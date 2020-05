Sony Xperia 1 II een high-end 5G telefoon De Xperia 1 II is een echte multimedia telefoon met een goede digitale camera en audio ervaring. Dit is de beste smartphone die Sony te bieden heeft.

In februari werd de Sony Xperia 1 II aangekondigd als nieuw topmodel binnen de Xperia smartphone line-up. Binnenkort kun je deze 5G telefoon kopen. Het toestel wordt nu al aangeboden via verschillende retailers, waaronder BelSimpel en Mobiel. Voor de opvolger van de één jaar oude Xperia 1 wordt een adviesprijs van €1.200 gerekend. Daarmee is het nieuwe vlaggenschip van Sony maar liefst €250 duurder dan vorig jaar. Wat mag je van de Sony Xperia 1 II verwachten en biedt deze telefoon een goede prijs/kwaliteit verhouding?

Sony heeft de Xperia 1 II uitgerust met een 6,5-inch 4K HDR OLED display. Bijzonder voor Sony smartphones is de beeldverhouding van 21:9. Hierdoor is het een relatief lange, slanke telefoon. Ideaal bij het kijken van films, maar ook bij het gamen natuurlijk. Het is dan ook een echte multimedia telefoon. Bovendien is het toestel stof- en waterdicht volgens de IP68-normering.

Sony heeft haar Xperia smartphones ook compatibel gemaakt met de PlayStation. Zo is het mogelijk om de Xperia 1 II te gebruiken in combinatie met een DualShock 4 controller en een PlayStation 4 spelconsole.

Sony Xperia 1 II voorzien van hoogstaande Alpha camera technologie

Sony is expert als het gaat om beeldsensoren, veel smartphone fabrikanten maken dan ook gebruik van Sony sensoren voor hun telefoonmodellen. De kennis die Sony heeft opgedaan voor haar befaamde Alpha-camera’s wordt ook gebruikt om de Xperia toestellen van een hoogwaardig camerasysteem te voorzien.

Aan de voorzijde is een 8 megapixel f/2.0 selfiecamera ingebouwd. Ondanks de smalle schermranden heeft Sony de front-camera in de bovenste bezel weten te verwerken, zodoende heeft de telefoon een strak en stijlvol design. Aan de achterzijde beschikt de Sony Xperia 1 II over een triple-camera. Alle drie de camera’s zijn voorzien van een 12 megapixel beeldsensor. Het gaat om een 24mm f/1.7 groothoeklens, een 70mm f/2.4 ultragroothoeklens en een 16mm f/2.2

De hoofdsensor is met een formaat van 1/1.7-inch extra groot, waardoor het toestel bijzonder goede resultaten levert in slechte lichtomstandigheden. Ook heeft Sony de lens voor het eerst voorzien van een Zeiss-coating, die reflecties moet tegengaan. Bovendien is de sensor extra snel, zodoende kan deze smartphone zelfs bij bewegende onderwerpen nauwkeurig scherpstellen. Video’s legt de Xperia 1 II vast in 4K resolutie @ 24 fps, ook het maken van 21:9 Cinema movies behoort tot de mogelijkheden.

Deze 5G telefoon biedt een rijke geluidservaring

Verder heeft Sony de Xperia 1 II voorzien van stereospeakers en indrukwekkende 360 Reality Audio technologie. Ook een 3.5mm koptelefoon aansluiting ontbreekt niet, dit is vrij uitzonderlijk voor telefoons in deze prijsklasse. Veel fabrikanten hebben er de afgelopen jaren voor gekozen om de audiojack achterwege te laten, maar Sony ziet hier nog wel de meerwaarde van in.

De Sony Xperia 1 II wordt aangedreven door de Snapdragon 865 chipset met 8GB werkgeheugen en 256GB uitbreidbaar flash geheugen. De 4.000 mAh is voldoende krachtig om de dag door te komen. Via de USB-C oplader kunt je het toestel opladen met een maximaal laadvermogen van 18 Watt, ook wordt Qi-draadloos opladen ondersteunt. Verder is de Android 10 smartphone voorzien van een dubbel sim compartiment.

De Sony Xperia 1 II gaat binnenkort in de verkoop voor €1.200. Het is nu al mogelijk om een preorder te plaatsen. Een exacte lanceringsdatum is echter nog niet bekend gemaakt. Mocht je deze 5G telefoon kopen dan heb je keuze uit twee kleuren: zwart en paars.