Sony Xperia Pro I met professionele camera Sony introduceert de Xperia Pro I. Een 6,5" smartphone met een 1" Exmor RS beeldsensor met fasedetectie-AF en een ZEISS lens met variabel diafragma.

Sony heeft een nieuwe high-end smartphone aangekondigd met een sterke focus op de camera. De Xperia Pro-I is’s werelds eerste mobiele telefoon met een 1-inch Exmor RS-beeldsensor met fasedetectie-AF. Deze beeldsensor zorgt voor betere prestaties bij weinig licht, een hoog dynamisch bereik en een prachtig bokeh effect. Het gaat om dezelfde type beeldsensor die ook in de geavanceerde Sony RX100 VII digitale compact camera wordt gebruikt. De resolutie is wel verlaagd, het gaat om een 12MP sensor, in plaats van 20MP bij de RX100 VII.

Alle smartphones worden tegenwoordig uitgerust met een digitale camera. Toch is de Sony Xperia Pro I anders dan andere smartphones. Het is meer een camera, waarmee je ook kunt bellen en internetten. Er is zelfs een fysieke sluiterknop aangebracht, om eenvoudig foto- en video opnames in landschap-mode vast te kunnen leggen. Ook heeft Sony een optioneel 3,5” extern scherm aangekondigd, die inzetbaar is als Vlog monitor.

Sony Xperia Pro-I camera

Dankzij de fysieke sluiterknop kun je met deze smartphone net zo makkelijk foto’s maken als met een reguliere camera. Door een separate knop aan te brengen wordt ook het risico verkleind het toestel onbedoeld beweegt tijdens het maken van de foto- / video opnames.

Het gaat om een triple-camera. De 12MP hoofdcamera met 1” sensor beschikt over een 24mm ZEISS Tessar Optics objectief. Deze groothoeklens heeft een variabel diafragma van f/2.0 – f/4.0, waardoor je eenvoudig aanpassingen kunt maken in de scherpte diepte. Ook de BIONZ X mobile beeldprocessor is weer van de partij, deze zorgt voor een verbeterde beeldkwaliteit en maakt een hogere fotografie snelheid mogelijk – ideaal tijdens het fotograferen van actie-momenten.

Daarnaast is er een 12 megapixel ultragroothoekcamera (16mm, f/2.2, 124° beeldhoek) ingezet , evenals een 12 megapixel telefoto camera (50mm, f/2.4). Deze laatste maakt 2x optische zoom mogelijk. Persoonlijk vind ik dat nogal beperkt. Zeker in verhouding met de Xperia 1 III en de Xperia 5 III, die beiden over een groter optisch zoombereik beschikken.

Alle drie de lenzen zijn voorzien van een ZEISS T* antireflectie-coating. Ten slotte is er ook nog een 3D iToF-sensor ingebouwd, deze berekent in real-time de afstand tussen de camera en het object waardoor een snelle, nauwkeurige autofocus mogelijk wordt.

De Xperia Pro 1 beschikt over 315 fasedetectie AF-punten, die 90% van het frame dekken. De cameratelefoon kan tot 20 fps AF/AE beelden per seconden produceren, met continue AF/AE-tracking. Dat betekent dat de smartphone objecten continu kan volgen voor een optimale scherpstelling. Het klinkt allemaal erg mooi, we zijn dan ook erg benieuwd naar de eerste expert reviews, om te zien hoe deze features in de praktijk uitpakken.

Smartphone ideaal inzetbaar als vlog camera

Uiteraard is de Xperia Pro I ook prima inzetbaar voor het maken van video’s. Filmen kan in 4K-resolutie met maximaal 120 frames per seconde. Hierdoor zien de beelden er uiterst vloeiend uit. De gebruiker kan snel bewegende scènes en slow-motion video tot 5x vastleggen en afspelen.

Ook is deze Sony Xperia telefoon uitgerust met Optical SteadyShot met FlawlessEye voor uiterst vloeiende, trillingsvrije videobeelden. De Xperia Pro-I is de eerste smartphone die Eye AF-technologie en objecttracking biedt bij het maken van video’s. Zodoende kan de gebruiker makkelijk op het object blijven focussen.

Naast stereomicrofoons biedt deze telefoon ook een ingebouwde mono-microfoon, naast de hoofdcamera. Hiermee kunnen heldere spraakopname worden opgenomen, waarbij omgevingsgeluiden op de achtergrond blijven. Er is tevens een windgeruis filter voorhanden, zowel voor de stereo- als mono-microfoons.

De Sony Xperia Pro-I is uitgerust met twee nieuwe videofuncties voor filmproducties. Hierdoor is het voor content creators eenvoudiger geworden om instellingen zoals de focus, belichting en witbalans aan te passen, ook tijdens het opnemen van een film.

Sony heeft ook een optionele accessoire aangekondigd, in de vorm van een Vlog Monitor. Het gaat om een 3,5” extern scherm met een 16:9 beeldverhouding. Het LCD schermpje (1280×720 pixels) is magnetisch afneembaar en eenvoudig te bevestigen aan de achterzijde van de telefoon. Zodoende kun je jezelf blijven zien tijdens het opnemen van een vlog video. De monitor is tevens voorzien van een 3.5mm aansluiting, om een externe microfoon op aan te sluiten.

Beeldscherm en processor

De Sony Xperia Pro I is uitgerust met een prachtig 6,5-inch OLED display met een 4K resolutie (3840×1644 pixels), HDR ondersteuning en een 120Hz refresh-rate. Zoals we van Sony smartphones gewend zijn gaat het om een 21:9 beeldscherm verhouding. Dat betekent dat de telefoon een relatief lang, smal scherm heeft. De display wordt beschermt middels Corning Gorilla Glass Victus, de sterkste glazen screen protector van het moment. De behuizing is waterdicht en slechts 8,9mm dik.

Het nieuwe vlaggenschip van Sony wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 888 SoC met geïntegreerde 5G modem. Standaard wordt er 12GB werkgeheugen en 512GB opslaggeheugen ingebouwd. Aan geheugen geen gebrek bij deze telefoon.

Bovendien is het geheugen nog gewoon uitbreidbaar middels een microSDXC geheugenkaartje. Dit is een feature die helaas bij steeds meer topmodellen van andere merken achterwege wordt gelaten. Gelukkig doet Sony hier niet aan mee.

Hetzelfde geldt overigens ook voor de 3.5mm koptelefoon aansluiting. Met de Xperia Pro I kun je gewoon bedraad naar je favoriete muziek luisteren. Aangaande de batterij, er is een 4.500 mAh accu ingebouwd met ondersteuning voor snelladen.

Sony Xperia Pro I kopen

In tegenstelling tot de Sony Xperia Pro, zal de nieuwe Xperia Pro-I ook in Nederland wordt uitgebracht. De Android telefoon zal vanaf december in de winkels liggen voor een advies verkoopprijs van €1.800.

Een behoorlijke smak geld, toch wordt het nieuwe model beduidend goedkoper dan z’n voorganger. De Xperia Pro ging afgelopen jaar voor € 2.500 in de verkoop in het buitenland.

De Vlog-monitor zal als optionele accessoire worden aangeboden en gaat voor €200 in de verkoop. Daarnaast zal Sony ook een stijlvol lederen hoesje uitbrengen, om de Xperia Pro I optimaal te kunnen beschermen.