaties.

Ook mag je er vanuit gaan dat de nieuwe Oppo Find smartphone voorzien wordt van een in-display vingerafdrukscanner. Deze was ten tijde van de introductie van de Find X nog niet beschikbaar. Sindsdien zijn echter alle Oppo Reno smartphones voorzien van een vingerafdrukscanner die onder het scherm wordt geplaatst. Je mag er dan ook vanuit gaan dat deze snel werkende sensor ook in de X2 terug te vinden zal zijn. Hetzelfde geldt overigens voor 5G functionaliteit. Vermoedelijk wordt het de eerste DSS-compatibele 5G telefoon.

De Find X2 wordt uitgerust met de meest krachtige processor die momenteel beschikbaar is. Het gaat om de nieuwe Qualcomm Snapdragon 865, deze chipset zal in 2020 in meer topmodellen worden gebruikt. Naar verwachting voorziet Oppo haar nieuwe vlaggenschip van 12GB RAM en 256GB opslagruimte. Aan geheugen dus geen gebrek bij deze mobiele telefoon. Het is echter nog wel onduidelijk of alle X2 smartphones over zoveel werkgeheugen zullen beschikken.

Oppo Find X2 Pro smartphone

Afgelopen maand dook er namelijk een onthullend certificaat op, waaruit bleek dat Oppo twee nieuwe modellen in de maak heeft. Het toestel met modelnummer CPH2023 zou de Find X2 worden, daarnaast is er een CPH2025 in ontwikkeling. Deze smartphone krijgt vermoedelijk de modelnaam Find X2 Pro. Over de verschillen tussen deze twee mobieltjes is echter nog bijzonder weinig bekend. Ook blijft het nog even afwachten of het Pro model gelijktijdig zal arriveren.

Over de vormgeving van de nieuwe smartphone is nog altijd veel onduidelijk. Halverwege vorig jaar deelde de president van Oppo, Brian Shen, via social media verschillende afbeeldingen van een prototype telefoon met een waterfall display en een under-screen camera. Op de afbeeldingen werd deze telefoon vergeleken met de Find X, waardoor de internationale media er al snel vanuit ging dat we hier met de X2 te maken hebben. Echter, eerder dit jaar heeft de CEO van Oppo te kennen gegeven dat het nog te vroeg is om een smartphone te presenteren met een selfiecamera onder het scherm. De beeldkwaliteit van deze in-display camera is simpelweg nog niet toereikend om toe te passen in een eindproduct.

Zodoende blijft de vraag openstaan, wat voor een selfie-camera zal de X2 dan wel herbergen? Sommige geloven dat het om een punch-hole camera gaat, net zoals de onlangs geïntroduceerde Reno 3. Een andere mogelijkheid is dat er opnieuw voor een draaibare- of pop-up camera gekozen wordt. Afgelopen maand rapporteerde LetsGoDigital nog over een zeer stijlvolle Oppo telefoon met een bijzonder camerasysteem én een pop-up camera. Of dit design ook daadwerkelijk gebruikt zal worden voor de nieuwe Find smartphone blijft echter nog onduidelijk.

Wel lijkt het inmiddels zo goed als zeker te zijn dat de Find X2 voorzien wordt van een 48 megapixel selfie-camera, waarbij gebruik wordt gemaakt van een Sony sensor. Vermoedelijk gaat het om de Sony IMX689, een nieuwe, nog niet eerder toegepaste beeldsensor. Over de camera setup aan de achterzijde bestaat nog veel onduidelijkheid. Verwacht wordt dat er in ieder geval een telefoto lens wordt inbegrepen met 5x Hybrid Zoom.

Ook zal de nieuwe Oppo Find smartphone snelladen ondersteunen, hoogstwaarschijnlijk gaat het om de 65W SuperVOOC oplaadtechnologie die ook in de Reno Ace is toegepast – laatstgenoemde model is overigens niet in Nederland uitgebracht. De nieuwe Find smartphone daarentegen kun je straks wel in ons land kopen. Met de 65W oplader kun je de 4.000 mAh batterij in slechts 35 minuten weer volledig bijladen.

Over de prijs van de nieuwe Oppo smartphone is nog geen informatie bekend. Het voorgaande model kreeg in 2018 een adviesprijs van €1.000. Waarschijnlijk zal het nieuwe model een vergelijkbare verkoopprijs krijgen. De Find X kun je overigens nog altijd kopen in Nederland, vandaag de dag betaal je nog zo’n €800 voor dit stijlvolle toestel. Deze smartphone is onder andere verkrijgbaar bij MediaMarkt en Coolblue.

Wil je de aankondiging live volgen? Oppo zal een live stream opzetten ten tijde van de persconferentie, deze is via onderstaande video te bekijken. De persconferentie vindt plaats op zaterdag 22 februari om 14:00 Nederlandse tijd. Vermoedelijk zal het kort na de officiële introductie al mogelijk worden om een Oppo Find X2 preorder te plaatsen.