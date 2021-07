Samsung The Serif en The Frame lifestyle TV’s Samsung introduceert twee nieuwe grootbeeld televisies binnen haar lifestyle TV assortiment, een 65” The Serif model en een 85” The Frame model.

Samsung introduceert jaarlijks een groot arsenaal aan televisies. Zo heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant eerder dit jaar de eerste Neo QLED TV met Quantum Mini LED display gepresenteerd. Ook op het gebied van lifestyle TV’s weet Samsung veel diversiteit te bieden. Velen kennen inmiddels Samsung The Frame, een televisie die verandert in een kunstwerk op het moment dat het televisietoestel uitstaat. Van dit model brengt Samsung nu een extra groot 85-inch model op de markt. Daarnaast wordt het The Serif assortiment uitgebreid met een 65-inch model.

Een grote TV, dat is waar veel mensen tegenwoordig voor kiezen bij het kopen van een nieuwe TV. Zodoende dat televisiefabrikanten het schermformaat de afgelopen jaren drastisch hebben vergroot. Ook binnen de lifestyle televisies is deze trend zichtbaar. The Serif, met afneembare vloerstandaard, was al verkrijgbaar in de maten 43”, 49” en 55”. Daar wordt halverwege augustus een extra groot 65” model aan toegevoegd, met keuze uit de kleuren Cloud White en Cotton Blue.

Ook The Frame zal in een nog groter formaat beschikbaar worden gesteld. Deze TV was beschikbaar in zes verschillende formaten; 32”, 43”, 50”, 55”, 65” en 75”. Diegene die graag een nog groter scherm willen kopen kunnen vanaf media oktober kiezen voor het nieuwe 85” model. Samsung The Frame is in Nederland beschikbaar in een reeks uiteenlopende randkleuren; van traditioneel zwart tot een eiken houtlook, walnoot houtlook, porseleinblauw, burgundy red, clay beige of wit.

Samsung The Serif 65-inch TV

The Serif is een ontwerp waarbij de vorm en functie centraal staan, geïnspireerd door de letter ‘I’ in het Serif-lettertype. Die vervaagt de grens tussen meubels en TV. De televisie werd in 2015 ontworpen in samenwerking met Ronan en Erwan Bouroullec, wereldwijd bekende Franse meubelontwerpers.

Het doel was om een televisietoestel te ontwerpen die verbinding maakt met de ruimte eromheen en tegelijkertijd opgaat in het interieur als extra ruimte. Het televisiescherm heeft ook wel wat weg van een schildersezel. Het nieuwe 65-inch scherm zorgt voor een nog mooiere kijkervaring.

Hoewel de meeste TV’s zijn ontworpen om aan de muur of op een standaard te worden gemonteerd, is The Serif gebouwd om overal te kunnen plaatsen. De televisie is aan de achterzijde mooi afgewerkt, waardoor deze ook midden in de kamer kan worden geplaatst. Dankzij het I-vormige ontwerp kan hij op elk vlak oppervlak worden geplaatst. Samsung levert een metalen standaard mee die goed aansluit bij de TV. Met behulp van deze vloerstandaard kan de lifestyle TV op zichzelf staan, je kunt de standaard ook verwijderen als je de TV elders wilt neerzetten, zoals een televisiekast.

Het 65 inch model van Samsung The Serif is vanaf medio augustus verkrijgbaar in Nederland voor een verkoopadviesprijs van € 2.000.

Samsung The Frame 85-inch model

Ook The Frame is van een update voorzien in 2021. De line-up is dit jaar beter te personaliseren dan voorheen. The Frame is tevens dunner dan ooit, met een dikte van amper 25mm. Met de meegeleverde Slim Wall-Mount hang je de TV vlak tegen de muur, net als een fotolijstje.

The televisie kan op vlakke ondergronden worden neergezet met in hoogte verstelbare poten. Op de Studio Stand wordt The Frame verplaatsbaar van kamer naar kamer. De lijsten van The Frame zijn magnetisch en in verschillende kleuren beschikbaar, zo past het ontwerp in ieder interieur.

Gebruikers van The Frame hebben via de Art Store toegang tot 1.500 kunstwerken uit 40 beroemde musea. De collectie wordt nog altijd uitgebreid. Het 85 inch model van The Frame is vanaf medio oktober verkrijgbaar in Nederland voor een verkoopadviesprijs van € 4.600.

Naast de unieke ontwerpen bieden de nieuwe grootbeeldtelevisies ook Samsung QLED-beeldkwaliteit, met 100% kleurvolume voor een rijk en realistisch beeld. Daarnaast kunnen consumenten profiteren van een uitgebreide Smart TV ervaring, mogelijk gemaakt door Tizen OS met een uitgebreide bibliotheek en verbeterde en slimme functies.

Via NFC-technologie ondersteunt de nieuwe modellen van The Serif en The Frame Tap View, waarmee gebruikers content van een smartphone op de TV kunnen afspelen. Dat kan eenvoudig door met het apparaat op de zijkant van de TV te tikken. Ook kunnen gebruikers eenvoudig verbinding maken met een mobiel apparaat, bijvoorbeeld via Apple AirPlay. Dat biedt nog meer manieren om content te bekijken.