Sony heeft een drietal nieuwe Xperia smartphones aangekondigd, waarvan de Xperia 10 III het goedkoopste model is. Deze 5G telefoon beschikt over een mid-range processor en een compact 6-inch Full HD+ OLED display met een 21:9 beeldverhouding. Het langwerpige scherm is ideaal voor het bekijken van films, maar ook voor diegene die graag twee apps tegelijkertijd wil gebruiken. De waterdichte smartphone zal vanaf de zomer van 2021 verkrijgbaar zijn in Nederland in de kleuren zwart, blauw en wit.

De Sony Xperia 10 III (Mark 3) heeft een vergelijkbaar ontwerp als zijn voorganger, de Xperia 10 II. Het toestel beschikt over smalle schermranden. In de bovenste schermrand is een 8 megapixel selfiecamera geïntegreerd. Zowel de voor- als achterzijde van het toestel is voorzien van Corning Gorilla Glass 6, wat het scherm en de glazen achterzijde extra krasbestendig maakt.

Sony Xperia 10 III met triple camera en 3.5mm koptelefoonaansluiting

De Xperia 10 III wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 690 chipset met geïntegreerde 5G modem. Er wordt 6GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen ingebouwd. Hoewel er nog geen prijsindicatie is afgegeven, kunnen we nu al stellen dat dit de goedkoopste 5G telefoon van Sony tot dusver is. Deze mid-range chip werd afgelopen jaar ook ingezet voor de OnePlus Nord.

De nieuwste middenklasse smartphone van Sony is voorzien van een triple camera met SteadyShot beeldstabilisatietechnologie. Het camerasysteem bestaat uit een 12 megapixel groothoek-, een 8 megapixel ultrabreedhoek- en een 8 megapixel telefoto lens. Dankzij AI-geoptimaliseerde software worden de instellingen automatisch aangepast aan de hand van de opname omstandigheden. Ook is er een modus beschikbaar voor het fotograferen van huisdieren en voedsel.

De Android 11 smartphone wordt verder voorzien van een uitstekende geluidskwaliteit. Gebruikers kunnen met de Xperia 10 III zowel naar draadloze Hi-Res audio luisteren, als bedraad via de 3.5mm koptelefoonaansluiting.

De Sony Xperia 10 Mark 3 is voorzien van een extra grote 4.500 mAh batterij – een behoorlijk verschil met de 3.600 mAh batterij die door z’n voorganger werd gebruikt. Ook biedt het nieuwe model ondersteuning voor snelladen, met een maximaal laadvermogen van 30 Watt. Een enorme stap voorwaarts voor Sony, deze Xperia smartphone is sneller op te laden dan de devices uit de Samsung Galaxy S21 serie.

Prijs & verkrijgbaarheid

De Sony Xperia 10 III heeft een stofdicht en waterbestendig ontwerp. De smartphone zal vanaf de zomer verkrijgbaar zijn. Sony zal op een later tijdstip informatie verschaffen omtrent de exacte release datum en de adviesprijs van dit nieuwe model.

Zoek je een soortgelijk toestel met een high-end chip? Dan kan de Xperia 5 III een goed alternatief bieden, dit nieuwe 5G model beschikt over een 6.1” OLED display en wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 888.