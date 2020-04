Samsung Galaxy Note Fold opvouwbare smartphone Halverwege 2020 wordt de opvolger van de Galaxy Fold verwacht. Vermoedelijk de eerste opvouwbare telefoon met stylus. Wat weten we verder over dit model?

Ruim een jaar geleden werd de veelbesproken Samsung Galaxy Fold aangekondigd als eerste opvouwbare telefoon van de Koreaanse fabrikant. Inmiddels is daar de Galaxy Z Flip aan toegevoegd, dit model is echter geen directe opvolger, mede door de manier waarop het toestel vouwt. In de tweede helft van 2020 wordt de Galaxy Note 20 en Note 20 Plus verwacht, vermoedelijk zal gelijktijdig ook de opvolger van de Fold worden aangekondigd. Waarschijnlijk wordt dit de eerste vouwtelefoon die ondersteuning biedt voor de befaamde S Pen, die ook in de Note serie wordt toegepast.

Over de benaming is nog veel onduidelijk. Wellicht kiest Samsung voor de modelnaam Galaxy Fold 2, een andere optie is Galaxy Z Fold of Galaxy Note Fold of Fold Note – genoeg mogelijkheden dus. Het nieuwe mobiele apparaat wordt in ieder geval ontwikkelt onder codenaam ‘Winner 2’, zo wist XDA Developers afgelopen maand te achterhalen via de kernel code van de Galaxy S20. Het voorgaande model kreeg ontwikkelnaam ‘Winner’, waardoor het zeer aannemelijk is dat het hier de opvolger van de Fold betreft.

Met nog een maand of 5 á 6 te gaan alvorens Samsung Electronics haar nieuwe opvouwbare smartphone zal presenteren heeft de Nederlandse designer Jermaine Smit voor LetsGoDigital een product render animatie gemaakt op basis van de reeds beschikbare informatie.

Jermaine Smit, aka Concept Creator, heeft voor deze video het scharnier van de originele Fold nagemaakt. Deze wist de 3D designer te bemachtigen via YouTube collega JerryRigEverything, die vorig jaar de Galaxy Fold vakkundig wist te demonteren. Na afloop van de videoanimatie krijg je ook een uniek kijkje achter de schermen van hoe zo’n render filmpje tot stand komt. Er gaan heel wat uren tekenwerk inzitten, aan deze video heeft Jermaine ruim 350 uur gewerkt.

Vermoedelijk zal het nieuwe model beduidend duurder worden dan de Z Flip, die je voor een prijs van € 1500 kunt kopen in Nederland. De Fold kun je sinds begin dit jaar in ons land kopen, voor een adviesprijs van ruim € 2000. Vermoedelijk zal zijn opvolger er niet goedkoper op worden. Ten slotte gaat het hier om het ultieme vlaggenschip binnen de Samsung Galaxy line-up.

Specificaties van de Galaxy Note Fold

Wat betreft de specificaties, ‘Project Winner 2’ zal worden aangedreven door de Samsung Exynos 990 of de Qualcomm Snapdragon 865 chipset – dit is landafhankelijk. In Europa zal hoogstwaarschijnlijk de Exynos 990 worden toegepast. Het huidige model is voorzien van 12GB werkgeheugen en 512GB opslaggeheugen. Hoogstwaarschijnlijk zal de Note Fold over minimaal net zoveel geheugen beschikken, mogelijk wordt het RAM geheugen zelfs verhoogd naar 16GB.

De huidige Fold beschikt over een 4,6-inch front-display en een 7,3-inch buigbaar scherm. Vermoedelijk zal de displaygrootte vergroot worden naar 7,7-inch. Het ligt voor de hand dat de UTG (Ultra Thin Display) technologie die voor het eerst werd toegepast bij de Z Flip ook zal worden gebruikt voor de Note Fold. Daarnaast achten wij het aannemelijk dat Samsung haar nieuwe vouwtelefoon voorziet van een punch-hole camera – die tevens zijn entree maakte bij de Galaxy Z Flip.

Sommige speculeren dat de Samsung Galaxy Note Fold voorzien wordt van een under-display front-camera. Persoonlijk verwacht ik echter dat het hiervoor nog veel te vroeg is. Ten slotte wordt deze technologie nog niet eens gebruikt voor reguliere smartphone modellen – afgezien van enkele prototype smartphones. Er zijn zelfs nog geen opvouwbare smartphones met een under-screen vingerafdrukscanner, het ligt voor de hand dat dit eerst geïmplementeerd zal worden.

Desalniettemin mag je wel verwachten dat Samsung de vernieuwde Galaxy Fold zal voorzien van een goede digitale camera. Het huidige model beschikt over maar liefst zes camera’s; één aan de voorzijde, twee binnenin en drie aan de achterzijde. Sinds de introductie van de Fold begin vorig jaar heeft Samsung haar vlaggenschip smartphones uitgerust met beduidend betere camera’s, met in het bijzonder de Galaxy S20 Ultra en haar 10x Hybrid zoomcamera.

Of deze zoomcamera ook in de Note Fold terug te vinden zal zijn blijft nog even afwachten, het is echter aannemelijker dat de 64 megapixel triple camera met 3x Hybrid Zoom uit de S20 gebruikt zal worden. De Fold beschikt namelijk ook over dezelfde camerasetup als de S10.

Eerste opvouwbare smartphone met stylus pen

Velen zijn echter vooral benieuwd of Samsung de nieuwe Fold inderdaad zal voorzien van een S Pen. Het zou een logische stap zijn. Ten slotte rust de Koreaanse fabrikant haar high-end Note smartphones al jaren uit met een stylus pen. Deze stylus is de laatste jaren steeds geavanceerder geworden en daarmee een belangrijke meerwaarde voor Note gebruikers. Door de opvouwbare smartphone compatibel te maken met de S Pen zullen Note gebruikers eerder de overstap maken naar een vouwtelefoon.

De Galaxy Note 20 wordt overigens ontwikkelt onder codenaam ‘Project Canvas’, wat lijkt te impliceren dat deze smartphone over nieuwe S Pen functies zal beschikken. Als de vernieuwde Galaxy Fold inderdaad ondersteuning zal bieden voor de S Pen, dan ligt het in de lijn der verwachtingen dat deze nieuwe functies ook direct beschikbaar zullen voor de vouwtelefoon. Samsung heeft reeds verschillende patenten in het bezit voor een opvouwbare telefoon met S Pen.

Verder mag je ervan uitgaan dat Samsung ook een 5G model zal introduceren van de Galaxy Note Fold. Dit in tegenstelling tot de Galaxy Z Flip overigens. Van de Fold is wel een 5G variant uitgebracht, hoewel je in Nederland alleen het 4G model kunt kopen. Sindsdien is echter de Galaxy S20 geïntroduceerd, dit toestel behoort samen met de Oppo Find X2 tot de eerste 5G smartphones die je in Nederland kunt kopen. Het is aannemelijk dat de Samsung Galaxy Note Fold 5G straks ook in ons land wordt uitgebracht.

Als Samsung hetzelfde introductieschema aanhoudt als voorgaande jaren dan zal de Galaxy Note 20 halverwege augustus geïntroduceerd worden. Verwacht wordt dat Samsung tijdens hetzelfde launch evenement ook de nieuwe Note Fold zal aankondigen.

