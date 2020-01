Sony 8K LED TV en 4K OLED modellen voor 2020 Nieuwe reeks 2020 Bravia televisies van Sony bieden innovatieve functies, maar bovenal een hoge beeldkwaliteit en een prachtige geluidservaring.

Op CES 2020 heeft Sony een nieuwe line-up Bravia TV’s aangekondigd, waaronder de ZH8 8K Full Array LED TV die verkrijgbaar is in twee beeldformaten 75- en 85-inch. De Sony A8 en A9 zijn 4K OLED TV’s, eerstgenoemde model verschijnt als 55- en 65-inch model. De A9 is uitsluitend verkrijgbaar als 49-inch model. Ten slotte heeft Sony de XH90 en XH95 4K Full Array LED TV’s aangekondigd, die beide in een breed scala aan formaten beschikbaar zal zijn. De full-array achtergrondverlichting resulteert in een zes keer beter contrast dan bij gewone LED-TV’s.

De nieuwe 2020 modellen bieden een verbeterde beeldkwaliteit, innovatief geluid en een prettige gebruikerservaring. Zoals je van Sony producten gewend bent brengen de nieuwe televisietoestellen een meeslepende belevenis.

8K LED TV de beste keus voor de PlayStation 5

Het topmodel, de Sony Bravia ZH8, valt binnen de Master-series en levert een uitzonderlijke beeldkwaliteit, die een professionele monitor in een filmstudio evenaart. Voor deze 8K LED TV is de kennis van Sony Pictures Entertainment gebruikt, waardoor je nu ook thuis over de best mogelijke beeldkwaliteit kunt beschikken.

Dankzij de 8K resolutie, 4K 120fps en een snelle reactietijd via HDMI-invoer is dit ook de meest ideale TV voor toekomstige generatie game consoles. Het zal je vast niet ontgaan zijn dat eind 2020 de Sony PlayStation 5 wordt uitgebracht. Dit wordt de eerste 8K spelconsole van Sony, om optimaal gebruik te kunnen maken van de vooruitstrevende functies van de PS5 is een 8K TV natuurlijk het ultieme.

De 75- en 85-inch Sony ZH8 8K Full Array LED-TV wordt geleverd met een hoogwaardige, verlichte afstandsbediening uit aluminium. De televisie is compatibel met Dolby Vision en Dolby Atmos en biedt tevens ondersteuning voor de spraak-gestuurde Google Assistent, evenals Apple AirPlay 2, HomeKit, Amazon Alexa-apparaten en slimme luidsprekers

Nieuw is ook de Frame Tweeter technologie, waarbij het kader van de TV trilt om geluid te produceren. Zo krijg je het gevoel dat het geluid direct uit het scherm komt. De Full Array Local Dimming & Boosting-technologie zorgt, afhankelijk van de content, voor een dynamische aanpassing van de lichtniveaus op het scherm. Dit garandeert extra contrast en helderheid. Doordat de lichtuitvoer op het scherm in balans is, worden donkere scènes donkerder en heldere scènes helderder.

Sony TV 2020 modellen

Alle 2020 modellen zijn uitgerust met de Sony Picture Processor X1 Ultimate, die zorgdraagt voor een natuurgetrouw beeld. Dankzij een uniek algoritme kan deze chipset op intelligente wijze objecten in beeld detecteren en analyseren. Dit resulteert in een realistische weergave van details en een hoogwaardig contrast. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van ‘Object-based Super Resolution’-technologie.

Nieuw is ‘Ambient Optimization’, deze optimaliseert de beeld- en geluidskwaliteit op basis van de omgeving van de kijker. Zo past Ambient Optimization de helderheid van het beeld automatisch aan op basis van de verlichting. In fel verlichte kamers wordt de helderheid geboost, in donkere ruimte wordt de helderheid automatisch verlaagd – wat bijdraagt aan extra oogcomfort. De technologie detecteert zelfs objecten zoals gordijnen en meubels die het geluid kunnen absorberen of weerkaatsen en stemt de akoestiek hierop af.

Ook is het design van de Sony Bravia TV line-up vernieuwd. De nieuwe televisiemodellen hebben een Immersive Edge-designconcept met een discrete standaard aan de rand van het scherm. De minimalistische standaard valt bijna niet op en zorgt voor een betere kijkervaring.

Sony 4K OLED TV’s

De tweetal nieuwe 4K OLED TV’s, de A8 en de A9, beschikken over X-Motion Clarity technologie, waardoor snel bewegende onderwerpen tijdens actiefilms of sportwedstrijden extra soepel worden weergegeven. De nieuwe televisies van Sony bieden een extra hoge vernieuwingssnelheid, waardoor beelden helderder, scherper en vloeiender ogen.

De televisietoestellen bieden een natuurgetrouwe weergave dankzij het TRILUMINOS Display. De Pixel Contrast Booster met meer dan 8 miljoen pixels zorgt voor hoogwaardige kleuren, diepe zwarttinten, een dynamisch contrast en een brede kijkhoek. De A8 is tevens voorzien van een tweetal subwoofers voor betere prestaties van de functie Acoustic Surface Audio. Beide modellen zijn voorzien van Dolby Vision en Dolby Atmos technologie. Ook de spraakgestuurde Google Assistent is beschikbaar.

Netflix Calibrated Mode & Sound-from-Picture Reality

Het streamen van content op je televisie is populairder dan ooit. Denk aan YouTube, maar natuurlijk ook Netflix. Sony speelt hier handig op in door het nieuwe TV assortiment te voorzien van een Netflix Calibrated Mode. Deze unieke functie is ontwikkeld om de beeldkwaliteit van de producent te evenaren. Door de optie in het menu te selecteren reproduceert Netflix Calibrated Mode automatisch de beeldweergave.

Entertainmentliefhebbers kunnen zo optimaal genieten van TV-series, films, documentaires en andere programma’s op Netflix. Tevens is een groot deel van de nieuwe televisie line-up geschikt voor het afspelen van IMAX Enhanced content. Het vernieuwde assortiment is overigens uitgerust met Android 9 Pie.

Een goede TV biedt natuurlijk niet alleen een goede beeldkwaliteit, ook de geluidskwaliteit is een belangrijk element van de kijkervaring. Daarom beschikken de Sony TV modellen in 2020 over Sound-from-Picture Reality. Door de positie van de geluidsbron te reproduceren, lijkt het geluid direct uit de mond van de acteur te komen wanneer deze spreekt.

Beschikbaarheid en adviesprijzen worden op een later moment bekend gemaakt. Deze week worden de nieuwe Bravia toestellen op CES 2020 tentoongesteld. Waarschijnlijk zal de nieuwe line-up vanaf de lente verkrijgbaar zijn. Wil je binnenkort een nieuwe TV kopen? Lees hier onze publicatie met kooptips.