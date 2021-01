Xbox Series XS een derde game console op komst? Microsoft registreert Xbox Series XS handelsmerk. Is er een derde spelcomputer in ontwikkeling, digitaal zoals de Series S, maar met de kracht van de Series X?

Afgelopen jaar brachten zowel Microsoft als Sony een geheel nieuwe spelcomputer uit. Of eigenlijk, twee nieuwe spelcomputers. De Sony PS5 neemt het op tegen de Xbox Series X. Daarnaast hebben beide bedrijven een digitale variant uitgebracht, in de vorm van een Sony PS5 Digital en een Xbox Series S. Toch zit er een duidelijk verschil tussen de aanpak van Microsoft en Sony. Waar Sony de digitale variant heeft voorzien van exact dezelfde specs als het disk-drive model, heeft Microsoft ervoor gekozen om de Xbox Series S goedkoper en minder krachtig uit te voeren dan de Xbox Series X.

Microsoft heeft hierdoor de goedkoopste console in handen. Waar de Xbox Series S voor €300 wordt verkocht is de PS5 Digital verkrijgbaar voor €400. De Xbox Series X en PS5 zijn beide geprijsd op €500. Het blijft de vraag wat de twee bedrijven in de toekomst nog in petto hebben.

Zou Microsoft nog ruimte zien voor een vergelijkbare console als de PS5 Digital? Met de kracht van de Series X, maar het digitale karakter van de Series S? Deze gedachtegang komt voort uit een opmerkelijke trademark aanvraag van Microsoft.

Xbox Series XS spelcomputer van Microsoft

Op 29 december 2020 heeft Microsoft Corporation een handelsmerk ingediend bij de USPTO (United States Patent and Trademark Office) voor de benaming Xbox Series XS. Op 4 januari 2021 is de aanvraag ook opgenomen in de WIPO (World Intellectual Property Office). Het handelsmerk is gecategoriseerd als Class 9 / 29 / 41, hiertoe behoren onder andere game consoles. De omschrijving komt exact overeen met de aanvraag voor ‘Xbox Series X’ en ‘Xbox Series S’, die afgelopen jaar al werden aangevraagd door Microsoft.

Het blijft vooralsnog speculeren waarom Microsoft deze trademark heeft aangevraagd. Zo zou het bedrijf deze benaming ook kunnen gebruiken om de Series X en Series S tezamen aan te duiden. Dan zou je echter verwachten dat er op z’n minst een (schuine) streep tussen wordt geplaatst, in de vorm van Xbox Series X|S – om zo verwarring te voorkomen. Deze aanduiding gebruikt het bedrijf momenteel ook op haar website.

Zodoende dat we het niet onmogelijk achten dat Microsoft nog een verrassing in de planning heeft staan voor 2021/2022. Is er nog een derde Xbox Series in ontwikkeling, zo ja, wat worden de kenmerken van deze game console? Zal de Xbox Series XS tussen de Series X en de Series S worden geplaatst of gaat het bijvoorbeeld om een extra kleine variant.

De bestaande Series S is al een opmerkelijk kleine console, waardoor we die kans niet zo groot schatten. Bovendien heeft Microsoft al de goedkoopste game console in handen. Het grote prijsverschil van €200 voor de Series X en Series S maakt het echter niet ondenkbaar dat Microsoft hier nog wel mogelijkheden ziet. Door een krachtige console te introduceren zoals de Xbox Series X, maar dan zonder disk-drive. Een ideaal alternatief op de PS5 Digital.

Ten slotte heeft de baas van Xbox, Phil Spencer, in een eerder interview al aangegeven dat er meerdere varianten in de pijplijn zitten. Toch lijkt het nog wel erg vroeg voor nóg een extra lancering. Maar wat niet is, kan nog komen natuurlijk. Zo werd de eerste trademark aanvraag voor ‘Xbox Series X’ ook al in december 2019 vastgelegd, bijna een jaar voor de lancering ervan.

De vraag naar zowel de nieuwe Xbox als de PS5 is nog altijd groter dan het aanbod. Oftewel, de game consoles zijn simpelweg uitverkocht. De voorraad wordt mondjesmaat aangevuld, maar veel reeds geplaatste bestellingen moeten nog altijd worden uitgeleverd.

Desalniettemin zal Microsoft op de achtergrond steevast blijven doorwerken aan het verbeteren en uitbreiden van haar game console assortiment. Zo vroeg het bedrijf enkele weken geleden aan haar Xbox-gebruikers welke controller-functies ze nog missen. Hierbij leek er gerefereerd te worden aan de nieuwe Sony DualSense controller met haptische feedback en adaptieve triggers. Mogelijk dat er op den duur ook nog een extra Xbox controller zal verschijnen met dergelijke functionaliteit.

Bekijk hier de aanvraag van Microsoft voor Xbox Series XS.