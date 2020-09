LG Wing smartphone krijgt Gimbal Motion camera LG Electronics legt Europees handelsmerk vast voor Gimbal Motion Camera. LG Wing smartphone wordt waarschijnlijk uitgerust met gimbal videostabilisatie.

Aankomende maandag zal LG een zeer bijzondere telefoon introduceren. De LG Wing beschikt namelijk over twee displays die zich achter elkaar bevinden. Door de voorste 90 graden te draaien kun je beide schermen in gebruik nemen. Er zijn inmiddels al verschillende product renders online verschenen van deze uniek vormgegeven smartphone. Zodoende is inmiddels ook duidelijk geworden hoe de achterkant van de Wing eruit komt te zien.

Op de achterzijde is een triple camera zichtbaar, die in de linker bovenhoek gesitueerd is. Er zijn drie grote cameralenzen zichtbaar, met direct daarnaast een flitser. Het camerasysteem lijkt qua design erg op die van de Oppo Reno 4 Pro. Afgezien van het ontwerp zijn er vooralsnog geen details bekend omtrent het drievoudige camerasysteem.

Mogelijk dat een nieuwe trademark aanvraag uitkomt kan bieden, LetsGoDigital heeft namelijk een aanvraag ontdekt van LG Electronics waarin een nieuwe functie naar voren komt die zeer waarschijnlijk bedoelt is voor de camera van de Wing.

LG Gimbal Motion Camera

Op 9 september 2020 heeft LG Electronics bij de EUIPO (European Union Intellectual Property Office) een handelsmerk ingediend voor de benaming ‘Gimbal Motion Camera’. De aanvraag is ingediend vanuit Spanje en is gecategoriseerd als Class 9, met de volgende omschrijving:

Gimbal Motion Camera trademark description: Smartphones; Tablet computers; Data processing apparatus; Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; Cameras for smartphones; Smartphone camera lenses; Video cameras; Stands adapted for mobile phones; Sensors; Software.

Een gimbal camera…. waar hebben we dat eerder gehoord. Afgelopen maand wist Vivo -een zusterbedrijf van Oppo- wereldwijd veel bekijks te creëren met de Vivo X50 Pro, als ’s werelds eerste smartphone met gimbal camera voor sterk verbeterde videobeeldstabilisatie. Deze vorm van beeldstabilisatie werkt beduidend beter dan bestaande OIS (Optical Image Stabilisation) systemen, zelfs wanneer je het toestel intensief beweegt – ideaal bij het maken van actie video’s.

De kans is groot dat ook de komende week verwachte LG Wing wordt uitgerust met een gimbal gestabiliseerde camera. Temeer omdat de bovenste lens groter lijkt te zijn dan de andere twee. Dit was ook erg kenmerkend bij de Vivo X50 Pro. Ook in de tijdslijn zou het precies matchen, ten slotte vragen fabrikanten zoals LG vaak kort voor de release de nodige handelsmerken aan.

Camera’s zijn een belangrijk onderdeel geworden van smartphones. De afgelopen periode is ook de videokwaliteit sterk verbeterd. Zo beschikt de eerder dit jaar gelanceerde LG V60 ThinQ over een 8K video functie. Mogelijk dat we deze functionaliteit straks ook terug zullen zien in de Wing, maar dan gecombineerd met de gimbal motion camera stabilisatie.

LG Wing smartphone

De LG Wing wordt de eerste smartphone die onderdeel uitmaakt van het Explorer Project, een experimenteel project opgezet om nieuwe manieren te creëren om met mobiele apparaten om te gaan. Vernieuwend is de Wing zeker. In eerste instantie lijkt het een reguliere mobiele telefoon te zijn met een groot 6,8-inch OLED display en smalle schermranden.

Uniek is echter de mogelijkheid om het scherm 90 graden te kantelen. Zodoende wordt het tweede displaypaneel zichtbaar, deze is met een formaat van 4-inch wel een stukje kleiner. Door de T-vorm die hiermee ontstaat worden nieuwe bedieningsmogelijkheden gecreëerd. Zo kun je het voorste, horizontaal georiënteerde scherm gebruiken voor het bekijken van video’s of het spelen van games, terwijl je het achterste displaypaneel kunt inzetten voor de bediening ervan.

Verwacht wordt dat de LG Wing wordt aangedreven door de Snapdragon 765G chipset met 8GB RAM en 128GB ROM. Daarnaast wordt er een 4.000 mAh accu ingebouwd. Aankomende maandag, 14 september zal LG alle details onthullen.

Bekijk hier de trademark voor LG Gimbal Motion Camera.

With special thanks to Sarang Sheth (Yanko Design) for sharing these amazing concept renders with us.