Samsung Galaxy Fold opvouwbare telefoon kopen in Nederland De eerste opvouwbare telefoon is eindelijk leverbaar in Nederland. De Samsung Galaxy Fold is per direct verkrijgbaar als los toestel voor een prijs van €2.020.

Eindelijk is het zover. De Samsung Galaxy Fold is officieel uitgebracht in Nederland. Het is de eerste opvouwbare telefoon die je in ons land kunt kopen. Voor een los toestel kun je terecht bij de Samsung Store. Wil je de Galaxy Fold kopen met abonnement, dan kun je terecht bij KPN en T-Mobile. De vouwtelefoon heeft een adviesprijs van €2.020. Besluit je ook direct een smartphone abonnement af te sluiten, dan ben je in verhouding wat goedkoper uit.

KPN Telecom rekent voor de toestelkosten een bedrag van €1.896. Bij T-Mobile Nederland ben je nog een euro goedkoper kwijt. Deze prijs is geldig ongeacht of je kiest voor een 1-jarig of 2-jarig abonnement en ongeacht voor welke bel- en databundel je kiest.

Galaxy Fold met handige Aramid Fiber Slim Cover

Het blijft natuurlijk een hoop geld voor een mobiele telefoon. Maar de Fold is dan ook een revolutionair toestel, dat je kunt vouwen. Aan de voorzijde is een 4,6-inch scherm ingebouwd, wanneer je de smartphone opent ontvouwt zich een tablet formaat scherm van maar liefst 7,3-inch.

Gerben van Walt Meijer, Marketing Manager Mobile van Samsung Nederland zegt: Dankzij het compleet nieuwe design kunnen wij gebruikers nieuwe ervaringen bieden en hen uitdagen om hun eigen grenzen verder te verleggen. Daarnaast bieden wij exclusieve toegang tot gespecialiseerde customer care services zoals een 24/7 support hub online of via de telefoon waarbij je één-op-één contact hebt met experts van Samsung.

Deze Android smartphone is uitsluitend verkrijgbaar in de kleur Cosmos Black. Je ontvangt bij aankoop van een Galaxy Fold gratis Galaxy Buds ter waarde van € 150 en een Aramid Fiber Slim Cover. Dit elegantje hoesje is speciaal op maat gemaakt voor Samsung’s opvouwbare telefoon en biedt extra bescherming.

In eerste instantie zou de Fold in mei vorig jaar worden uitgebracht, de lancering werd echter op het laatste moment uitgesteld door gebreken aan het flexibele scherm. Inmiddels is de vouwtelefoon al enkele maanden verkrijgbaar in verschillende andere Europese landen, waaronder Duitsland en Frankrijk. Expert reviews hebben uitgewezen dat de verrichte aanpassingen zinvol zijn geweest en dat het toestel beduidend minder breekbaar is, dan ten tijde van de initiële introductie.

Samsung Galaxy Z Flip opvouwbare telefoon

Op 11 februari 2020 wordt de tweede opvouwbare smartphone van Samsung geïntroduceerd. DJ Koh, de President van de Mobile Communication Business bij Samsung Electronics, zal de clamshell telefoon tijdens het Galaxy Unpacked 2020 event in de Verenigde Staten uit z’n broekzak toveren. Ditmaal zal de telefoon in de lengte uitvouwen, in plaats van in de breedte.

Het nieuwe model wordt uitgebracht onder de naam Samsung Galaxy Z Flip – en dus niet Galaxy Bloom zoals veel Nederlandse sites eerder deze week foutief rapporteerde. Dit toestel zal met name (jonge) vrouwen over de streep moeten trekken om zo’n type telefoon te kopen.

Waarschijnlijk hangt aan deze smartphone een beduidend lager prijskaartje, hoewel het vooralsnog onduidelijk is hoeveel dit toestel exact gaat kosten. Verwacht wordt dat je deze vouwtelefoon direct na de lancering in Nederland kunt kopen, waarschijnlijk zal het april/mei 2020 worden voordat de eerste pre-order bestellingen worden afgeleverd.

Een ander pluspunt van de Galaxy Z Flip is de toepassing van Ultra Thin Glass. De Galaxy Fold is voorzien van een kunststof flexibel scherm, dat beduidend gevoeliger is voor krassen dan het innovatieve ultradunne glas. Ook zal 8K filmen tot de mogelijkheden gaan behoren. De Z Flip zal echter geen directe opvolger worden van de Fold, aangezien dit toestel een compleet andere vormfactor krijgt.