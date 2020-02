Huawei Mate 30 Pro kopen bij MediaMarkt Amsterdam De Mate 30 Pro is nu alsnog verkrijgbaar in Nederland, zonder Google Mobile Services weliswaar. Wil jij deze Huawei smartphone kopen? Dit moet je weten!

In september 2019 werden de nieuwe Huawei Mate smartphones geïntroduceerd bestaande uit twee modellen, de Mate 30 en de Mate 30 Pro. Hoewel hun voorgangers direct in Nederland werden uitgebracht, was dat bij de nieuwe modellen niet het geval. Dit komt doordat Huawei niet langer gebruik mag maken van de Google Services, wegens een handelsban met Amerika. Lange tijd bleef het onduidelijk of de Mate smartphones überhaupt nog in ons land zouden arriveren. Inmiddels kun je het meest geavanceerde model, de Huawei Mate 30 Pro, ook kopen in Nederland.

In thuisland China werden de nieuwe modellen direct uitermate goed verkocht. Gezien hun fantastische specs is dat ook niet zo vreemd. Lange tijd heeft Huawei naar alternatieven gezocht om toch de Google services aan te kunnen bieden.

Huawei Mate 30 Pro exclusief bij MediaMarkt

Bij de Mate 30 Pro die je in Nederland exclusief kunt kopen bij de MediaMarkt Arena in Amsterdam zijn de Google Mobile Services niet standaard voor-geïnstalleerd. Dat betekent onder andere dat de Google Play Store niet standaard beschikbaar is, hetzelfde geldt voor Gmail, Google Maps etc.

In plaats daarvan is de Huawei Mate 30 Pro voorzien van Huawei Mobile Services (HMS). Het toestel draait op het Android 10 AOSP besturingssysteem in combinatie met de EMUI 10 gebruikersinterface van Huawei. In Nederland kun je de Mate 30 Pro kopen in de kleur ‘Space Silver’ voor een adviesprijs van 1100 euro.

Voorheen werden de Mate smartphones in een groot aantal winkels verkocht. Ditmaal is ervoor gekozen om het toestel exclusief in MediaMarkt Arena te verkopen. Volgens het offiiciële persbericht is de reden hiervoor: ‘om toekomstige gebruikers een nog betere en gepersonaliseerde service aan te bieden’. Het ligt echter voor de hand dat het ontbreken van de Google Services hieraan ten grondslag heeft gelegen.

Huawei raadt consumenten dan ook aan om eerst de productpagina te bezoeken om meer informatie te raadplegen omtrent de Huawei Mobile Services. Daarnaast wordt consumenten geadviseerd om zich te oriënteren op de Community pagina op de website van Huawei, waar veel tips & tricks staan om de Mate 30 Pro te voorzien van alle favoriete apps.

Wat heeft deze Huawei smartphone te bieden?

De Huawei Mate 30 Pro heeft een randloos Huawei Horizon-scherm (6,53 inch) dat in een hoek van 88 graden buigt. De fysieke geluidsknoppen zijn ingeruild voor een Side-touch functie. Daarmee kan de geluidssterkte zowel links als rechts op de schermrand geregeld worden. Door de schermrand dubbel aan te raken wordt de functie geactiveerd.

De Mate smartphone blinkt uit qua camera functionaliteit. De “Halo”-ring omringt de Leica quad-camera die bestaat uit een 40 megapixel groothoeklens, 40 megapixel SuperSensing-camera, 8 megapixel telelens en een 3D camera met dieptesensor voor prachtige portretten met een onscherpe, zachte achtergrond. De camera samenstelling zorgt voor foto’s en video’s van uitstekende kwaliteit. Dat bevestigt ook DxOMark: met 132 punten scoorde de Huawei Mate 30 Pro de hoogste punten van alle verkrijgbare telefoons tot nu toe.

De Huawei Mate 30 Pro wordt aangedreven door de nieuwe Kirin 990 System-on-a-Chip (SoC). Het intern geheugen van 256GB garandeert voldoende ruimte voor een zorgeloze opslag. Daarnaast kunnen gebruikers de opslag verdubbelen met een optionele NM-Card.

De 4500 mAh batterij en Huawei’s SuperCharge technologie zorgen ervoor dat deze telefoon makkelijk een dag mee kan, zonder tussentijds bij te hoeven laden. Mocht je het toestel toch onverhoopt tussentijds aan de oplader moeten leggen, dan is de batterij in een razendsnel tempo weer opgeladen, dankzij het laadvermogen van 40 Watt.

De adviesprijs van de Huawei 30 Pro is vastgesteld op 1100 euro, het toestel is beschikbaar in de kleur Space Silver. Tot en met 20 maart 2020 geldt een promotie aanbieding van 1000 euro, waarbij de consument een flip-cover en Huawei SuperCharge Wireless Charger (samen ter waarde van 95 euro) kado krijgt.