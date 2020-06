Oppo Reno 4 en Reno 4 Pro smartphones Oppo introduceert twee nieuwe middenklasse smartphones in China. De toestellen zijn voorzien van premium specs tegen een betaalbare prijs.

Oppo heeft een tweetal nieuwe middenklasse smartphones geïntroduceerd in China. De Oppo Reno 4 en Reno 4 Pro volgen de gelijknamige Reno 3 modellen op. Laatstgenoemde toestellen werden een half jaar geleden aangekondigd, maar zijn nooit in Europa uitgebracht. Wel zijn de Reno 2 en Reno2 Z verkrijgbaar in Nederland. Of de Reno 4 line-up binnenkort ook in ons land wordt uitgebracht is nog onbekend. De nieuwe smartphones bieden in ieder geval geavanceerde functies tegen een schappelijke prijs.

Zoals de naam al doet vermoeden is de Reno 4 Pro het meest geavanceerde model. Verschillen tussen de beide modellen zijn te vinden in het scherm, de selfiecamera, de triple-camera setup en de beschikbare geheugen configuraties. We lopen beide modellen één voor één na.

Oppo Reno 4 Pro met 90 Hertz scherm

De Reno 4 Pro is een dual mode 5G smartphone met een 6,5-inch afgerond scherm. Het AMOLED display heeft een Full HD+ resolutie en een hoge verversingssnelheid van 90 Hertz. De maximale touch sampling rate van 180 Hz maakt het toestel ook uitermate geschikt om te gamen. In de linker bovenhoek is een gaatje in het scherm gemaakt voor de 32 megapixel frontcamera.

Het 3D Curve design zorgt voor een extra luxueus overkomen. Bovendien is het toestel met een gewicht van 172 gram en een dikte van 7,6mm ook bijzonder licht en dun. De Oppo Reno 4 Pro heeft een nieuw ‘Reno Glow’ proces doorstaan, waardoor de glazen achterzijde minder gevoelig is voor vingerafdrukken en bovendien slijtvaster is.

Het toestel wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 765G chipset. Consumenten hebben keuze uit twee geheugenvarianten; 8GB RAM en 128GB ROM geheugen of 12GB RAM en 256GB ROM geheugen. Uit de doos draait de Oppo Reno 4 Pro op het Android 10 besturingssysteem, waar de ColorOS 7.2 interface overheen geplaatst is.

De achterzijde herbergt een drievoudige camera. Behalve een 48 megapixel hoofdcamera is er een 12 megapixel groothoekcamera en een 13 megapixel zoomcamera ingebouwd. De telelens maakt 5x hybrid zoom en 20x digitale zoom mogelijk. Ook het maken van 4K video’s behoort tot de mogelijkheden, dankzij de vernieuwde Ultra Steady technologie ogen de video’s van hoge kwaliteit. Over de prestaties van deze elektronische beeldstabilisatie waren we recentelijk nog erg positief verrast, zo valt te lezen in onze Oppo Find X2 Pro review.

Ook audioliefhebbers worden niet teleurgesteld, de Reno 4 Pro beschikt over een dubbele stereo luidspreker met ondersteuning voor Dolby Atmos. Deze Oppo smartphone wordt voorzien van een 4.000 mAh ingebouwde batterij, die dankzij de meegeleverde 65 Watt snellader in een razendsnel tempo is bij te laden.

De Oppo Reno 4 Pro kun je in China kopen vanaf 12 juni 2020 in vijf verschillende kleuren; blauw, rood, groen, zwart en wit. De prijs is vastgesteld op omgerekend €475 voor het 8GB / 128GB model en €540 voor de 12GB / 256GB variant.

Mocht je geïnteresseerd zijn in deze smartphone, dan is het zeker de moeite waard om een kijkje te nemen naar de Oppo Find X2 Neo, dit toestel beschikt over vergelijkbare specificaties en is sinds april 2020 verkrijgbaar in Nederland.

Oppo Reno 4 met dubbele selfiecamera

De Reno 4 is het kleinere broertje van de Pro. Veel verschil in grootte is er echter niet, dit model wordt namelijk uitgerust met een 6,4-inch afgerond Full HD+ AMOLED scherm. Helaas wordt de 90 Hertz verversingssnelheid niet ondersteunt, wel beschikt deze smartphone over een dubbele punch-hole camera. Naast een 48 megapixel hoofdcamera is er ook nog een 2 megapixel dieptecamera ingebouwd, om nog mooiere portretfoto’s te kunnen maken. Een ideale smartphone voor selfieliefhebbers dus.

Onder de motorkap vinden we dezelfde Snapdragon 765G processor met 8GB werkgeheugen. Daarnaast is er keuze uit 128GB of 256GB opslaggeheugen. De Reno 4 biedt net als het Pro model ondersteuning voor het snelle 5G netwerk.

De achterzijde lijkt ogenschijnlijk veel op het Pro model. Zo is de Reno 4 volgens hetzelfde ‘Reno Glow’ proces behandeld, ook is er een drievoudige camera terug te vinden. De configuratie van deze camera is wel afwijkend. De 48 megapixel hoofdcamera wordt ditmaal bijgestaan door een 8 megapixel groothoekcamera. Daarnaast heeft de zoomcamera plaatsgemaakt voor een 2 megapixel monolens.

De Oppo Reno 4 heeft een accucapaciteit van 4.020 mAh. Ook deze smartphone biedt ondersteuning voor de ultrasnelle 65 Watt SuperVooC 2.0 oplaadtechnologie.

De Reno 4 wordt uitgebracht in drie spankelende kleuren; blauw, paars en zwart. Voor deze Android 10 smartphone dien je in China een prijs van omgerekend €375 (8GB / 128GB) te betalen. Voor diegene die behoefte heeft aan meer opslaggeheugen is er ook nog een 8GB / 256GB variant, dit model kost zo’n €415.https://twitter.com/universeice?lang=nl

Thanks to Ice Universe for providing us the product images used in this publication.