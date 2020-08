Beste smartphones 2020 bekroond met EISA Award EISA heeft de 2020-2021 Award winnaars bekend gemaakt. Deze 5 smartphone modellen van Oppo, OnePlus, Huawei, Sony en Samsung vallen in de prijzen!

De Europese Awards organisatie EISA (European Image and Sound Association) maakt elk jaar bekend welke consumenten elektronica producten het best en meest innovatief zijn en bekroond deze apparaten met een EISA Award. Er bestaan 6 product categorieën, van digitale camera’s en audio apparatuur tot smartphones die door een totaal van 61 aangesloten magazines worden beoordeeld op hun kwaliteit. De Award winnaars voor 2020-2021 zijn deze week bekend gemaakt, vijf smartphone modellen zijn in de prijzen gevallen. Wat zijn dit jaar de beste smartphones? Wij lopen ze één voor één na!

Oppo Find X2 Pro: Beste high-end telefoon

EISA Awards heeft de Oppo Find X2 Pro bekroond tot ‘Best Advanced Smartphone’ van 2020 / 2021. Het toestel werd geroemd om zijn innovatieve en gebruiksvriendelijke functies, het premium kunstlederen design en zijn razendsnelle prestaties. LetsGoDigital kan het zeker vinden in deze beoordeling, in onze Oppo Find X2 Pro review kwam dit toestel ook als beste uit de test.

EISA meldt over de Oppo Find X2 Pro: Een 5G smartphone die zijn vlaggenschipstatus waardig is, heeft een sensationeel ontwerp – vooral wat betreft de tastbare, veganistische lederen afwerking – en levert een ongeëvenaarde dagelijkse gebruikerservaring.

Het 6,7-inch AMOLED HDR-scherm met een piekresolutie van 1400 x 3168 en een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz biedt een helder, vloeiend canvas voor de Android 10- en ColorOS 7.1-interface. De onderliggende Snapdragon SoC en Adreno 650 grafische processor bieden ongekende snelheid en kracht.

Het ruime geheugen (512GB), drievoudige camerasysteem en 65W snelladen van de 4.260 mAh-batterij zijn slechts enkele van de gebruiksvriendelijke functies. Dit is de beste smartphone van Oppo tot nu toe en een die zich onderscheidt van de premium concurrentie.

OnePlus 8 Pro: Beste smartphone 2020

Net als Oppo is OnePlus ook één van de gelukkige, want de OnePlus 8 Pro valt ook in de prijzen. Dit toestel is bekroond als ‘Best Smartphone’ van 2020 / 2021. Deze 5G telefoon werd ruim een maand na de Oppo Find X2 Pro aangekondigd en beschikt over veel vergelijkbare functionaliteiten. Het toestel is iets minder luxe uitgevoerd -denk aan een plat scherm, minder zoomfunctionaliteit en een glazen behuizing- waardoor de adviesprijs ook iets lager ligt.

EISA zegt over de OnePlus 8 Pro: De OnePlus 8 Pro legt de lat voor high-end smartphones hoog en laat zien hoe geavanceerde hardware technologie kan worden gecombineerd met een prachtig productontwerp. Extern heeft het een 120Hz 6,78 inch scherm, met scherpe QHD+ resolutie, bovenop een IP68-geclassificeerde behuizing met soft-touch afwerking.

Binnenin zorgt de nieuwste Snapdragon 865-chipset van Qualcomm – ondersteund door 8GB of 12GB RAM – voor snelheid en stabiliteit in de Android 10 / OxygenOS-software van de 8 Pro. Om de 4.510 mAh batterij aan te vullen, introduceert OnePlus de WarpCharge 30 Wireless technologie, die in slechts 30 minuten tot 50% kan opladen. Een camera met vier lenzen op de achterzijde zorgt voor flexibiliteit en precisie bij het maken van foto’s. Dit apparaat zet de ‘smart’ in de smartphone!

Een leuk weetje; Oppo en OnePlus zijn zusterbedrijven van elkaar. Voordat dhr. Pete Lau in 2013 OnePlus oprichtte functioneerde de man als Vice President van Oppo. Nog altijd heeft Oppo Mobile Telecommunications een aandeel van bijna 75% in OnePlus. Beide bedrijven zijn onderdeel van BBK Electronics, waartoe ook Vivo en Realme behoren.

Huawei P40 Pro: Beste smartphone camera

Huawei staat erom bekend haar vlaggenschip smartphones te voorzien van een uitstekende camera. Dit is ook exact de reden waarom de P40 Pro in de prijzen valt. De Huawei P40 Pro is namelijk bekroond tot ‘Best smartphone camera’ in 2020 – 2021.

EISA Awards meldt over de Huawei P40 Pro het volgende: Voortbouwend op het succes van zijn voorgangers, weet Huawei met de P40 Pro opnieuw vooruitstrevende smartphone cameratechnologie te tonen, met een Leica-opstelling met vier lenzen die een grenzeloos prestatiepotentieel biedt.

De primaire 50-megapixel camera met fasedetectie autofocus en optische beeldstabilisatie wordt vergezeld door een 12-megapixel periscoop telelens die 5x optische zoom mogelijk maakt, en een 40-megapixel ultragroothoek ‘Cine-camera’ voor geavanceerde video-opnames.

Voeg daarbij de ToF 3D-dieptesensor van de P40 Pro – en AI-beeldverbeteringen – en je hebt een smartphone die verbluffende dagelijkse foto’s en nachtopnames maakt van ongeëvenaarde kwaliteit zonder ongewenste ruis of aberraties. Het luxueuze ontwerp, de hoogwaardige displaytechnologie en de eenvoudige bediening maken het een echte kampioen in zijn klasse.

Hoewel de P40 Pro zeker over een uitstekende camera beschikt zouden wij je toch niet willen aanraden om dit toestel te kopen, simpelweg omdat deze Huawei smartphone wordt geleverd zonder Google Services. Functies zoals Gmail, YouTube, Maps, maar ook de Play Store zijn dus niet toegankelijk. Huawei biedt wel alternatieven met haar HMS Service, toch zal dit de algehele gebruikerservaring drastisch beïnvloeden.

EISA is overigens niet het enige instituut dat de camerafuncties van de Huawei P-serie waardeert. Het onafhankelijke DxO Mark test alle smartphone camera’s. Lange tijd werd de lijst aangevoerd door de P40 Pro. Inmiddels heeft de Xiaomi Mi 10 Ultra deze toppositie weten over te nemen, deze telefoon wordt echter niet in Europa uitgebracht. De beste smartphone camera die wel in Nederland verkrijgbaar is én over alle Google services beschikt is de eerder genoemde Oppo Find X2 Pro. Bekijk hier de volledige lijst van DxO Mark.

Sony Xperia 1 II: Beste multimedia smartphone

De afgelopen jaren heeft Sony met haar smartphones sterk ingezet op multimedia, dit zien we onder andere terug in het kenmerkende 21:9 breedbeeld formaat scherm. Dat is ook exact de reden waarom het nieuwste vlaggenschip van Sony in de prijzen is gevallen, want de Sony Xperia 1 II is door EISA uitverkoren tot ‘Best Multimedia Smartphone’ 2020 – 2021.

EISA over Sony’s topmodel: De Sony’s Xperia 1 II is een multimediale krachtpatser die speciaal is gemaakt voor foto-, film- en muziekliefhebbers. Het camerasysteem met drie lenzen deelt technologie met de geavanceerde Alpha-camera’s van Sony, waardoor een burst-modus van 20 fps met continue autofocus en automatische belichting mogelijk is, plus automatische oogdetectie en autofocus die werkt met zowel mensen als dieren.

Voor media-consumptie onderweg heeft de Xperia 1 II een 21: 9 CinemaWide 6,5 inch 4K HDR OLED-scherm met surround sound audio geleverd door Dolby Atmos – plus ondersteuning voor het meeslepende 360 Reality Audio-muziekformaat. Gamers kunnen ondertussen een PlayStation DualShock 4 controller koppelen, voor een console-achtige gameplay op je smartphone.

Samsung Galaxy Z Flip: Beste opvouwbare telefoon

Last, but not least, ook de Samsung Galaxy Z Flip is genomineerd door EISA. Dit toestel heeft de prijs ‘Best foldable smartphone’ 2020 / 2021 in de wacht gesleept. De Z Flip is de tweede opvouwbare telefoon van Samsung, eerder deze maand werd er nog een Galaxy Z Flip 5G model uitgebracht.

EISA zegt over de Samsung Galaxy Z Flip: Het is een verbluffende update van het ‘old-school’ clamshell-concept. De Samsung Galaxy Z Flip gebruikt een opvouwbaar display om een inventieve, indrukwekkende en praktische smartphone te creëren. Wanneer het toestel open gevouwen is ontstaat een 6,7 inch Dynamic AMOLED-scherm met een resolutie van 1080 x 2636 pixels – en zonder merkbare vouw in het midden.

Als de vouwtelefoon gesloten is, wordt het de helft kleiner en wordt het hoofdscherm beschermd tegen schade, terwijl meldingen, inkomende oproepen en meer informatie worden weergegeven op het secundaire 1,1-inch display. De aantrekkingskracht van de Galaxy Z Flip wordt versterkt door de dubbele camera opstelling met groothoek en ultragroothoek lenzen, een duurzame batterij van 3.300 mAh en een robuuste en overtuigende afwerking. Dit is een baanbrekende smartphone.