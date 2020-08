Vivo X50 Pro smartphone binnenkort verkrijgbaar in Europa De Vivo X50 Pro is 's werelds eerste mobiele telefoon met een gimbal camera voor sterk verbeterde beeldstabilisatie, ideaal bij het maken van video opnames.

In Europa is smartphonefabrikant Vivo een relatief onbekend merk. Toch is Vivo al meerdere jaren het op één na best presterende smartphonemerk in thuisland China. Alleen Huawei weet daar meer toestellen af te zetten. Het lijkt erop dat Vivo inmiddels ook de ambitie heeft om in Europa door te breken, net als zusterbedrijven Oppo en OnePlus – wiens topmodellen onlangs nog werden bekroond tot Beste smartphone 2020 door EISA Awards.

In juni 2020 kondigde Vivo haar eerste wereldwijde release aan, met de introductie van de Vivo X50 serie. Althans wereldwijd, in Amerika zullen de toestellen niet worden uitgebracht, maar in verschillende delen van Azië, Afrika én Europa kun je de nieuwe Vivo smartphones binnenkort wél kopen.

De X50-serie bestaat uit drie modellen: de Vivo X50, de X50 Pro en het topmodel, de Vivo X50 Pro Plus. Laatstgenoemde zal niet in Europa worden uitgebracht en laten we daarom buiten beschouwing in deze publicatie. De X50 (Pro) zal rond september verkrijgbaar zijn, hoewel het vooralsnog onduidelijk is wat de exacte release datum wordt. Ook heeft Vivo nog niet bekend gemaakt in welke Europese landen de toestellen worden uitgebracht. Mogelijk dat de telefoons alleen via het grijze circuit verkrijgbaar zullen zijn in Nederland, hoewel menigeen er vanuit gaat dat er ten minste één model (vermoedelijk de X50 Pro) ook in ons land zal verschijnen.

Vivo X50 en X50 Pro

De nieuwe smartphones van Vivo hebben een aantal herkenbare functies die we ook in de toestellen van OnePlus en Oppo terugzien. Zo wordt de Vivo X50 en X50 Pro aangedreven door de Snapdragon 765G chipset. Deze mid-range SoC wordt ook gebruikt door de OnePlus Nord, de Oppo Find X2 Neo en de Find X2 Lite. Andere overeenkomsten zijn het 90 Hertz scherm, snelle oplaadtechnologie en 5G ondersteuning. Toch weet de X50 zich op een aantal punten ook te onderscheiden. Zo is de Vivo X50 Pro de enige smartphone ter wereld met een gimball-camera, waardoor video’s er beduidend stabieler uit zien.

Beide X50 modellen zijn uitgerust met een 6,5-inch AMOLED display, alleen bij het Pro-model is er gekozen voor een edge display. In de linker bovenhoek is een gaatje gemaakt in het scherm voor de selfie-camera, deze bevat een 32 megapixel beeldsensor. Standaard wordt er 8GB RAM ingebouwd en er is keuze uit 128GB of 256GB opslaggeheugen. Beide modellen bieden overigens geen ruimte voor een microSD geheugenkaart.

De Android 10 smartphones zijn voorzien van een viervoudige camera. De set-up verschilt wel per toestel. Bij de Vivo X50 is er gekozen voor een 48 megapixel hoofdcamera, een 8 megapixel ultragroothoekcamera, een 13 megapixel portretcamera en een 5 megapixel macro camera.

Bij de Vivo X50 Pro is de macro camera vervangen voor een 8 megapixel zoomcamera. Deze maakt 5x optische zoom mogelijk evenals 60x hybride zoom. Daarnaast is deze camera dus voorzien van een tweetal gim-balletjes. Hierdoor wordt de cameramodule gestabiliseerd, wat een veel nauwkeurigere beeldstabilisatie mogelijk maakt dan reguliere OIS-systemen. Vooral bij het maken van motion opnames komt het Gimbal Camera systeem van pas.

De Vivo X50 beschikt over een 4.200 mAh accu, zijn grote broer wordt voorzien van een 4.315 mAh batterij. Beide bieden ondersteuning voor 33 Watt Fast Charge snelladen. Na ruim 50 minuten opladen is een lege accu weer helemaal vol. Voor een snelle oplaadbeurt is 15 minuten al voldoende om een lege batterij weer voor 60% te vullen.

Vivo X50 Pro kopen

De Vivo X50 verschijnt in drie kleuren: zwart, roze en blauw. Het Pro-model wordt uitgebracht in twee kleuren: zwart en blauw. In China kost de Vivo X50 omgerekend zo’n €440, hiervoor ontvang je het 128GB model. Voor de Vivo X50 Pro is de vanaf prijs vastgesteld op omgerekend zo’n €540 (128GB). Voor beide modellen geldt; voor €50 extra beschik je over dubbel zoveel geheugen.

De Europese adviesprijzen moeten nog bekend worden gemaakt. Je mag er in ieder geval vanuit gaan dat de prijzen hier pak en beet €75 tot €100 hoger zullen uitvallen, mede door belastingen en importheffingen.