Microsoft Surface Duo review De Surface Duo is een veelzijdige smartphone tablet van Microsoft met twee schermen, maar levert dit Android apparaat ook een goede gebruikerservaring?

Microsoft heeft met de Surface Duo een uniek mobiel apparaat in de markt gezet. Sinds anderhalve maand is deze 2-in-1 smartphone tablet PC ook verkrijgbaar in Nederland. Het Android toestel heeft wel wat weg van een opvouwbare smartphone. In plaats van een groot flexibel scherm zijn er echter twee displays ingezet, met een smalle schermrand ertussen. Wat heeft dit apparaat zoal te bieden en biedt de €1500 kostende Surface Duo een goede koop?

Senior redacteur Ewan Spence heeft voor zakenblad Forbes een uitgebreide Surface Duo review geschreven, waarin hij ingaat op het gebruik van dit device. Met de Surface line-up richt Microsoft zich hoofdzakelijk op de zakelijke gebruiker, die een modern en veelzijdig apparaat wensen, waarmee ze op iedere gewenste plek effectief kunnen werken.

Surface Duo review

Over de specs zegt Spence het volgende in zijn review (vertaald uit het Engels): “Hoewel de Duo een vlaggenschip prijs heeft, zijn de specificaties teleurstellend. De Snapdragon 855 chipset komt uit 2018 en wordt ondersteund door een magere 6GB RAM en 128GB / 256 GB opslagruimte. De camera is ook niet om over naar huis te schrijven. De enkele camera biedt een resolutie van slechts 11 megapixels.”

Velen zullen dit apparaat dan ook niet kopen voor z’n geweldige camera specs, bij de Surface Duo draait alles om de twee displays aan de binnenzijde van het apparaat. Aan de buitenzijde is er namelijk geen scherm voorhanden. De twee displays hebben een resolutie van 1800×1350 pixels en bieden een 4:3 beeldverhouding. Deze oude TV standaard is ideaal bij het lezen van boeken en grote stukken tekst, maar is minder geschikt voor social media apps zoals Facebook, Twitter en Reddit.

Opmerkelijk zijn ook de enorm grote schermranden aan de boven- en onderzijde van het toestel. Hierdoor levert de Surface Duo beslist geen full-screen ervaring. Vermoedelijk heeft Microsoft hiervoor gekozen om het apparaat dunner te kunnen maken, ten slotte moeten de componenten ergens geïntegreerd worden. De Surface is in gesloten stand slechts 9,9mm dik, wat een aanzienlijk verschil maakt met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Z Fold 2 die in gesloten stand 13,8mm dik is en zelfs 16,8mm als je het camerasysteem meetelt.

Waar de Duo in uitblinkt is z’n software. Zo is het niet alleen mogelijk om twee Android apps naast elkaar te gebruiken, de pictogrammen op het startscherm zijn ook zodanig te configureren dat je twee apps tegelijkertijd kunt starten met één enkele aanraking. Absoluut een voordeel tijdens het gebruik. Nadelen zijn er echter ook, doordat er een schermrand tussen zit is het in veel gevallen niet handig -wel mogelijk- om de twee displays in te zetten voor het weergeven van één app.

Hoewel de Microsoft Surface Duo zeker een unieke ervaring levert, zal het apparaat niet voor iedereen even geschikt zijn. In de review conclusie staat dan ook vermeld (vertaald): “Op het eerste gezicht (sorry) voelt de Surface Duo aan als een experimenteel product, dat is ontsnapt uit de R&D-afdeling van Microsoft. Iedereen die Microsoft al een tijdje volgt, weet dat het idee van ‘een computer als boek’ een vormfactor is die een bepaald deel van Redmond fascineert. De Surface Duo is het eerste product dat het punt heeft bereikt waarop consumenten het kunnen kopen.” Daarmee staat de weg open voor z’n opvolger, die ongetwijfeld op verschillende punten verbeterd zal worden.