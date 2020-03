Sony PS5 nieuw design getoond in video animatie Gamers wachten met smart op nieuwe informatie van Sony aangaande de PS5 game console. In de tussentijd kun je genieten van deze video animatie.

Lange tijd werd er vanuit gegaan dat de Sony PlayStation 5 in februari 2020 officieel zou worden aangekondigd. Dit was namelijk ook het geval bij de PS4. Inmiddels is het alweer begin maart en nog altijd is Sony opmerkelijk stil omtrent haar nieuwe spelconsole. De reden hiervoor blijft vooralsnog onduidelijk, mogelijk wil Sony eerst afwachten waar Microsoft mee komt. Het is ten slotte voor het eerst dat beide fabrikanten nagenoeg gelijktijdig een nieuwe game console zullen uitbrengen. Want één ding staat vast; in het najaar van 2020 zal zowel de PlayStation 5 als de Xbox Series X verkrijgbaar zijn.

Hoewel Sony door de tijd heen al wel enkele specs bekend heeft gemaakt, evenals nieuwe functies voor de DualShock 5 controller, zijn er nog altijd veel details onbekend. Ook tasten we nog altijd in het duister omtrent het design van de nieuwe spelcomputer. Mede daarom heeft Jermaine Smit, aka Concept Creator, besloten om een eigen ontwerp te maken van de nieuwe PS5 en de DS5 controller. De renders die gebruikt zijn in deze publicatie zijn tevens gemaakt door Jermaine en ter beschikking gesteld aan LetsGoDigital.

Begin dit jaar toonde Sony tijdens CES het officiële PS5 logo. Niet veel later vroeg de fabrikant in een groot aantal landen de trademark aan voor ‘PS5’. Vervolgens werd ook de officiële PlayStation 5 webpagina online gezet. Maar afgezien van de melding dat ‘Sony nog niet helemaal klaar om de nieuwe PlayStation te onthullen’ wordt hier nog bijzonder weinig op vermeld.

Al deze signalen geven echter wel aan dat een officiële introductie aanstaande is. Dit werd afgelopen maand nog maar eens bevestigd door Hiroki Totoki, uitvoerend president en hoofd van financiën bij Sony Corporation. Dhr Tokoki gaf te kennen dat de prijs nog altijd niet is vastgesteld, maar dat de planning omtrent de introductie en de release vergelijkbaar zal zijn met de PS4.

PS5 prijs moet nog worden vastgesteld

Het Amerikaanse zakelijke nieuwsmedium Bloomberg onthulde afgelopen maand via een online publicatie dat Sony nog altijd worstelt met de prijsstelling. Dit komt voornamelijk doordat de kostprijs van de game console beduidend hoger ligt dan bij de voorgaande consoles. De kostprijs van de Sony PS5 zou rond de $450 USD liggen. Ter vergelijking, de PS4 had een kostprijs van $381 USD en werd verkocht voor $399, wat in Europa resulteerde in een verkoopprijs van €399.

Als Sony dezelfde strategie hanteert, wat wel verwacht wordt, zou dit betekenen dat de Sony PlayStation 5 een verkoopprijs krijgt van zo’n $475 / €475. Er zijn echter nog wat ‘mitsen en maren’. Want zijn gamers wel bereid om zoveel geld uit te geven voor een nieuwe spelconsole of doet Sony er verstandiger aan om de console tegen kostprijs te verkopen?

En kan Sony een constante levering garanderen van het benodigde DRAM en NAND flash geheugen? Ten slotte is de vraag naar dit soort geheugen de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen, met name doordat smartphonefabrikanten hun nieuwe telefoon modellen in toenemende mate uitrusten met 8GB RAM of zelfs meer geheugen. Ook het koelsysteem zou aanzienlijk duurder zijn dan voorheen. Sony zou hiervoor hebben gekozen om er zeker van te zijn dat hitte effectief wordt afgevoerd, zodat je zonder problemen uren kunt blijven gamen.

Sony en het Coronavirus

Een andere onvoorspelbare factor is het coronavirus. Hoewel Sony aan Bloomberg halverwege febrruari heeft aangegeven dat het virus vooralsnog geen invloed heeft op de planning rondom de PS5, verspreid het virus zich in hoog tempo over de hele wereld. Steeds meer instanties, waaronder het WHO, vrezen dan ook voor een pandemie.

Sony was één van de eerste fabrikanten die aangaf niet deel te nemen aan MWC 2020, niet veel later gaf de fabrikant te kennen dit jaar ook de gamebeurs PAX East over te slaan, wegens zorgen over de gezondheid van medewerkers en bezoekers. Ook zal Sony niet aanwezig zijn op de GDC (Game Developer Conference), die halverwege maart zou plaatsvinden in San Francisco, ook hier is het coronavirus de boosdoener. Afgelopen weekend heeft de organisatie besloten om de beurs uit te stellen tot de zomer.

Aangezien Sony zeer consequent is geweest in het afzeggen van verschillende beurzen over de hele wereld, lijkt het onwaarschijnlijk dat het bedrijf op korte termijn wel een evenement voor de PlayStation 5 zal organiseren. In een noodgeval zal er worden gekozen voor een online evenement, maar hier zal de voorkeur natuurlijk niet naar uitgaan, ten slotte zal dit een beduidend minder grote impact hebben.

Hoe krachtig wordt de Sony PS5?

Toch wordt het hoog tijd dat Sony meer informatie onthuld aangaande de PS5. Ten slotte heeft concurrent Microsoft de afgelopen periode al behoorlijk wat details bekend gemaakt, waaronder het design van de nieuwe console. Begin vorige week werd er nog een extra blogpost online gezet waarin ook nieuwe specs onthuld werden. Zo zal de Xbox Series X over een 12 teraflops GPU gaan beschikken, wat een verdubbeling is ten opzichte van de Xbox One X.

Hoewel de geruchten hieromtrent al langer de ronde gingen, is deze informatie nu dus ook officieel bevestigd door Microsoft. Verwacht wordt dat de Sony PS5 iets minder krachtig zal worden. Mogelijk gaat het om 9,2 teraflops. Hoewel dit op papier aanzienlijk minder lijkt, is dit nog altijd beduidend meer dan bij de PS4. Deze game console beschikt namelijk maar over een 1,84 teraflops GPU. Voor de PS4 Pro is er gekozen voor een 4,2 teraflops GPU. Wat dus zou betekenen dat de PS5 ruim dubbel zo krachtig wordt als de huidige Pro console.

Daar komt bij dat er op den duur ook nog een krachtigere PlayStation 5 Pro verwacht wordt. Bovendien betekent een krachtigere spelcomputer niet automatisch dat de console ook populairder wordt. Dat hebben de verkoopaantallen de afgelopen jaren wel bewezen. Ten slotte is de PlayStation 4 Pro beduidend vaker verkocht als de krachtigere Xbox One X. De belangrijkste reden hiervoor is natuurlijk het exclusieve game aanbod van Sony. Bovendien was de PS4 Pro exact €100 goedkoper ten tijde van de lancering, ten opzichte van de One X. Vermoedelijk zal de Japanse gamefabrikant weinig aan haar succesvolle marketingstrategie wijzigen. Hooguit wordt er gekeken naar Microsoft, om hier de prijs op aan te passen.

