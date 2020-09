Xiaomi opvouwbare telefoon met Z Fold design Xiaomi patenteert unieke telefoon met dubbel vouwbaar scherm. Opgevouwen is het een dual display telefoon, uitgevouwen wordt het een gigantische tablet.

Eerder deze maand werd vanuit China het nieuws naar buiten gebracht dat Xiaomi hoogstwaarschijnlijk begin 2021 haar eerste opvouwbare smartphone zal introduceren. Begin 2019 werd er al een prototype getoond van een Xiaomi dubbel vouwbare telefoon, dit toestel is echter nooit uitgebracht. Het nieuwe model zou een clamshell design hebben, vergelijkbaar met de Samsung Galaxy Z Flip en de Motorola RAZR. Desalniettemin lijkt Xiaomi ook nog altijd toekomst te zien in een smartphone dat tweemaal gevouwen kan worden.

Xiaomi heeft namelijk een design patent ingediend voor een futuristisch ogende telefoon dat 2x dubbel gevouwen kan worden, in een Z-vorm. Het toestel beschikt over een gigantisch flexibel scherm, daarnaast is er een groot front-display beschikbaar.

Xiaomi Z Fold smartphone

In maart 2020 heeft Beijing Xiaomi Mobile Software een design patent ingediend bij The Hague International Design Bulletin, onderdeel van de WIPO (World Intellectual Property Office). Het octrooi werd op 18 september 2020 goedgekeurd, de documentatie bevat 16 productschetsen waarop de inklapbare telefoon vanuit alle kanten getoond wordt.

Het betreft een zeer moderne telefoon met minimale schermranden. In gesloten stand beschikt de gepatenteerde Xiaomi telefoon zowel aan de voor- als achterzijde over een groot display. Opgevouwen is het dus een dual display telefoon. De display aan de voorzijde is een separaat scherm, het scherm aan de achterzijde maakt onderdeel uit van het grote flexibele display.

Het front-display heeft veel weg van de Samsung Galaxy Z Fold 2, zo wordt dit toestel eveneens voorzien van een kleine hole-punch camera, die bovenin in het midden is geplaatst. Afgezien van deze camera zijn er geen andere camera’s zichtbaar op deze vouwtelefoon. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de manier van vouwen, de achterzijde van het toestel verdwijnt tijdens het opvouwen namelijk naar de binnenzijde.

Zodoende zou een camera aan de achterzijde alleen bruikbaar zijn wanneer de smartphone volledig is uitgevouwen tot tablet-formaat, wat niet direct voor een fijne handligging zorgt tijdens het fotograferen. Met de front-camera kun je zowel selfies als reguliere foto’s maken, want door het toestel om te draaien kun je het scherm aan de andere zijde gebruiken als viewfinder.

Het front-scherm maakt deel uit van de hoofd-behuizing, waar de belangrijkste componenten in verwerkt worden. Aan de rechterzijde zijn de bedieningsknoppen aangebracht en het simkaart compartiment. Er is één grote brede knop zichtbaar, vermoedelijk dat deze werkt als vergrendeling voor het op- en uitvouwen van de telefoon. Ook is er een lange volume-knop zichtbaar. Daarnaast zijn aan de boven- en onderzijde de speakers en USB Type-C aansluiting geplaatst.

Mobiele telefoons met een flexibel display

Het is overigens niet voor het eerst dat je op LetsGoDigital kunt lezen over een dubbel vouwbare smartphone met Z-Fold design. In augustus vorig jaar rapporteerde we over een soortgelijke LG vouwtelefoon, niet veel later werd er ook een dubbel vouwbare LG telefoon met stylus pen gepatenteerd. Concurrent Samsung lijkt ook een soortgelijke Galaxy telefoon in ontwikkeling te hebben.

Hoewel Xiaomi begin vorig jaar al een werkend prototype toonde zijn er vooralsnog geen opvouwbare smartphones geïntroduceerd met een dubbele vouwlijn. Dergelijke apparaten vragen natuurlijk ook om nieuwe bedieningsmogelijkheden, wat veel ontwikkeltijd vergt. Daarnaast lijkt de markt simpelweg nog niet rijp te zijn voor dit type toestellen, temeer omdat de prijs nog veel te hoog zou zijn.

Maar wat niet is, kan nog komen natuurlijk. Want nu de eerste telefoons met een flexibel scherm verkrijgbaar zijn en ook de eerste laptops met een flexibel display in aantocht zijn, lijkt het een kwestie van tijd te worden alvorens er ook dubbel vouwbare apparaten aangekondigd zullen worden.

Waarschijnlijk zullen we voor die tijd eerst nog kennis gaan maken met uittrekbare smartphones. Zo liet LG afgelopen week tijdens de presentatie van de Wing een korte teaser video zien van een uittrekbare telefoon. De Koreaanse tegenhanger, Samsung toonde begin dit jaar al een prototype van een uittrekbare Galaxy telefoon aan een beperkt gezelschap tijdens CES 2020.

Bekijk hier de documentatie van de Xiaomi Z-Fold smartphone.