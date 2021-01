Samsung Galaxy Z Fold 2 review De Galaxy Z Fold 2 is alweer enige tijd verkrijgbaar. Wat mag je van deze opvouwbare smartphone verwachten en levert dit toestel daadwerkelijk een toegevoegde waarde in het dagelijks gebruik? Je leest het in onze review.

Eind september 2020 ging de Galaxy Z Fold 2 5G in de verkoop. Het is de derde opvouwbare smartphone van Samsung en de directe opvolger van de Galaxy Fold. Het vernieuwde model werd op verschillende punten verbeterd. Het design werd vernieuwd en ligt meer in lijn met reguliere high-end smartphone modellen. Ook werd het scharnier verbeterd, net als het camera systeem, daarnaast werd het display vergroot en er werden tal van nieuwe bedieningsmogelijkheden toegevoegd, waaronder de Flex mode. In deze review lees je meer over onze gebruikerservaringen met de Samsung Galaxy Z Fold 2.

Ondanks de doorgevoerde verbeteringen werd de Galaxy Z Fold 2 iets goedkoper in de markt gezet dan zijn voorganger, de Galaxy Fold. In plaats van €2.020 kreeg het nieuwe model een meer strategische adviesprijs van €1.999, voor een simlockvrij, los toestel. Nog altijd een gigantisch bedrag natuurlijk, maar hiervoor haal je dan ook wel iets unieks en vooruitstrevends in huis.

Voor dit bedrag mag je ervanuit gaan dat je de beschikking krijgt over de best mogelijke specs, maar hoe zit het met de gebruikerservaring… Levert zo’n vouwtelefoon ook daadwerkelijk een toegevoegde waarde in het dagelijks gebruik? Daarover lees je meer in deze recensie.

Introductie Samsung Z Fold 2 5G

Deze opvouwbare smartphone heeft natuurlijk een totaal andere vormfactor dan de Samsung Galaxy Z Flip. Laatstgenoemde is met name extra compact in opgevouwen stand en vouwt uit tot een regulier formaat telefoondisplay.

Met de Z Fold serie richt Samsung zich op diegene die graag extra productief te werk willen gaan op hun mobiele apparaat. De Samsung Galaxy Z Fold 2 kun je net als zijn voorganger uitklappen tot een volwaardig tablet formaat scherm. De Z Fold modellen zijn ook pak en beet €500 duurder dan de Z Flip modellen.

Dat je met een premium product te maken hebt, dan merk je zodra je de verkoopdoos opent. Samsung heeft duidelijk veel aandacht besteed aan de verpakking. Je dient de doos te openen middels een unieke vouwbeweging, waarna de opvouwbare smartphone je direct tegemoet straalt.

Onder in de doos zijn ook de oplader, een datakabel, USB-C oortjes met AKG geluid en een uitwerppinnetje te vinden. Dit kan overigens wel eens de laatste opvouwbare smartphone van Samsung worden die standaard geleverd wordt een oplader en oordopjes. Bij de recent geïntroduceerde Samsung Galaxy S21 serie zijn beide onderdelen niet langer in de verkoopverpakking te vinden, om zo op de kosten en het milieu te besparen. Daar heb je bij de Z Fold in ieder geval geen last van, bij dit toestel zit alles in de doos wat je nodig hebt. Tijd om de Samsung Z Fold 2 van dichterbij te bekijken.

Indrukwekkend scherm

Er is een groot cover-display geïntegreerd met een HD+ resolutie. Het cover-display van de Fold was met 4,6” relatief klein, het 6,2” display van de Z Fold 2 functioneert wat dat betreft veel meer zoals een regulier telefoonscherm. Hoewel het cover-display slechts een HD resolutie ondersteunt levert het scherm in de praktijk toch een fijne kijkervaring, dit komt mede doordat het een erg helder Super AMOLED display betreft. Toch merkte ik in de praktijk dat ik het toestel wel net zo lief opensloeg.

Zodra je de telefoon openklapt ontvouwt zich een prachtig groot display. Het betreft een 7,6-inch flexibel scherm met een QXGA+ resolutie (2208×1768 pixels). De schermranden zijn duidelijk geminimaliseerd en ook het vernieuwde camerasysteem zorgt ervoor dat het toestel premium en futuristisch aanvoelt. Het is een fantastisch scherm om op te werken.

Wel zie je nog altijd de kreuklijn, daar waar het flexibele display gevouwen wordt. Sommige zullen dit als storend ervaren, anderen zullen hier naar verloop van tijd niet meer zo op letten. Qua bediening heb je er in de meeste gevallen geen last van, hoewel het bij het swipen van het ene naar het andere scherm wel merkbaar is.

Ook over het toestenbord heeft Samsung nagedacht. Want als je de vouwtelefoon in opengevouwen stand gebruikt dan wordt het toestenbord verdeeld over de twee displaydelen weergegeven, waardoor alle toetsen makkelijk bereikbaar zijn met je vingers. In het midden van het scherm worden geen toetsen weergegeven, zodoende is er ook geen sprake van verminderde gevoeligheid op de vouwlijn. Het ziet er alleen een beetje vreemd uit, maar ook dit went snel doordat het in de praktijk simpelweg fijn werkt.

Nieuw is de toepassing van Ultra Thin Glass, dat beduidend krasbestendiger is dan het kunststof polymeer display van de Galaxy Fold. Hier overheen heeft Samsung nog wel een plastic screen protector geplaatst, deze dien je te allen tijde te laten zitten. Dit kunststof materiaal voelt toch net wat anders aan om op te tikken, dan dat je gewend bent bij een telefoon met een harde Gorilla Glass screen protector. Ook is de plastic beschermlaag helaas minder krasbestendig dan glas en bovendien erg gevoelig voor vingerafdrukken.

Ook nieuw, het flexibele scherm biedt ondersteuning voor de hoge refresh-rate van 120 Hertz – wat bijdraagt aan een betere scroll-ervaring. Ook tijdens het kijken naar video’s en bij het mobiel gamen komt deze hoge verversingssnelheid goed van pas. Het is de eerste en vooralsnog enige opvouwbare smartphone met zo’n hoge refresh-rate. Het hoofdscherm wordt automatisch aangepast, van 11 tot 120 Hertz – afhankelijk van de app die je gebruikt, zo blijft de gebruikerservaring optimaal terwijl er gelijktijdig op de batterij bespaard kan worden.

Ontwerp van de opvouwbare smartphone

De Samsung Z Fold 2 voelt een stuk robuuster aan dan zijn voorganger. Het scharnier werd ook grondig vernieuwd, het toestel vouwt veel beter en vollediger dicht dan zijn voorganger. Het geheel voelt simpelweg een stuk solider aan en oogt bovendien een stuk moderner.

De zogenaamde Hide Away Hinge is ook voorzien van een uniek schoonmaaksysteem, de ‘Sweeper Technologie’ is gebaseerd op de borstelharen van een stofzuiger. Dit zorgt ervoor dat stof en vuil niet kan ophopen rondom het scharniermechanisme, dit komt de duurzaamheid van het scharnier zeker ten goede.

Het scharnier werkt vrij soepeltjes, maar biedt toch genoeg weerstand om te voorkomen dat het toestel zomaar per ongeluk kan uitvouwen. Je hoeft je ook niet druk te maken om gekke, krakende geluiden bij het op- en uitvouwen van de smartphone.

Door het opvouwbare karakter van deze smartphone is het toestel wel behoorlijk dik in gevouwen stand; 15,7mm – zonder het uitstekende camerasysteem (met camera komt de dikte op 17,1mm). Dit zijn natuurlijk maar getallen, maar het komt er gewoon op neer dat je twee telefoons op elkaar hebt liggen. Dit zorgt ervoor dat je de Z Fold 2 niet zomaar even in je broekzak stopt.

Afgezien van de dikte is het gewicht misschien nog wel opvallender, met een gewicht van 282 gram is dit de zwaarste Samsung smartphone ooit. Dat merk je in het dagelijks gebruik, vooral wanneer je het toestel langere tijd vasthoudt. Ter vergelijking, de Galaxy S20 Plus met 6,7” display weegt slechts 186 gram – dat is maar liefst 35% lichter.

Desalniettemin biedt de telefoon wel een fijne handligging, zeker in opengevouwen stand. De aan-/uitknop had wat mij betreft wel wat hoger gepositioneerd mogen worden. Nu komt mijn duim standaard terecht op de onderste volumetoets, wat niet altijd even handig werkt.

Over de aan-/uit knop gesproken, je kunt de telefoon ontgrendelen via de vingerafdruksensor die in de power-knop is geïntegreerd. Daarnaast is de Samsung Z Fold 2 voorzien van gezichtsherkenning technologie. Beide opties werken snel en effectief.

Samsung heeft ook het aantal kleuropties uitgebreid. Ditmaal kun je niet alleen kiezen voor zwart, de Z Fold 2 is ook verkrijgbaar in de stijlvolle kleur Mystic Bronze (koper). Dit is tevens de kleurvariant van ons review exemplaar, het is een warme kleur met een luxe uitstraling die veel vrouwen zal aanspreken.

Overigens, diegene die de Galaxy Z Fold 2 kopen via de website van Samsung krijgen ook de mogelijkheid om een ander kleurig scharnier te kiezen. Er is keuze uit Metallic Silver, Gold, Blue en Red. Een leuk initiatief van Samsung, om je zo te kunnen onderscheiden van de rest.

Verder is het goed om je te beseffen dat de opvouwbare smartphones van Samsung niet waterdicht zijn – dit in tegenstelling tot reguliere high-end modellen van het merk. Hoewel Samsung op de achtergrond wel lijkt te werken aan een waterdichte opvouwbare smartphone, is de Z Fold 2 dus niet voorzien van een IP-rating. Een paar regendruppels kan heus geen kwaad, maar het is verder niet de bedoeling dat dit toestel in aanraking komt met water.

Hardware & software

Over de snelheid van deze vouwtelefoon kunnen we kort en bondig zijn, dit vlaggenschip biedt uitstekende prestaties. De Samsung Z Fold 2 wordt aangedreven door de krachtige Snapdragon 865 Plus, die tevens over een geïntegreerde 5G modem beschikt. De Z Fold 2 is overigens ook uitsluitend leverbaar als 5G model.

Er wordt ook genoeg geheugen ingebouwd, zo is er maar liefst 12GB aan werkgeheugen voorhanden en 256GB aan opslaggeheugen. Dit is overigens het enige punt waar de Fold meer bood dan de Z Fold 2, want zijn voorganger werd uitgerust met 512GB ROM. Er is geen ruimte voor een microSD geheugenkaart, dus mocht je de behoefte hebben om het geheugen verder uit te breiden, dan dien je uit te wijken naar cloud opslag oplossingen.

Uit de doos draait de Galaxy Z Fold 2 op het Android 10 OS, in combinatie met de One UI interface van Samsung. Een Android 11 update wordt naar verwachting later deze maand uitgerold. Volgend jaar zal de smartphone ook nog een update naar Android 12 krijgen en ook een update naar Android 13 zou nog moeten volgen. Samsung biedt tegenwoordig gegarandeerd 3 jaar Android OS updates voor alle high-end telefoonmodellen van het merk.

Bediening van de Samsung opvouwbare telefoon

Er zijn verschillende modi beschikbaar om de vouwbare telefoon te gebruiken: dichtgevouwen, half open en open. De half open mode is nieuw en werkt in de praktijk erg handig. Zo kun je op het bovenste scherm bijvoorbeeld een video bekijken en het onderste display gebruiken voor de bedieningselementen.

Samsung heeft duidelijk veel aandacht besteedt aan de bediening van dit toestel. Eigen apps draaien dan ook uitstekend. Bij third-party apps is dit niet altijd het geval, logisch ook, want de Samsung Galaxy Z Fold 2 heeft natuurlijk een afwijkend displayformaat ten opzichte van reguliere toestellen. Zodoende worden niet alle apps even goed geschaald.

Wanneer je een app opent op het voorste scherm en vervolgens de telefoon openklapt, dan zal deze app direct op het grote scherm geplaatst worden. Althans, je kunt zelf precies instellen voor welke apps dit moet gelden. Dit wordt ook wel App Continuity genoemd door Samsung. Zeker een waardevolle toevoeging, waarmee het bedieningsgemak van deze opvouwbare smartphone wordt vergroot.

Je kunt overigens tot drie apps naast elkaar gebruiken op het grote flexibele scherm. De layout is naar wens aanpasbaar. Jouw gekozen layout wordt ook opgeslagen, zodat de apps elke keer op dezelfde manier op je scherm verschijnen. Dit werkt erg fijn, zo kun je bijvoorbeeld een internet browser openen, terwijl je tegelijkertijd ook je mail en WhatsApp hebt openstaan. Ook kun je eenvoudig content van de ene app naar de andere slepen.

Fotograferen met de Samsung Z Fold 2

Het camerasysteem is gelijk aan die van de Galaxy S20. Het gaat om een 10 megapixel front-camera en een triple-camera aan de achterzijde (12MP groothoek, 12MP ultragroothoek en 12MP telefoto camera). Daarnaast is er nog een extra 10 megapixel camera aangebracht aan de binnenzijde van de smartphone.

Zowel voor de front-camera als de camera aan de binnenzijde geldt dat Samsung ditmaal heeft gekozen voor een punch-hole camera. Door een gaatje te maken in het scherm heeft Samsung afscheid kunnen nemen van de brede notch, die zo typerend was voor de Galaxy Fold. Het nieuwe camerasysteem en het grotere cover-display geven de Z Fold 2 een beduidend modernere uitstraling, die meer aansluit bij die van reguliere high-end smartphones.

Met deze opvouwbare smartphone kun je zeer acceptabele foto- en video opnames maken. Hoewel het camerasysteem van de Z Fold 2 nog wel wat te wensen overlaat. Ten slotte zijn andere high-end Samsung smartphones, zoals de Galaxy S20 Ultra en Galaxy Note 20 Ultra voorzien van een nóg betere camera.

Desalniettemin is de beeldkwaliteit van de Z Fold 2 zeker toereikend, het toestel legt simpelweg prachtige beelden valt, met rijke kleuren en een hoog contrast. In slechte lichtomstandigheden, bijvoorbeeld bij het maken van foto’s binnenhuis, dan heeft de camera wel meer moeite om details vast te leggen.

Dankzij de unieke vormfactor van deze opvouwbare smartphone heeft Samsung ook kans gezien om nieuwe bedieningselementen toe te voegen. Het is onder andere mogelijk om foto’s en video’s te maken terwijl je het toestel in half open toestand gebruikt. Hierdoor kun je foto’s vanuit de meest uiteenlopende hoeken maken, wat zorgt voor creatieve composities, die je normaal gesproken niet met een telefoon kunt verkrijgen.

Ook kun je de vouwtelefoon neerzetten, om vervolgens zelf voor de camera te gaan staan. Ideaal bij het voeren van videogesprekken of het maken van een vlog. Video’s leg je met deze smartphone overigens vast in een fantastische 8K resolutie.

Verder is er een Dual Preview mode beschikbaar, waarbij het hoofdscherm en cover display tegelijkertijd gebruikt kan worden. Zo kan zowel de fotograaf als degene die gefotografeerd wordt in real-time zien wat er wordt vastgelegd. Ook de Capture View mode is nieuw. In half-open stand kun je de laatste 5 gemaakte foto’s en video terugzien op de onderste helft van het scherm. De bovenste helft fungeert als viewfinder, zodat je ook direct nieuwe opnames kunt maken.

Dual speakers & Batterij

Samsung heeft de opvouwbare telefoon voorzien van dual speakers, die een uitstekend geluid produceren mede dankzij de Dynamic Audio technologie. Gecombineerd met de krachtige hardware en het grote 120Hz display is de Z Fold 2 dan ook een ideaal apparaat om op te gamen. Maar ook bij het luisteren naar muziek of het bekijken van een film komt deze geluidstechnologie goed tot z’n recht. Ook het volume is meer dan toereikend.

De Samsung Galaxy Z Fold 2 is uitgerust met een dual cell batterij met een totale capaciteit van 4.500 mAh. Bedraad opladen kan met een maximaal laadvermogen van 25 Watt, daarnaast wordt draadloos opladen en omgekeerd draadloos opladen ondersteunt.

Op papier magere specs, ten slotte zijn er Galaxy smartphones verkrijgbaar met één scherm die over een grotere accu beschikken. Toch houdt de Z Fold 2 het langer vol dan ik vooraf gedacht had. Bij gemiddeld gebruik gaat de batterij zo’n 11 uur mee, alvorens je het toestel aan de oplader moet leggen. Wat ons betreft een nette prestatie.

Snelladen gaat echter niet in bijzonder rap tempo. Liever hadden we 45W of zelfs 65W snellaad functionaliteit gezien, in plaats van 25W. Nu zijn er 2 volledige uren nodig om de opvouwbare smartphone van 0 tot 100% op te laden. Wat ons betreft duurt dit te lang.

Een plus puntje is dan wel weer, de Z Fold 2 kun je ook draadloos opladen. Dit was bij de Fold nog niet mogelijk. Maar ook hier geldt; de laadsnelheid is niet bijzonder snel, draadloos opladen wordt namelijk ondersteunt tot 11W. Zodoende ben je al snel genoodzaakt om het toestel in de avonduren aan de oplader te leggen, even snel tussentijds bijladen is er niet bij.

Dit is jammer, temeer omdat Samsung bij deze smartphone juist zo inzet op productiviteit. Gebruik je de Z Fold bijvoorbeeld zakelijk, dan is het des te belangrijker dat je ten alle tijden over volgende accucapaciteit beschikt. Mocht je toch een keer onverhoopt tegen een lege batterij aanlopen, dan wil je het liefst dat het toestel na 5 minuten opladen weer over voldoende power beschikt om er weer een halve werkdag tegenaan te kunnen. Dat gaat met deze snellaad-technologie echter niet lukken.

Samsung Galaxy Z Fold 2 kopen

De Z Fold 2 ging in september 2020 in de verkoop voor €2.000 (256GB). Inmiddels zijn we ruim drie maanden verder en is de prijs gezakt naar €1.700. Dat is een leuke korting van maar liefst 15%. Voor deze prijs koop je zeker een zeer complete en bovenal unieke smartphone.

De vouwtelefoon biedt een totaal andere ervaring dan je gewend bent van een reguliere smartphone. Bovendien zijn er momenteel nog bijzonder weinig concurrerende modellen. De enige verkrijgbare opvouwbare smartphone met een soortgelijk displayformaat is de Huawei Mate Xs. Deze smartphone is echter nóg duurder, heeft een minder duurzaam design en wordt bovendien geleverd zonder Google diensten. Al met al is Samsung duidelijk alleenheerser op het gebied van foldables.

Het beste alternatief is misschien nog wel het kopen van twee apparaten; een smartphone en een tablet. Want dat is wat de Z Fold 2 biedt; het is een telefoon en tablet in één. Besluit je echter een high-end smartphone te kopen met vergelijkbare specs en een budget tablet daarnaast, dan ben je al snel meer geld kwijt.

Zoek je naar mogelijkheden om meer korting te krijgen? Samsung biedt ook een Trade In programma, door je oude telefoon in te ruilen kun je korting krijgen op je nieuwe toestel. Via de Samsung website kun je precies zien hoeveel jouw oude toestel nog waard is.

Er zijn nog andere mogelijkheden om goedkoper aan de vouwtelefoon te komen. Zo kun je de Galaxy Z Fold 2 kopen met abonnement. Op deze wijze krijg je korting op de toestelkosten, gemiddeld worden er momenteel zo’n €1.400 toestelkosten in rekening gebracht wanneer je besluit om een Z Fold 2 met abonnement te kopen.

Providers rekenen dezelfde bundeltarieven ongeacht of je kiest voor een sim-only abonnement of een abonnement met telefoon. Zodoende ben je onderaan de streep simpelweg goedkoper uit door direct een abonnement af te sluiten. Het nadeel is dan wel weer; je kunt dan niet voor één van de speciale scharnierkleuren kiezen, want deze worden uitsluitend via de Samsung eStore aangeboden.

De Samsung Z Fold 2 is uitsluitend verkrijgbaar als 5G model, met dit toestel ben je dus helemaal voorbereid op de toekomst. Wil je gebruik kunnen maken van het snelle 5G mobiele internet netwerk? Dan dien je een 5G abonnement aan te schaffen. Telecomproviders KPN, T-Mobile en Vodafone bieden inmiddels verschillende 5G bundels aan.

Elke provider maakt gebruik van z’n eigen netwerk, waardoor ook de dekkingskaart per aanbieder verschilt. Later dit jaar zal 5G landelijk beschikbaar worden gesteld, inmiddels is 5G al wel beschikbaar in een groot deel van Nederland. Wil je weten of er in jouw woon-/werkgebied al 5G connectiviteit wordt aangeboden? Bekijk dan de 5G dekkingskaart van je provider.

Samsung Galaxy Z Fold 2 review conclusie

De vernieuwingen en verbeteringen die Samsung heeft doorgevoerd in de Galaxy Z Fold 2 zijn gigantisch. Samsung heeft alles op alles gezet om er een indrukwekkend toestel van te maken. Het scharnier functioneert veel beter dan bij de Galaxy Fold, het design ziet er stukken solider en stijlvoller uit en ook de bedieningsmogelijkheden zijn naar een nieuw niveau getild.

Toch zijn er zeker ook nog een aantal verbeterpunten. Zo zouden we graag zien dat de opvouwbare smartphone wat lichter wordt, mogelijk ook iets dunner in gevouwen stand. En hoewel Samsung de nieuwe Z Fold 2 heeft voorzien van Ultra Thin Glass, is de plastic screen protector beduidend minder krasbestendig. Ook hier zouden we graag een verandering in zien.

Daarnaast valt er nog wat te winnen op software-gebied. Mogelijk dat Samsung app ontwikkelaars kan stimuleren om meer bruikbare apps te maken, die overweg kunnen met het afwijkende beeldformaat. Het Android 11 OS moet ook al nieuwe mogelijkheden gaan bieden, dit besturingssysteem zal later deze maand worden uitgerold voor de Z Fold 2 – waardoor we dit OS helaas nog niet hebben kunnen testen.

Ten slotte zouden we graag zien dat de Samsung Galaxy Z Fold 3 waterdicht wordt. Ook op het gebied van snelladen hopen we in de toekomst meer te zien. 25 Watt is leuk, maar eigenlijk wel het absolute minimum anno 2020/2021.

Dit klinkt misschien als een hoop kritiek, maar de Samsung Galaxy Z Fold 2 is zonder twijfel de beste opvouwbare smartphone die je vandaag de dag kunt kopen. Het is simpelweg een nieuwe markt, waardoor er nog veel ruimte is voor verbeteringen. Al met al is de Galaxy Z Fold 2 een zeer bijzondere en futuristische smartphone. Ben jij een echte tech-enthousiast of een early adapter, dan is dit toestel zeker wat voor jou.

Heb je nog wat meer geduld? Dan kun je besluiten te wachten tot de volgende generatie vouwtelefoons, verwacht wordt dat Samsung in 2021 maar liefst 3 nieuwe vouwbare modellen zal introduceren – waaronder een Galaxy Z Fold 3 én een goedkopere variant van de Z Fold 2 (mogelijk de Galaxy Z Fold FE).

We zijn erg benieuwd naar deze modellen, zeker gezien de enorme stap voorwaarts die Samsung heeft gezet met de Z Fold 2. Zo zijn er geruchten dat zijn opvolger ook S Pen compatibel wordt gemaakt, net zoals bij de recent geïntroduceerde Galaxy S21 Ultra. Dit zou de bedieningsmogelijkheden zeker ten goede komen.