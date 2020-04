Sony DualSense controller voor PlayStation 5 Sony toont officiële PlayStation 5 controller. Deze krijgt nieuwe functies en een vernieuwd design, ook de naam verandert van DualShock naar DualSense.

Nadat Sony afgelopen maand alle hardware details van de PlayStation 5 game console heeft onthuld, is nu ook de bijbehorende gamecontroller geïntroduceerd. Verschillende functies waren al bekend gemaakt, ditmaal is echter ook het vernieuwde ontwerp getoond. De productbeelden werden op de PlayStation blog geplaatst, samen met een begeleidend stuk tekst waarin alle nieuwe functionaliteiten nog eens uiteengezet staan.

Ook liet Sony weten dat de nieuwe controller niet de naam DualShock 5 krijgt, zoals velen verwachtte. In plaats daarvan zal de controller onder de naam DualSense op de markt verschijnen. Vanzelfsprekend refereert deze benaming naar de nieuwe functies. Want Sony voorziet de PlayStation 5 controller voor het eerst van adaptieve triggers en haptische feedback. Gecombineerd met de 3D AudioTech zal dit voor een extra meeslepende game ervaring zorgen, aldus de fabrikant.

DualSense wireless game controller

Qua knoppen ziet de Sony DualSense controller er erg vertrouwd uit. Qua vormgeving is het een soort mix van de DualShock 4 en de Xbox One controller. Het moderne, enigszins ronde ontwerp bestaat uit twee kleuren. De getoonde DualSense wireless controller heeft een witte bovenzijde en een zwarte onderzijde, met zwarte schouderknoppen. Ongetwijfeld zullen er meerdere kleurvarianten beschikbaar worden gesteld. Ook kenmerkend is de blauwe lichtbalk die aan weerszijden van het touchpad is geplaatst.

Sony laat in de blogpost weten dat het ontwerp van de controller inmiddels definitief is en dat deze vernieuwde controller momenteel wordt verstuurd naar gameontwikkelaars, om de nieuwe functies op de juiste manier te kunnen implementeren in het spel.

De DualShock 4 controller werd gelijktijdig met de PS4 geïntroduceerd in 2013, deze game controller werd tijdens de lancering geprezen voor zijn vooruitstrevende functies, zoals de Share-button. Mede daarom heeft Sony besloten om veel van de DS4 functies intact te houden. Voor de PlayStation 5 en de DualSense controller heeft Sony zich opnieuw de vraag gesteld; waar hebben gamers de komende jaren behoefte aan?

Door haptische feedback toe te voegen zullen gamers veel beter in staat zijn om te voelen wat ze spelen. Denk bijvoorbeeld aan het rijden op asfalt en de vertraging die ontstaat als je vervolgens door de modder rijdt. De adaptieve triggers zijn opgenomen in de L2 en R2 knoppen, deze moeten er tevens voor zorgdragen dat je de actie veel beter kunt voelen. Als voorbeeld noemt Sony het schieten met een pijl en boog.

Deze vernieuwde triggers hebben ervoor gezorgd dat ook het ontwerp van de controller moest veranderen. De hoek van de handtriggers is gewijzigd en er zijn enkele subtiele updates aangebracht aan de grip. Tegelijkertijd heeft Sony getracht om de PS5 controller kleiner aan te laten voelen, dan dat hij er uitziet. Het gewicht is zo laag mogelijk gehouden, ondanks de extra componenten en ook aan de batterijduur is aandacht besteed.

De Share-knop maakt op de Sony DualSense controller plaats voor een Create knop, met dezelfde én meer functionaliteit. Ook wordt er een ingebouwde microfoonarray toegevoegd, zodat gamers makkelijker kunnen chatten met vrienden, zonder een headset te hoeven gebruiken. Wil je voor een langere tijd chatten, dan blijft het natuurlijk handig om een headset bij de hand te hebben.

Lancering PlayStation 5 console en DualSense controller

De blogpost wordt afgesloten met een persoonlijke noot van Jim Ryan, President en CEO van Sony Interactive Entertainment, waarbij opnieuw gesteld wordt dat de lancering van de Sony PlayStation 5 spelconsole gepland staat rond de decemberfeestdagen 2020. De komende maanden zal er meer informatie gedeeld worden over de PS5, inclusief het console ontwerp, aldus Jim Ryan. Over zal de komende tijd meer bekend worden omtrent de prijs van de DualSense en de PlayStation 5.