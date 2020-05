Samsung maakt waterdichte Galaxy Fold opvouwbare telefoon Samsung patenteert Galaxy Fold 2 opvouwbare telefoon met smal, langwerpig notificatiescherm, een periscopische camera én een waterdichte behuizing.

Vol trots kondigde Samsung vorig jaar februari de Galaxy Fold aan, als eerste opvouwbare smartphone van de Koreaanse fabrikant. De smartphone is uit te vouwen tot een 7,3-inch tablet formaat. Begin dit jaar werd ook de Galaxy Z Flip toegevoegd aan het portfolio van vouwtelefoons, dit is een goedkoper clamshell model. Verwacht wordt dat Samsung in de tweede helft van 2020 de opvolger van de Fold zal aankondigen. Dit toestel krijgt model nummer SM-F916 en wordt mogelijk onder de modelnaam Galaxy Fold 2 in de markt gezet.

Hoewel de Galaxy Fold de duurste telefoon is die Samsung ooit heeft uitgebracht is deze smartphone niet waterdicht. De bewegende onderdelen zorgen ervoor dat er verbindingsgaten gemaakt moeten worden, die het bemoeilijken om het toestel waterdicht te maken. Toch lijkt Samsung voornemens te zijn om in de (nabije) toekomst een waterdichte opvouwbare smartphone uit te brengen.

Samsung waterdichte opvouwbare smartphone

Op 13 november 2019 heeft Samsung Electronics een patent ingediend bij de WIPO (World Intellectual Property Office) voor een ‘Electronic device including waterproof structure’. Het patent werd op 22 mei 2020 gepubliceerd en omschrijft gedetailleerd hoe Samsung een opvouwbare smartphone waterdicht wil maken. Het gaat om een waterdichte structuur, waardoor de onderdelen binnen de behuizing beschermd blijven tegen stof- en water.

Een opvouwbare smartphone beschikt over verschillende verbindingsgaten, onder andere rondom de scharnierconstructie. Door gebruik te maken van waterdichte elementen, die op specifieke locaties binnen de behuizing worden aangebracht, kan voorkomen worden dat er vloeistof in de behuizing kan binnentreden. In de documentatie staat gedetailleerd omschreven waar welke onderdelen gebruikt zullen worden om het toestel waterproof te kunnen maken.

Hoewel het zeker bewonderingswaardig is dat Samsung haar vouwtelefoons waterdicht wil maken is het nog wel de vraag welke gevolgen een IP-rating heeft op de verkoopprijs. Fabrikanten zoals OnePlus en Xiaomi kiezen er bewust voor om hun smartphones niet stof- en waterdicht te maken, omdat een IP-rating voor een significante prijsstijging zou zorgen. De high-end Samsung Galaxy smartphones daarentegen worden wel IP68 gecertificeerd. Een waterdichte opvouwbare smartphone zou natuurlijk een primeur zijn voor Samsung en daarmee ook een belangrijk verkoopargument.

Smal, langwerpig notificatiescherm & Periscopische zoomcamera

Het utility patent gaat in hoofdlijnen om het waterdicht maken van de behuizing van een opvouwbare telefoon. Desalniettemin zijn er ook verschillende product afbeeldingen in het patent opgenomen waarop een smartphone te zien is die erg veel gelijkenissen toont met de bestaande Galaxy Fold. Toch zijn er ook een aantal duidelijke aanpassingen te bespeuren.

Zo is het toestel uitgerust met een cover-display dat andere afmetingen heeft dan de bestaande Fold. Het gaat om een smal, langwerpig display, uitsluitend bedoelt voor notificaties. Er gaan al langer geruchten dat Samsung het front-display wil wijzigen.

Sommige geloven dat het display aan de voorzijde groter wordt, andere zijn van mening dat het scherm juist kleiner wordt om op de kosten te kunnen besparen. Zodoende zou de Galaxy Fold 2 (of Galaxy Fold Lite) goedkoper in de markt gezet kunnen worden, wat ongetwijfeld zijn weerslag zal hebben op de verkoopaantallen – dat hebben de Galaxy Z Flip verkopen wel aangetoond.

De gepatenteerde vouwtelefoon van Samsung vouwt open tot een tablet formaat en beschikt in de rechter bovenzijde over een langwerpige inkeping voor de tweetal selfiecamera’s. Aan de achterzijde zien we een drievoudige camera – gelijk aan de Galaxy Fold. Opvallend is hierbij de derde lens, deze is namelijk vierkant weergegeven, wat erop duidt dat dit een telelens betreft met periscopische zoom.

Bij de Galaxy Fold is de bovenste lens een ultragroothoeklens, gevolgd door een groothoeklens. De onderste is een 12 megapixel telezoom camera met ‘slechts’ 2x optische zoom. Naderhand is de Galaxy S20 Ultra uitgebracht met 10x Hybrid zoom, verwacht wordt dat ook de Galaxy Note 20 Plus over zo’n groot zoombereik zal beschikken. Het is dan ook zeker niet ondenkbaar dat de Galaxy Fold 2 ook wordt uitgerust met een dergelijke zoomlens.

Samsung Galaxy Fold 2 krijgt vernieuwd design

Wat mij met name opvalt aan het ontwerp is dat Samsung de afgelopen periode vaker patenten heeft ingediend waarbij exact hetzelfde smartphonemodel te zien was. Dit doet het vermoeden rijzen dat dit ook daadwerkelijke design wordt van de Galaxy Fold 2. Zo werd een maand geleden een octrooi van Samsung gepubliceerd genaamd ‘Electronic device for controlling application according to folding angle and method therof’, waarbij de werking van het smalle front-display beschreven werd – zoals ook te zien is op bovenstaande afbeelding.

De Samsung Galaxy Fold 2 wordt waarschijnlijk gelijktijdig met de Galaxy Note 20 serie geïntroduceerd. Normaliter wordt de Note-serie rond augustus aangekondigd. Mogelijk dat er enige vertraging is ontstaan door de corona pandemie, desalniettemin mag je in de tweede helft van 2020 weer verschillende high-end Samsung smartphones verwachten.

Eerder gingen er al geruchten dat de nieuwe Fold ook over een stylus pen zal beschikken, net als de Note smartphones – dit toestel wordt op internet ook wel de Galaxy Note Fold genoemd. Het blijft echter nog even de vraag of Samsung al deze nieuwe functies ook daadwerkelijk in één model zal implementeren. Want hoe meer nieuwe functies Samsung zal toevoegen, hoe moeilijker het wordt om een lagere verkoopprijs te hanteren. Naarmate de tijd verstrijkt zullen er ongetwijfeld meer details bekend worden omtrent de nieuwe opvouwbare telefoon van Samsung.

Bekijk hier de patenten van de Samsung waterdichte opvouwbare smartphone en het cover-display.