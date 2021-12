Xbox Series X Elite game console 3D concept toont spraakmakende Xbox Series X Elite, als opvolger van de krachtige Xbox Series X. De vernieuwde game console wordt in 2023 verwacht.

Microsoft heeft met de Xbox Series S en Xbox Series X twee fantastische game consoles in de markt gezet. De Series S is de All-Digital variant. Deze spelconsole is ook minder krachtig dan z’n grotere broer, de Xbox Series X. Dit is een duidelijk verschil met Sony, die de PS5 Digital heeft voorzien van dezelfde hardware als de reguliere PlayStation 5. Hierdoor heeft Microsoft de digitale variant ook extra aantrekkelijk kunnen prijzen, €300 betaal je voor deze spelconsole. Voor de Series X is de prijs vastgesteld op €500.

Hoewel deze spelconsoles pas net een jaar verkrijgbaar zijn, en nog altijd mondjesmaat leverbaar zijn, wordt er achter de schermen alweer volop gewerkt aan twee nieuwe modellen. Als we de geruchten mogen geloven zal eind 2022 een vernieuwde variant van de Xbox Series S verschijnen. Vervolgens lijkt Microsoft voornemens te zijn om in 2023 ook de uiterst krachtige Xbox Series X van een update te voorzien.

Vooralsnog zijn veruit de meeste kenmerken onbekend. Dat heeft grafisch designer Jermaine Smit, aka Concept Creator, er echter niet van weerhouden om zijn eigen concept ontwerp te maken van de Xbox Series X Elite – in het zwart en in het wit. Het gaat om de tegenhanger van de Sony PS5 Pro, die Jermaine afgelopen maand visualiseerde. Het concept is in samenwerking met Phone Industry tot stand gekomen.

Xbox Series X Elite

Om te beginnen bij de benaming, vooralsnog is het onduidelijk onder welke naam Microsoft de vernieuwde console in de markt wordt gezet. De in 2017 geïntroduceerde Xbox One X is opgevolgd door de Xbox Series X. Mogelijkerwijs zal Microsoft weer voor een ‘X’ benaming kiezen.

Voor het gemak hebben wij ervoor gekozen om deze spelcomputer om te dopen tot de Xbox Series X Elite, om aan te duiden dat het om een extra geavanceerde variant gaat – net zoals de Xbox Elite controllers.

Jermaine gaat er vanuit dat het design volledig wordt herzien. Jermaine heeft de Xbox Series X Elite geheel nieuw vormgegeven, zonder onrecht te doen aan Microsoft’s historie. Zo zijn de rechte lijnen die zo kenmerkend zijn voor de Series X ook in het vernieuwde design terug te vinden. Wel is de console een stuk platter en daardoor ook eenvoudiger in een tv-kast op te bergen.

Door een schuine rand aan te brengen ziet het spelapparaat er net wat speelser en verfijnder uit. De LED verlichting aan weerszijde zorgt voor een extra stoer overkomen. Aan de rechter voorzijde is een grote power-knop aangebracht met het bijbehorende Xbox-logo. Aan de linkerzijde is een CD-sleuf, een eject-knop en vier USB aansluitingen te vinden.

Uiteraard dient de spelconsole ook te worden voorzien van voldoende ventilatiesleuven. Aan de bovenzijde, aan beide zijkanten en aan de achterzijde is een brede rij met ronde ventilatiegaten aangebracht die ervoor zorgdragen dat de spelcomputer niet oververhit raakt tijdens een langdurige gaming sessie.

De achterzijde biedt daarnaast plaats voor de benodigde poorten en aansluitingen. Net als bij de Xbox Series X gaat het in totaal om zes poorten; één voor de voedingskabel, een ethernet poort, twee USB 3.1 poorten, een HDMI 2.1 poort en ten slotte een uitbreidingspoort voor opslag.

Verder mag je er vanuit gaan dat de hardware wordt vernieuwd. Microsoft staat er graag om bekend de meest krachtige console in handen te hebben. Zo was de Xbox One X krachtiger dan de PS4 Pro en is de Series X krachtiger dan de PS5. We gaan er vanuit dat Microsoft deze titel wil behouden en de volgende generatie opnieuw zal voorzien van de meest krachtige hardware ooit toegepast.

Volgens de YouTuber Moore’s Law Is Dead zal de opvolger van de Xbox Series X worden voorzien van AMD’s nieuwe 6nm APU’s, die hogere kloksnelheden zal ondersteunen. Ook de vernieuwde Xbox Series S zal krachtiger worden dan z’n voorganger. Laatstgenoemde wordt eind 2022 al verwacht en wordt naar verluidt voor een competitieve prijs van $350 in de markt gezet. Over de prijs van de Xbox Series X opvolger is nog geen informatie bekend.

Je mag er in ieder geval vanuit gaan dat Microsoft het Pro model eveneens voor een scherpe prijs in de markt zal zetten. Aan de spelconsoles zelf wordt weinig verdient. Desondanks helpt het uitbrengen van nieuwe consoles uiteraard om nieuwe gebruikers een abonnementsdienst af te laten sluiten.

Microsoft profileert zich met het Xbox-merk als SaaS onderneming – ‘Software as a Service’. Oftewel, het bedrijf verdient haar geld door software als een online dienst aan te bieden. Hierbij zijn de Xbox Game Pass abonnementen een zeer belangrijk onderdeel.

De komende maanden zal er ongetwijfeld meer bekend worden omtrent de in ontwikkeling zijnde Xbox spelconsoles.

