Xiaomi ontwikkelt net als Samsung een uittrekbare smartphone Xiaomi vergroot het schermoppervlak van de smartphone met 100% door het display uittrekbaar te maken. De telefoon beschikt ook over een side-bar.

Het Chinese Xiaomi timmert hard aan de weg en behoort inmiddels steevast tot de Top 4 smartphonefabrikanten in Europa. In het derde kwartaal van 2019 wist de fabrikant maar liefst 5,5 miljoen smartphones te verkopen in het oude continent. Goed voor een marktaandeel van 10,5%, zo wist het onderzoeksbureau Canalys afgelopen maand te melden. Xiaomi smartphones bieden dan ook een opmerkelijk goede prijs/kwaliteit verhouding. Bovendien weet het bedrijf te innoveren, denk bijvoorbeeld aan de Mi Mix Alpha met een surround display.

Hoewel Xiaomi vooralsnog geen vouwtelefoon heeft geïntroduceerd, toonde het bedrijf begin dit jaar al een zeer interessant prototype van een Xiaomi opvouwbare smartphone met een dubbel vouwbaar scherm. Op de achtergrond wordt ook geëxperimenteerd met andere ontwerpen. Afgelopen week kon je op LetsGoDigital nog lezen over een Xiaomi klaptelefoon met een pop-up camera.

Ditmaal lijkt het bedrijf de mogelijkheden te onderzoeken van een uittrekbare smartphone, net zoals we eerder dit jaar van Samsung en LG Electronics hebben gezien. Dankzij het flexibele scherm kan het schermoppervlak met 100% vergroot worden.

Xiaomi smartphone met uittrekbaar scherm

Halverwege 2018 heeft Beijing Xiaomi Mobile Software een design patent ingediend voor een uittrekbare telefoon met een side-bar. Op 6 december 2019 werd de documentatie goedgekeurd en gepubliceerd. Er zijn een 14-tal productafbeeldingen bijgesloten waarop een mobiele telefoon getoond wordt dat uitgetrokken kan worden tot een tablet formaat.

De smartphone heeft zeer dunne schermranden, aan de linkerzijde is een side-bar aangebracht waar de selfie-camera in verwerkt is. Er zijn twee cameralenzen zichtbaar. De achterzijde toont eveneens een dual camera, deze zijn echter niet in de side-bar geïntegreerd, maar juist aan de andere zijde van het toestel. Hiervoor is een goede reden.

De side-bar dient namelijk niet alleen maar voor de selfiecamera, hier zit ook een mechanisme in verborgen waar het flexibele scherm in verwerkt zit. Waarschijnlijk gaat het om een rolsysteem, hoewel de afbeeldingen hier geen duidelijkheid in verschaffen.

Schermoppervlak wordt met 100% vergroot

Door het toestel uit te trekken in de breedte wordt het schermoppervlak verdubbeld. Ideaal als je een groot scherm nodig hebt, bijvoorbeeld bij het raadplegen van internet pagina’s of voor het bekijken van een video. De camera’s aan de achterzijde bewegen mee op het moment dat de smartphone wordt uitgetrokken. Dit geldt ook voor het langwerpige frame rondom het camerasysteem. Zodoende blijft de dikte van de behuizing aan de linkerzijde evenredig aan de rechterzijde. Handig, want dit frame zorgt voor extra grip wanneer je het toestel uittrekt. Bovendien zorgt het voor extra stevigheid, wanneer je het apparaat op tafel neerlegt zal deze stabiel blijven liggen tijdens het gebruik.

Xiaomi is niet de enige fabrikant die de mogelijkheden van een uittrekbare smartphone onderzoekt. Zo rapporteerde LetsGoDigital vorige maand nog over een LG uittrekbare telefoon. Ook Samsung legde halverwege dit jaar een uittrekbaar smartphone model vastgelegd.

Of Xiaomi daadwerkelijk voornemens is om zo’n telefoon te produceren is vooralsnog onbekend. Wel is het opmerkelijk dat steeds meer smartphonefabrikanten een uittrekbare smartphone patenteren. Nu steeds meer fabrikanten een opvouwbare smartphone uitbrengen is het zeker niet ondenkbaar dat we in de toekomst ook dit soort mobiele apparaten kunnen kopen.

LG Electronics heeft reeds aangegeven ook de mogelijkheden te onderzoeken van een telefoon met een oprolbaar display. Hoewel dit niet per definitie een uittrekbaar model hoeft te zijn, valt hier natuurlijk wel wat voor te zeggen. Ten slotte vervalt in zo’n geval de noodzaak van een front-scherm, zoals we bijvoorbeeld bij de Samsung Galaxy Fold zien. Bovendien is het uittrekken van het scherm een vrij natuurlijke beweging, wat de gebruiksvriendelijkheid ten goede kan komen – mits juist geïmplementeerd natuurlijk.

Bekijk hier het patent van de uittrekbare smartphone van Xiaomi.

