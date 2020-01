PlayStation 5 logo onthuld door Sony op CES 2020 Sony heeft tijdens de CES beurs in Las Vegas het nieuwe PlayStation logo onthuld. Ook werden de belangrijkste technische specificaties uiteengezet.

Tijdens ’s werelds grootste beurs voor consumenten elektronica, CES 2020, heeft Sony een serie nieuwe producten aangekondigd waaronder een 4K en 8K TV line-up. Veel gamers hoopten natuurlijk een glimp op te vangen van de PlayStation 5 console, maar helaas daarvoor bleek het nog te vroeg te zijn. Wel heeft de Japanse elektronicafabrikant het nieuwe logo van PS5 getoond. Althans nieuw… de 4 is gewijzigd in een 5. Verder is er weinig verandert.

Er werd nog wel even kort ingegaan op de technische specificaties van de in ontwikkeling zijnde game console. Verrassende details werden er echter niet gedeeld. De Sony PlayStation 5 wordt een 8K console met ultra-high-speed SSD opslag, ook zal er een Ultra HD Blu-ray speler worden ingebouwd. De spelcomputer biedt ondersteuning voor hardwarematige ray-tracing en 3D audio.

Gelijktijdig met de vernieuwde PlayStation zal er ook een nieuwe DualShock 5 controller worden uitgebracht met haptische feedback en adaptieve triggers. Over de backwards compatibiliteit werd niet gesproken. Wel voegde Sony eraan dat er in de komende maanden meer info zal worden vrijgegeven aangaande de console, de controller en de verwachte games.

Vooralsnog blijft zowel de prijs als het design een groot geheim. De PS5 Dev Kit is inmiddels meermaals uitgelekt, in augustus wist LetsGoDigital al het patent van de development kit te onthullen. Naderhand zijn er meermaals foto’s van deze game console gelekt. Dit apparaat wordt momenteel gebruikt door ontwikkelaars om nieuwe games op te programmeren. Afgaande op het verleden, mag je er vanuit gaan dat de consumenten versie er anders uit komt te zien.

Sony PS5 prijs en verkrijgbaarheid

Over de prijs van de PS5 is al veel te doen geweest. Zowel de PlayStation 4 als de PS4 Pro werden voor €400 in de markt gezet. Het is echter zo goed als zeker dat de nieuwe spelconsole duurder wordt, maar hoeveel duurder? Duidelijk is dat Sony niet zozeer geld wil verdienen op de spelcomputer zelf. Er wordt veel meer geld verdiend met de games en de services. Sony is er dan ook bij gebaat dat zoveel mogelijk consumenten de PlayStation 5 kopen, ten slotte worden er dan ook automatisch meer games gekocht en services afgenomen. Zodoende zal de prijs van de PS5 zo laag mogelijk gehouden worden. Waarschijnlijk gaat het om een adviesprijs van zo’n €500 – €550.

Wil jij koste wat het kost de PS5 kopen? In Nederland is het al mogelijk om een pre-order te plaatsen bij GameMania en bij NedGame. Om een reservering te plaatsen dien je een aanbetaling te doen van €50. Zodra de werkelijke verkoopprijs bekend is, wordt de aanbetaling in minder gebracht en behoor jij straks tot één van de eerste die de nieuwe PlayStation in huis heeft staan. De 5de generatie spelcomputer van Sony zal vanaf de 2020 december feestdagen verkrijgbaar zijn. Voor een Sony PS5 Pro is het nog te vroeg, deze variant wordt pas drie jaar later verwacht.