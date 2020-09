LG Wing 5G telefoon met Dual Screen swivel design De LG Wing is officieel. Deze 5G smartphone beschikt over twee displays. Het voorste display kun je kantelen waarna je beide schermen kunt gebruiken.

Toon pagina inhoud

Elektronicafabrikant LG heeft de Wing officieel aangekondigd, dit is de eerste smartphone binnen het nieuwe Explorer Project. Deze serie wordt gekenmerkt door innovatieve, gedurfde ontwerpen die nieuwe functies en gebruikersmogelijkheden moeten bieden. De LG Wing (LMF100N) is hier een goed voorbeeld van, want dit is de eerste swivel smartphone met twee schermen. Dichtgevouwen heb je een reguliere mobiel tot je beschikking. Gebruikers kunnen het voorste scherm vervolgens kantelen, waarna een T-vorm ontstaat en ook het tweede scherm bruikbaar is.

Al jaren gaat het slecht met de smartphone divisie van LG Electronics. Hoewel de toestellen dikwijls vernieuwde functies bevatten, zien weinig consumenten voldoende meerwaarde in deze extra’s, ten opzichte van de prijs die je hiervoor moesten betalen.

Met het Explorer Project gooit LG het over een andere boeg. Waarschijnlijk zullen we de komende tijd verschillende display innovaties terugzien binnen deze nieuwe smartphone serie. Zo werd er ten tijde van de introductie van de LG Wing een video trailer getoond voor een totaal ander telefoonmodel, namelijk een uittrekbare LG telefoon. Vooralsnog is het echter onbekend wanneer deze futuristische smartphone geïntroduceerd zal worden. Mogelijk dat we hiervoor geduld moeten hebben tot begin 2021. In de tussentijd maakt de Wing haar debuut.

LG swivel telefoon met dubbel display

De Wing is de nieuwste aanwinst van de Koreaanse fabrikant. Deze uitschuifbare dual-screen smartphone wordt aangedreven door de Snapdragon 765G chipset, die wordt ondersteunt door 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Het geheugen is tevens uitbreidbaar via een microSD geheugenkaart.

Het primaire display heeft een grootte van 6,8-inch en een resolutie van 2460×1080 pixels. Het tweede display is 3,9-inch groot en heeft een resolutie van 1240×1080 pixels. Door beide displays te gebruiken ontstaan nieuwe bedieningsmogelijkheden. Zo kun je het bovenste, horizontale display gebruiken voor het weergeven van films of games. Terwijl je het achterste, verticale scherm gebruikt voor de bediening ervan. Ook kan het kleine display een toetsenbord weergeven maar ook het openen van apps en zelfs het bewerken van video´s of foto´s kan geschieden via het kleine display.

De LG Wing 5G is ook voorzien van goede camera’s. Voor de selfie-camera is een 32 megapixel beeldsensor ingezet. Het betreft een pop-up camera. Op de achterzijde is een triple camera ingebouwd met een 64 megapixel hoofdsensor, een 13 megapixel ultragroothoek camera en een 12 megapixel groothoek camera.

Laatstgenoemde is een zogenaamde Gimbal Motion Camera, die zorgdraagt voor sterk verbeterde videostabilisatie – enigszins vergelijkbaar met de recent geïntroduceerde Vivo X50 Pro. Ook kun je met de Wing Dual Recording, Timelapse Control en Slow Motion video’s opnemen. Dit toestel is dan ook speciaal ontworpen voor het creëren van content.

De dual-screen telefoon wordt uitgerust met een 4.000 mAh accu die tevens draadloos opgeladen kan worden. Daarnaast wordt Quickcharge 4.0+ ondersteunt, waardoor je de batterij razendsnel kunt bijladen. Verder is de LG Wing voorzien van een in-display vingerafdruksensor, om de smartphone eenvoudig en snel te kunnen ontgrendelen.

Ondanks alle bewegende onderdelen heeft LG kans gezien om dit toestel ook de MIL-STD-810G test te laten doorstaan. Oftewel, de Wing is schokbestendig en bestand tegen extreme temperaturen. Daarnaast is het toestel IP57 gecertificeerd, wat inhoudt dat de telefoon tevens bestand is tegen zweet en stof. Ten tijde van de lancering zal de Wing op Android 10 draaien.

LG Wing kopen

De LG Wing wordt uitgebracht in twee kleuren: Aurora Gray en Illusion Sky. In eerste instantie zal deze 5G telefoon uitsluitend verkocht worden in landen zoals Korea en Amerika. In het 4de kwartaal van 2020 zal de smartphone ook in enkele Europese landen verkocht gaan worden. Het is echter nog onbekend of het straks ook mogelijk wordt om de LG Wing in Nederland te kopen.

LG heeft nog geen informatie vrijgegeven omtrent de prijs. Het blijft dus nog even de vraag wat deze unieke swivel smartphone gaat kosten. Volgens de geruchten zal de adviesprijs rond de €1000 liggen. Als dit waar blijkt te zijn, dan betaal je een behoorlijk bedrag voor de dual-screen technologie. Ten slotte wordt het toestel aangedreven door een middenklasse processor en ook qua geheugen is het eerder gemiddeld dan high-end. Expert reviews zullen moeten gaan uitwijzen of het dubbele scherm ook daadwerkelijk toegevoegde waarde levert in het dagelijks gebruik ervan.

LG uittrekbare en oprolbare smartphones

Ongeacht wat je van deze mobiele telefoon vindt, het valt te prijzen dat LG voor een andere strategie durft te kiezen dan het gros. Smartphones hebben er de afgelopen jaren nagenoeg allemaal hetzelfde uitgezien. Met de komst van flexibele displays zijn de eerste opvouwbare smartphones inmiddels een feit. Hoewel LG als displayfabrikant ongetwijfeld over de capaciteiten beschikt om een dergelijke inklapbare telefoon te fabriceren gooit de Koreaanse fabrikant het liever over een totaal andere boeg.

Dit was al zichtbaar bij de laatste G-serie en V-serie modellen. Denk aan de begin dit jaar gelanceerde LG V60 ThinQ, die ook wel verkocht wordt als Dual Screen telefoon. Deze smartphone beschikt echter niet daadwerkelijk over twee schermen, er is een optioneel hoesje verkrijgbaar met geïntegreerd display waardoor gebruikers toch kunnen genieten van Dual Screen functionaliteit. De Wing is nu de eerste telefoon van LG die daadwerkelijk over twee displays beschikt.

Uit de officiële video trailer viel verder op te maken dat er nóg een unieke en futuristische smartphone in de pijplijn zit. Ditmaal met een uittrekbaar scherm. Mogelijk dat het bedrijf ook nog een oprolbare LG smartphone in ontwikkeling heeft. Ten slotte werkt LG Display al langer aan oprolbare OLED displays, in allerlei formaten.