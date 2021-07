Xbox Series X review De Xbox Series X van Microsoft is de krachtigste game console van dit moment, maar hoe presteert de spelconsole in de praktijk? Lees het in onze Xbox review.

Voordelen Praktisch design

Praktisch design Supersnelle SSD

Supersnelle SSD Prachtige gamebeelden

Prachtige gamebeelden Backwards compatibel met Xbox One

Backwards compatibel met Xbox One Veelzijdige Xbox app om te spelen via smartphone of tablet Nadelen Te weinig voorraad, niet leverbaar

Te weinig voorraad, niet leverbaar Exclusieve game aanbod beperkt

Exclusieve game aanbod beperkt 3D audio support alleen via headset

Review score Design 8.5

Gebruikersgemak 9.0

Prestaties 9.0

Functies 8.5

Prijs/kwaliteit verhouding 8.0 Recensie conclusie 8.6 Xbox Series X Reviews De Xbox Series X is een fantastische game console waarmee je nog vele jaren vooruit kunt. Gamebeelden zien er verbluffend uit, het spelsysteem draait stabiel en is muisstil en de SSD is een waardevolle toevoeging.

De Xbox Series X werd op 10 november 2020 wereldwijd uitgebracht, precies twee dagen voordat de Sony PS5 in de verkoop ging. Beide zijn zeer krachtige game consoles, voorzien van de nieuwste snufjes om het gamen naar een next-level te brengen. Na eerst een uitgebreide PlayStation 5 review te hebben geschreven is het ditmaal de beurt aan de nieuwe Xbox. LetsGoDigital heeft een Xbox One X exemplaar te leen gekregen van het Bonami SpelComputer Museum in Zwolle. Gedurende een uitgebreide test periode van 6 weken hebben we een goede impressie kunnen opdoen van het nieuwe spelsysteem van Microsoft, onze ervaringen staan in de volgende review uiteengezet.

De Xbox Series X is een stuk krachtiger dan de digitale Xbox Series S. Het gaat om de opvolger van de eind 2017 uitgebrachte Xbox One X. In verhouding met z’n voorganger is de nieuwe console vier keer zo krachtig, met twee keer zulke mooie graphics, aldus Microsoft. Ook worden 4K games @ 60fps ondersteunt – voor sommige games zelfs 120fps. Hoewel 8K output ook wordt ondersteunt, is deze optie tijdelijk uitgeschakeld door Microsoft aangezien er momenteel simpelweg nog erg weinig 8K games beschikbaar zijn – dit geldt overigens ook voor de Sony PS5.

Nieuw is de ondersteuning voor real-time ray-tracing, waardoor de verlichting, schaduwen en reflecties in games er veel natuurgetrouwer en bijzonder detaillistisch uitzien. Een andere positieve bijkomstigheid, de nieuwe Xbox is volledig backward compatibel, je kunt al je oude geliefde Xbox games dus blijven gebruiken.

Design van de Xbox Series X console

Om te beginnen met de verkoopverpakking, Microsoft heeft duidelijk aandacht besteed aan de verpakking. De verkoopdoos ziet er stevig en solide uit, zodra je deze opent straalt de controller je tegemoet. De console zelf zit verpakt tussen stevig foam. Zeker een doos om te bewaren, handig als je gaat verhuizen en je jouw Xbox zonder schade naar je nieuwe overkomen wilt brengen.

De spelconsole heeft een geheel nieuw ontwerp gekregen. Design is uiteraard subjectief, zo zal je altijd voor- en tegenstanders vinden. Persoonlijk vind ik de console zeker niet lelijk. Ongeacht wat je van de vormgeving vind, Microsoft heeft duidelijk gekozen voor kwalitatieve materialen – helaas konden we dat van de PS5 niet zeggen. Van de verkoopverpakking tot aan de console, de Xbox Series X voelt degelijker en kwalitatiever aan dan de PlayStation 5.

Wel neemt het apparaat de nodige ruimte in beslag, de afmetingen zijn 151x151x301mm. Hierdoor zal de console voor menig TV-kast te groot zijn. Zeker rekening houdende met de extra ruimte die nodig is voor een goede warmteafvoer. Aan de bovenzijde is een functionele en stijlvolle raster opening aangebracht, waar een grote fan onder is gepositioneerd. De groene paintbrush zorgt voor een extra stoere dimensie.

De Xbox Series X kan zowel staand als liggend gepositioneerd worden. Door de console staand neer te zetten staat de disc-drive naar voren gericht en is ook de power-button makkelijk toegankelijk. Aan de onderzijde is een hele dunne ronde voet aangebracht, die ervoor zorgt dat de console stevig op z’n plaats blijft staan ongeacht de ondergrond.

Geef je de voorkeur aan een horizontale positionering, dan blijft deze dankzij vier kleine rubberen voetjes ook goed op z’n plaats liggen. Mits de console goed is gepositioneerd blijft deze opmerkelijk stil – ook bij intensieve game sessies is de Xbox werkelijk fluisterstil. Wel produceert het apparaat behoorlijk wat hitte, waardoor het des te belangrijker is om voldoende vrije ruimte rondom te behouden.

Alle aansluitingen zijn aan de achterzijde te vinden. Het gaat in totaal om zes poorten; één voor de voedingskabel, een ethernet poort, twee USB 3.1 poorten, een uitbreidingspoort voor opslag en ten slotte een HDMI 2.1 poort.

Installatie van de Xbox game console

Om de console aan te sluiten op de TV wordt er een 2 meter lange HDMI kabel meegeleverd. Deze ultra-high-speed kabel is vereist voor 4K gaming @ 120 Hz. Ook vind je een voedingskabel in de verkoopverpakking, om de console aan te kunnen sluiten op een stopcontact.

Om het systeem aan te zetten druk je op de grote Xbox-knop aan de voorzijde. Tijdens het installatieproces wordt je gevraagd om de Xbox app te downloaden op je smartphone. Om het installatieproces te voltooien dien je de code die op je TV-scherm wordt getoond, in te voeren op je smartphone scherm.

Naderhand worden er nog verschillende instelmogelijkheden getoond, waaronder de taal en locatie instellingen. Al met al is de installatie zo gepiept. Vervolgens dien je verbinding te maken met het WiFi netwerk om de benodigde updates binnen te kunnen halen en de console bij te werken. Bij ons stond er een update van 4,1GB klaar – de download duur is sterk afhankelijk van de snelheid van je internetnetwerk en zal dus per huishouden verschillen.

Ga er in ieder geval maar vanuit dat het geen plug-and-play principe is, want nadat de updates zijn binnengehaald moeten ook de spellen nog geïnstalleerd worden. Mocht je de console voor je kind kopen, dan is het raadzaam om ze hierop voor te bereiden.

De meegeleverde controller is direct bruikbaar, mits je er twee AA-batterijen in hebt gestopt. De controller is in ieder geval direct gekoppeld met de console. Om een extra controller te verbinden met de console dien je simpelweg de pair button op beide apparaten in te drukken. Deze is op de voorzijde van de console te vinden, het kleine knopje recht tegenover de disk-drive. Bij de controller is de koppelknop aan de achterzijde geplaatst.

De Xbox app is niet alleen vereist voor de installatie, je kunt de app ook gebruiken om op afstand je games of je console te beheren. Beter nog, je kunt via de app ook Xbox spellen spelen die op jouw console staan geïnstalleerd. Zo kun je jouw gamesessies zelfs onderweg voortzetten, of waar je maar je wilt.

Door de app verbinding te laten maken met je console kun je via de instelling ‘Extern afspelen op dit apparaat’ al je Xbox games spelen op je smartphone, tablet of elk ander willekeurig displayapparaat waar de applicatie op geïnstalleerd staat. Ook kun je een controller koppelen, om een echte Xbox ervaring te creëren – maar dan op een kleiner display. Doorgaans zal je via de app wel sneller te maken hebben met vertragingen, dus voor een serieus potje gamen zal de TV nog altijd de beste uitkomst bieden.

Xbox Series X game controller

Bij een nieuwe console hoort natuurlijk ook een nieuwe game pad. Er wordt standaard één controller meegeleverd bij de Xbox Series X. De nieuwe controller is iets kleiner vormgegeven en de textuur is wat ruwer met name rondom de grip, dit zorgt ervoor dat de handligging verder is geperfectioneerd. De vernieuwde D-pad is duidelijk geïnspireerd op de duurdere Elite 2 Pro Controller en er is een Share-knop toegevoegd. Geen drastische veranderingen, meer een logische update van de alom geprezen Xbox controller.

Normaal gesproken hadden we dan ook weinig op- of aanmerkingen gehad over de controller, was het niet dat Sony bij de PS5 juist extra heeft ingezet op de nieuwe DualSense controller. In onze review waren we zeer te spreken over de DualSense controller, met adaptieve triggers en haptische feedback. Wat dat betreft is het jammer dat Microsoft op dit gebied minder verbeteringen heeft doorgevoerd.

Desalniettemin levert de Xbox controller simpelweg een erg goede game ervaring. Een bijkomend voordeel is dat je oude controller gewoon bruikbaar blijft – ook voor de nieuwe games en dat is bij de PS5 en haar DualSense controller dan weer niet het geval. Bovendien kun je de nieuwe controller ook gebruiken op een Xbox One console. Microsoft zet sterk in op een ecosysteem waarbij het mogelijk is om games en accessoires op meerdere spelsystemen te kunnen gebruiken. Persoonlijk vind ik dit een absoluut pluspunt.

Daar moet ik overigens wel bij vermelden dat niet alle third-party accessoires worden ondersteunt. Met name de compatibiliteit met gaming headsets wil nogal per model verschillen. Alle officieel gelicentieerde Xbox accessoires zijn echter te gebruiken met de Xbox Series X – draadloos of via USB.

Enorm krachtige spelcomputer

De Xbox One X was al een ontzettend krachtige machine, waar geen enkele andere game console tegenop kon. Met de Series X doet Microsoft er nog een stapje bovenop. De Xbox Series X weet met gemak de titel van ‘krachtigste game console ooit’ over te nemen.

Microsoft heeft gekozen voor een aangepaste GPU dat is gebaseerd op AMD’s RDNA 2 architectuur met 52 CU’s (compute-unites) en een kloksnelheid van 1,825Ghz. Dit resulteert in een rekenkracht van maar liefst 12 Teraflops. Ook de CPU is sterk verbeterd. Het gaat om een 3.8Ghz octacore AMD processor op basis van de Zen 2 architectuur. Er is maar liefst 16GB GDDR6 RAM geheugen ingebouwd.

Minstens zo vernieuwend is het opslaggeheugen, voor het eerst wordt er geen gebruik gemaakt van een HDD (Hard Disk Drive), maar van een veel snellere SSD (Solid State Drive). Zodoende behoren laadtijden tot het verleden, zowel bij het opstarten van een game als wanneer er een nieuw level wordt ingeladen. Ook het pauzeren van een game, het overschakelen naar een andere game – alles verloopt super smooth.

Standaard beschikt de game console over een 1 Terabyte NVMe PCle 4.0 SSD. Van de 1TB is er zo’n 800GB beschikbaar voor opslag. Dit is aanzienlijk meer als bij de PS5, die over slechts 667GB effectieve opslagcapaciteit beschikt. Veel gamers zullen hier voldoende aan hebben, hoewel je de opslagruimte op den duur mogelijk wel zult moeten uitbreiden.

Als voorbeeld, om een spel als Red Dead Redemption 2 te kunnen installeren dien je over minimaal 110GB vrije opslagruimte te beschikken, de installatie zelf neemt ruim 85GB in beslag – wat een aanzienlijk deel is van de totale opslagcapaciteit. Red Dead Redemption 2 is overigens wel een erg grote game. Hoewel zeker niet alle games zoveel opslagruimte innemen, zal het gemiddelde door de jaren heen alleen maar groter worden, met name naarmate er meer 8K games worden uitgebracht.

Aangaande de externe opslag mogelijkheden, zowel HDD als SSD wordt ondersteund. Een SSD kan via de drive-poort aan de achterzijde verbonden worden, daarnaast kun je ook een USB 3.1 schijf gebruiken. Nieuwe Xbox Series X games zijn echter uitsluitend speelbaar vanaf een SSD. Desalniettemin kun je voor oudere games dus wel een goedkopere HDD inzetten.

Hoewel de nieuwe Xbox console ook bruikbaar is in combinatie met een Full HD TV zien de beelden er het meest indrukwekkend uit op een 4K TV met HDR10 support. De meeste televisies bieden ondersteuning voor 60Hz, sommige TV modellen gaan tot 120Hz. Hoe hoger de refresh-rate (het aantal keer per seconde dat het scherm wordt ververst) hoe mooier de beelden in elkaar overlopen en hoe minder er sprake zal zijn van zichtbare vertragingen.

Mocht je overigens oude Xbox One spellen willen spelen op de nieuwe Xbox Series X, de nieuwe console zorgt er ook voor dat bestaande games geoptimaliseerd worden weergegeven. Dit klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar is in de praktijk écht zichtbaar. Voor onze review hebben we ook een Xbox One X gebruikt – waarbij we verschillende spellen hebben vergeleken. Afgezien van het feit dat de SSD een aanzienlijk verschil maakt in de algehele game-ervaring, zien de beelden er via de Xbox Series X ook echt beter uit.

Ook op het gebied van audio presteert de Xbox Series beter dan z’n voorganger, mede dankzij de ondersteuning voor Spatial Audio. Via een compatibele gaming headset kun je genieten van een prachtige surround sound beleving, waardoor je nog dieper in het spel wordt gezogen en alles nog realistischer ervaart.

Interface en streaming apps

Xbox One gebruikers zullen de vernieuwde interface als erg herkenbaar ervaren. Er zijn zeker een aantal veranderingen in aangebracht, toch zijn deze niet zo drastisch als Sony heeft gedaan bij de PS5. Sommige zullen dit als positief ervaren, temeer omdat Microsoft de interface de afgelopen jaren al meermaals heeft aangepast en verbeterd waardoor deze simpelweg een fijne gebruikerservaring biedt. Andere hadden wellicht liever wat meer aanpassingen gezien, aangezien dit doorgaans bijdraagt aan een extra nieuw gevoel.

Eén van de aanpassingen waar wij erg over te spreken zijn is de Quick Resume optie, waarmee je eenvoudig kunt wisselen tussen meerdere games. Dit was al mogelijk met één game, nu kun je tot maximaal 6 verschillende games wisselen in razendsnel tempo. Uiteraard komt de snelle SSD hier goed bij van pas.

Vanzelfsprekend biedt Microsoft met de Xbox Series X ook ondersteuning voor tal van populaire apps om je game console om te toveren tot een echt entertainment systeem, denk aan YouTube, Netflix, Disney+, Spotify en nog veel meer. Tijdens het installatieproces wordt je gevraagd van welke apps je gebruikt wilt maken, zodat alleen die apps ook daadwerkelijk geïnstalleerd worden. Uiteraard kun je achteraf via de Microsoft store alle apps nog eens rustig bekijken en indien gewenst installeren.

De Xbox is ook inzetbaar voor het kijken naar 4K films. Dit kan via de ingebouwde 4K Blu-ray drive, met ondersteuning voor Dolby Vision en Dolby Atmos. Hierbij moet ik wel melden, hoewel de console fluisterstil is, geldt dit in mindere mate voor de disc-drive. Deze kan beduidend meer lawaai produceren. Dolby Vision was overigens nog niet beschikbaar ten tijde van de release, maar Microsoft heeft dit via een update in mei alsnog uitgerold. Dankzij Dolby Vision zien beelden er nog kleurrijker uit, de meeste streaming apps bieden ook ondersteuning voor dit HDR formaat.

Xbox games & Game Pass abonnementsservice

Ten tijde van de release van de Xbox Series X waren er bar weinig exclusieve games beschikbaar. Zelfs Halo Infinite, waarvan werd gedacht dat dit één van de launch titels zou worden, is uitgesteld tot kerst 2021. Microsoft lijkt beduidend minder waarde te hechten aan exclusive game titels dan concurrent Sony. Het bedrijf uit Mountain View kiest er liever voor om nieuwe titels op meerdere platformen uit te brengen (cross platform), denk aan de PC, maar bijvoorbeeld ook op de oudere Xbox One X / S.

Inmiddels heeft Microsoft al wel een behoorlijke line-up aangekondigd, waar momenteel volop aan gewerkt wordt. Denk bijvoorbeeld aan Warhammer 40,000: Darktide (first person actiegame), Scorn (first-person survival-horror-adventure game), Shredders (snowboard sport- simulatiespel), State of Decay 3 (survival horror game), Stalker 2 (survival horror game) Senua’s Saga: Hellblade II (actie-avonturen-vechtspel) en Ark 2 (actie-avonturen-vechtspel). Eerst wordt eind deze maand The Ascent uitgebracht, een actie-rollenspel met een cyberpunk-thema.

Uiteraard zijn er nu ook al tal van populaire titels verkrijgbaar, hoewel de toptitels niet zozeer exclusieve games zijn, zoals Sony wel heeft met Spider-man Miles Morales bijvoorbeeld. Desalniettemin zijn er ook voor de Xbox Series tal van games verkrijgbaar in alle genres en voor verschillende doelgroepen.

Populaire titels zijn onder andere The Crew 2 (racespel), Grand Theft Auto 5 (actie-avonturenspel), Call of Duty Black Ops Cold War (first persons shooter), Assassin’s Creed Valhalla (actie-avonturenspel), F1 2021 (Formule 1 autosport), Farming Simulator (computersimulatiespel) en natuurlijk MineCraft (sandbox). Ook voor kinderen zijn er verschillende leuke games beschikbaar, zoals Paw Patrol: On a Roll (actie-avontuur), Lego The Hobbit (actie-avontuur), Zoo Tycoon: Ultimate Animal (simulatiespel) en Just Dance 2021 (dansritmespel).

Ben je een fanatieke gamer en/of vind je het leuk om geregeld nieuwe spellen uit te proberen? Dan kun je een Xbox Game Pass Ultimate abonnement afsluiten, bij het Ultimate abonnement zit Xbox Live Gold en EA Play inbegrepen. Voor een maandelijks bedrag van €13 krijg je de mogelijkheid om tal van games te spelen, de bibliotheek bevat meer dan 100 actuele spellen die je op de console, PC en/of mobiele apparaten kunt spelen. Er worden voortdurend nieuwe games toegevoegd en leden krijgen exclusieve kortingen en aanbiedingen aangeboden.

Xbox Live Gold geeft gebruikers de mogelijkheid om online multiplayer games te spelen via de cloud. Dit abonnement is ook los verkrijgbaar voor €7 per maand. Daarnaast is het EA Play lidmaatschap inbegrepen bij Game Pass Ultimate, waarbij je toegang krijgt tot tal van populaire EA games – waaronder FIFA 21 en Battlefield V. Verwacht je hier allemaal geen gebruik van te maken, dan kun je ook kiezen voor het standaard Xbox Game Pass abonnement, waarvoor je maandelijks €10 betaald.

Prijs & Verkrijgbaarheid

Hoewel zowel de Xbox Series X als de Sony PS5 al een half jaar geleden zijn uitgebracht, zijn beide consoles nagenoeg niet verkrijgbaar geweest sinds de lancering. De consoles zijn voortdurend uitverkocht. De meeste aanbieders hebben dan ook een wachtlijst, die op volgorde van binnenkomst wordt afgewerkt.

Wereldwijd is de vraag vele malen groter dan het aanbod, er zijn simpelweg veel te weinig game consoles geproduceerd. Deels is dit te danken aan de coronapandemie. Dat de spelconsole nergens voorradig is doet uiteraard ook geen goed voor de prijs die online gehanteerd wordt. Wil je momenteel een nieuwe Xbox Series X kopen, dan moet je of heel veel geduld hebben of beduidend dieper in de buidel tasten.

Over de prijs valt verder weinig te zeggen. In 2013 bracht Microsoft de Xbox One op de markt voor €500, vier jaar later werd de Xbox One X voor hetzelfde bedrag in de markt gezet. De adviesprijs van de Xbox Series X is opnieuw vastgesteld op €500. Dat valt natuurlijk alleen maar te prijzen, zeker als je je realiseert dat er ditmaal een veel duurdere SSD is ingezet. Ook de AMD chip is beduidend krachtiger én duurder dan voorheen.

Jammer genoeg is het aantal exclusieve games nog wel vrij beperkt. Veel nieuwe Xbox games zijn ook speelbaar op een Xbox One en/of een Windows PC. Zodoende zullen veel gamers het niet direct nodig vinden om te upgraden van een Xbox One X. Want hoe goed de Xbox Series X ook is, de Xbox One X is ook nog altijd een indrukwekkende spelconsole.

Mocht je toch een goedkopere console wensen? Dan kan de €300 kostende Xbox Series S een uitstekend alternatief bieden. Dit spelsysteem ondersteunt echter uitsluitend digitale games en beschikt over minder krachtige hardware.

Xbox Series X review conclusie

De Xbox Series X is een fantastische game console waar je nog vele jaren mee vooruit kunt. De krachtige hardware en de snelle SSD dragen absoluut bij aan een ultieme gamebeleving. De volle potentie van het systeem wordt door de huidige games nog niet eens benut. Dat maakt het een erg toekomstbestendige game console.

Daar staat echter wel tegenover dat Xbox One X gebruikers relatief weinig redenen hebben om over te stappen. Ten slotte kun je de nieuwste games ook blijven spelen op je oude console of je PC. Heb je nog geen console en zoek je het beste van het beste? Dan ben je bij de Xbox Series X absoluut aan het juiste adres.

Persoonlijk vind ik de Xbox Series X veel betere prestaties leveren dan de Sony PS5. Hoewel laatstgenoemde minstens net zo revolutionair is, voelde de console van Sony aan alsof deze nog niet helemaal af is. De PS5 voelt goedkoper aan en sloeg tijdens onze testperiode regelmatig vast. Daar heb ik met de nieuwe Xbox helemaal geen last van gehad, bovendien zien de graphics er simpelweg overweldigend uit.

Het grootste nadeel is zonder twijfel de verkrijgbaarheid. Want al wil je een Xbox Series X kopen, het is op het moment van schrijven simpelweg erg lastig om er één te bemachtigen. De meeste kans maak je door je in te schrijven voor een ‘preorder’ bij een van de verkopende partijen. Online retailers die de spelconsole (sporadisch) verkopen zijn MediaMarkt, Amazon, Bol, BCC, Game Mania, Nedgame, Wehkamp en Intertoys.