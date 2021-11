Sony PS5 Pro game console 3D concept van Jermaine Smit toont stijlvolle Sony PlayStation 5 Pro in het zwart en wit. De extra krachtige PS5 console wordt rond 2023 verwacht.

Een jaar geleden bracht Sony de veelbelovende Sony PlayStation 5 en PS5 Digital Edition uit. Hoewel beide game consoles tot op de dag van vandaag slechts mondjesmaat verkrijgbaar zijn, werkt Sony achter de schermen alweer volop aan een nieuwe variant, als opvolger van de PS4 Pro. In 2019 heeft Sony al te kennen gegeven dat er een Sony PlayStation 5 Pro in ontwikkeling is, die halverwege de 7-jarige cyclus zal worden aangekondigd. Zodoende wordt de PS5 Pro in 2023, of uiterlijk in 2024, verwacht.

Naarmate de tijd verstrijkt wordt er online steeds vaker over de in ontwikkeling zijnde Pro variant gesproken. Het design blijft echter nog geheel onbekend. Dat heeft Jermaine Smit, aka Concept Creator, geïnspireerd om zijn eigen PlayStation 5 Pro te ontwerpen. Naast een wit/zwarte variant heeft Jermaine ook een Black Edition ontworpen.

PlayStation 5 Pro Black Edition

Jermaine heeft de game console voorzien van een strakke zwarte behuizing, waarbij de glanzende zwarte bies in stijlvol contrast staat met de matzwarte rand die daaromheen geplaatst is. In het glanzende materiaal zijn smalle verticale strepen aangebracht, die de console een extra premium uitstraling geven.

In plaats van twee stroken met LED verlichting is de PS5 Pro voorzien van één strook met blauwe LED verlichting, die over de grote ventilatie sleuven aan de rechterzijde zijn geplaatst. Het is een uniek vormgegeven spelconsole met een futuristisch tintje en een duidelijk onderscheidend vermogen ten opzichte van de bestaande PlayStation consoles.

Voor de bovenzijde en onderzijde van de game console is een premium afwerking gekozen, waarbij een veelvoud van Sony’s gameknop icoontjes in het design zijn verwerkt. Het kenmerkende rondje, kruisje, vierkantje en driehoek zijn ook te vinden op de DualSense controller – merken als Xbox en Nintendo maken hiervoor gebruik van de ABXY / ABYX aanduiding.

Jermaine heeft ook de DualSense controller opnieuw vormgegeven. Deze heeft een bijpassend ontwerp gekregen, waarbij de grip dezelfde premium afwerking heeft gekregen als de console. In onderstaande YouTube video wordt het spraakmakende Sony PlayStation 5 Pro concept tot in detail getoond. Ook komt de Sony PS5 Slim aan bod, van deze console maakte Jermaine vorig jaar al een serie stijlvolle 3D renders in combinatie met een spraakmakende video.

Productie PS5 Pro

In september dit jaar laaide de geruchten omtrent de PS5 Pro opnieuw op, toen YouTuber Moore’s Law is Dead in een van zijn podcasts onthulde dat Sony en AMD samenwerken aan een mid-generatie update van de PS5. Veel specs zijn nog niet bekend, desondanks bracht de insider wel een ander voordeel aan het licht.

De komst van de PS5 Pro kan ertoe bijdragen dat de voorraadproblemen met de PS5 worden opgelost. Sony zou namelijk een aantal aanpassingen in het design hebben gemaakt, waardoor het Pro model een iets andere productielijn zal doorlopen. Zodoende kunnen de consoles naast elkaar geproduceerd worden en kan de vraag over beide consoles verspreid worden.

Aangaande de verkoopaantallen, vorige maand bleek uit de kwartaalcijfers van Sony dat er wereldwijd inmiddels 13,4 miljoen PlayStation 5 consoles zijn verkocht. Dat zijn er nog behoorlijk wat, als je je bedenkt hoe moeilijk de console verkrijgbaar is. Het ligt dan ook voor de hand dat de verkoopaantallen nog hoger waren geweest als er geen problemen in de toeleveringsketen waren opgetreden.

Of Sony met het nieuwe Pro model zal voortborduren op de PS4 Pro is vooralsnog onbekend. Onwaarschijnlijk is dat overigens zeker niet. Het Pro model is krachtiger dan de reguliere PS4, kreeg meer geheugen en werd toch voor dezelfde adviesprijs in de markt gezet.

Hoewel de PS4 Pro minder vaak is verkocht als de PS4 en PS4 Slim heeft een Sony woordvoerder in het verleden te kennen gegeven dat het bedrijf erg tevreden is over de verkoopresultaten van de Pro-variant. Wat dat betreft lijkt er weinig reden tot verandering van het succesvolle concept.

Het ligt dan ook in de lijn der verwachtingen dat de Pro-variant wordt voorzien van een extra krachtige GPU en CPU. Zodoende zullen games nog net wat sneller en soepeler ogen. Vermoedelijk zal er ook extra geheugen worden ingebouwd, hoeveel is echter nog onbekend. Om een idee te krijgen, de PS5 heeft 10 Teraflops met 36 CUs op 2,23 GHz en beschikt over 16GB GDDR6 RAM en 825GB SSD geheugen.

Ter vergelijking, de Xbox Series X beschikt over 16 Tflops met 52 CUs op 1,825 GHz, 16GB GDDR6 en een 1TB SSD. Van Microsoft wordt overigens verwacht dat het bedrijf rond 2023 ook een vernieuwde variant van de Xbox Series X en Xbox Series S zal lanceren. Het nieuwe ‘S’ model wordt eerder verwacht dan het ‘X’ model, mogelijkerwijs wordt de vernieuwde S-variant al in 2022 geïntroduceerd.

8K games spelen

Eén van de grote vraagstukken die nog openstaat is; zal de Sony PS5 Pro ook 8K gaming ondersteunen? Nu denk je wellicht; de PS5 werd toch ook aangeprezen als 8K console. Deze functionaliteit wordt echter softwarematig geblokkeerd door Sony. Hoewel de HDMI 2.1 hardware wel 8K ondersteuning biedt, zorgt de firmware dat de output gelimiteerd is tot 4K @ 60fps.

Heel erg is dat overigens niet, want er zijn vooralsnog zeer weinig 8K games beschikbaar. Vorige maand werd The Touryst uitgebracht, als eerste 8K spel voor de PS5 (8K @ 60fps). Daar gaat in de toekomst ongetwijfeld verandering in komen en aangezien het Pro model pas in 2023 / 2024 verwacht wordt is er nog voldoende tijd voor game ontwikkelaars om 8K games te ontwikkelen.

Wat dat betreft is het zeker niet ondenkbaar dat de PS5 Pro de eerste console van Sony wordt waarmee je ook echt games in 8K resolutie kunt spelen. Net zoals de PS4 Pro de eerste spelconsole van Sony was die 4K ondersteuning bood.

Mogelijkerwijs ziet Sony ook kans om de game console iets kleiner te maken. De Playstation 5 is een enorm bakbeest, waardoor deze zeker niet in elke kamer even goed past. Desondanks zal het nog wel een uitdaging worden om de console zowel krachtiger als kleiner te maken.

Het is zeker niet ondenkbaar dat Sony gelijktijdig met de PS5 Pro ook een PS5 Slim zal aankondigen, als vernieuwde variant van de huidige PS5. Deze strategie werd ook bij de PS4 gehanteerd.

Dit wordt overigens niet de eerste update, want in september 2021 heeft Sony reeds een geüpgraded variant van de PS5 uitgebracht. Het nieuwe model is 300 gram lichter. Om dit mogelijk te maken is er een vernieuwd koelsysteem ingebouwd.

Waar het lanceringsmodel werd voorzien van een grote koperen heat sink is het vernieuwde CFI-1100 model uitgerust met een kleine koperen en geleidend metalen koelsysteem. Deze is goedkoper om te produceren. Qua prestaties lijken beide modellen niet aan elkaar onder te doen.

De komende maanden zal er ongetwijfeld meer nieuws omtrent de Sony PS5 Pro en PS5 Slim bekend worden. We houden de ontwikkelingen voor je in de gaten.

