Sony Xperia 5 III met variabele telelens De Sony Xperia 5 III is ‘s werelds eerste smartphone met een variabele telelens en een uiterst snel autofocus systeem. Compact en krachtig telefoonmodel.

Gelijktijdig met de Xperia 1 III en de Xperia 10 III heeft Sony ook de Xperia 5 III aangekondigd. De Sony Xperia 5 m3 is een compacte en high-end smartphone. De slanke en stijlvolle smartphone wordt aangedreven door de krachtige Qualcomm Snapdragon 888, die bijdraagt aan uiterst snelle en stabiele prestaties. De 6,1-inch smartphone is ook voorzien van een vernieuwd camerasysteem. Het is -samen met de gelijktijdig aangekondigde Xperia 1 III- ’s werelds eerste smartphone met variabele telelens, Dual-PD-sensor en een 20fps burst mode.

De Xperia 5 Mark 3 beschikt over een 6,1-inch OLED display met een Full HD+ resolutie en HDR ondersteuning. Mede dankzij de hoge 120Hz refresh-rate biedt het scherm een uitstekende kijkervaring, ook is de witbalans instelbaar. De toevoeging van ‘240Hz reductie van bewegingsonscherpte’ garandeert dat het display 240 keer per seconde wordt bijgewerkt, voor heldere beeldprestaties. De 240Hz touch-scansnelheid garandeert een vloeiende gameplay en biedt een groot voordeel ten opzichte van de concurrentie.

Sony Xperia 5 III krachtige gaming smartphone met uitstekende stereo speakers

De nieuwe Sony Xperia smartphone is uiteraard ook compatibel met PS4 Remote Play en de DualShock 4 controller. Over de compatibiliteit met de nieuwe Sony PS5 game console is vooralsnog geen informatie bekend. Sony heeft ook verschillende verbeterde Game Enhancer-functies toegevoegd, inclusief een nieuwe audio-equalizer, een geoptimaliseerde V.C.-microfoon en een opnamefunctie met hoge beeldsnelheid.

Ook heeft Sony extra aandacht besteed aan de geluidservaring, de front-facing stereoluidsprekers laten je volledig opgaan in het gamen of het kijken van een film. Met de Xperia 5 III kun je zowel bedraad (3.5mm aansluiting) als draadloos van hoge resolutie audio genieten. Ook wordt 360 Spatial Sound en Dolby Atmos ondersteunt. Bovendien zijn de stereoluidsprekers maar liefst 40% luider dan het vorige model, zo vermeld Sony in haar persbericht.

De Xperia 5 III is uitgerust met Corning Gorilla Glass 6 aan de achterzijde en het display is afgewerkt met een slanke spiegelglazen afwerking en een robuust metalen frame. Voor nog meer gemoedsrust is de mobiele telefoon ook voorzien van IP65/68 waterbestendigheid en bescherming tegen stof. Onder de motorkap is de uiterst krachtige Qualcomm Snapdragon 888 te vinden. Deze high-end processor met geïntegreerde 5G modem wordt ondersteunt door 8GB RAM en 128GB UFS geheugen.

Xperia 5 m3 smartphone met Triple-camera en variabele telelens

Met de Xperia 5 III zet Sony extra sterk in op de cameraprestaties. Uiteraard weet de Japanse fabrikant hierbij haar kennis op het gebied van beeldsensoren en camera technologieën uitstekend te gebruiken. De front-camera is verwerkt in de smalle bezel, er is een 8 megapixel beeldsensor en een f/2.0 lens toegepast. Daarnaast is er een triple camera aan de achterzijde geplaatst, bestaande uit een 12 megapixel groothoek-, ultragroothoek en telelens.

Een belangrijke nieuwe functie voor de Xperia 5 III is de variabele telelens, in combinatie met een Dual PD-sensor. Deze telelens kan een brandpuntsafstand tot 105 mm bereiken. Ook is er een extra snel autofocussysteem beschikbaar, dankzij de Dual PDAF-sensor. Zodoende weet de camera in een mum van tijd scherp te stellen, ideaal bij het fotograferen van bewegende onderwerpen. Bij het schakelen tussen 70mm en 105mm kan de scherpstelling eenvoudig worden aangepast om snel de het object in detail vast te kunnen leggen.

De camera met drie lenzen biedt veel creatieve mogelijkheden met verschillende brandpuntsafstanden: 16mm, 24mm, 70mm en 105mm. Perfect voor het vastleggen van landschappen, portretten, dieren of andere beelden. De ZEISS-optics zijn speciaal gekalibreerd voor deze Xperia-smartphone. De ZEISS T*-coating draagt bij aan rendering en contrast en vermindert reflecties.

Nieuw is ook de mogelijkheid om continue burst-opnames te maken, met een snelheid van 20 fps en met 60 keer per seconde AF/AE-tracking. De Xperia 5 III is ook uitgerust met object tracking-technologie, zodat fotografen met een eenvoudige tik op het scherm nauwkeurige opnamen kunnen maken van bewegende objecten. Deze technologie, genaamd Real-time Eye AF, is afkomstig van de veel geprijsde Sony systeemcamera’s.

De smartphone wordt geleverd met Sony Photography Pro App, gebaseerd op de technologie van Sony Alpha camera’s. Deze foto-app biedt een vergelijkbare gebruikersinterface waar Alpha-fotografen vertrouwd mee zijn. Zo biedt de app toegang tot manuele bedieningsmogelijkheden om ISO, sluitertijd, output naar RAW, etc. in te stellen. Met behulp van de Imaging Edge for Mobile App is de smartphone ook eenvoudig te verbinden met Sony Alpha digitale systeemcamera’s.

Naast de mobiele app voor fotografie wordt ook Sony’s Cinematography Pro app voor geïnstalleerd. Video’s kunnen worden gemaakt in 21:9 4K HDR met 24/25/30/60 fps. De applicatie is uitgerust met Touch AF, Metered Manual, Level Meter en verbeterde witbalansinstellingen. Dit biedt meer manuele bedieningsmogelijkheden, terwijl de unieke Intelligent Wind Filter-technologie ruis en interferentie van wind beperkt.

Geleverd met 30W snellader en antibacteriëel hoesje

Ten slotte heeft Sony ook de accuduur verbeterd. De Sony Xperia 5 III beschikt over een 4.500 niet-verwijderbare batterij. Dankzij de meegeleverde 30 Watt snellader kun je de telefoon in slechts een half uur tijd voor 50% opladen. Deze nieuwe lader is veilig ontworpen voor bescherming tegen oververhitting en is gecertificeerd met PPS-ondersteuning (Programmable Power Supply) om de impact van warmte te verminderen.

Sony levert standaard een antibacteriële hoes mee voor de Xperia 5 III. Ontworpen met het oog op duurzaamheid, heeft de telefoonhoes een ingebouwde standaard om horizontale plaatsing te ondersteunen voor een comfortabele kijkervaring. Het hoesje is gecoat met antibacterieel materiaal met een 99,9% beschermingsgraad.

De Sony Xperia 5 III is vanaf het begin van de zomer leverbaar in de Benelux in de kleuren zwart en groen. De adviesprijs van deze Android 11 smartphone wordt op een later moment bekend gemaakt.