Samsung Neo QLED TV met miniLED technologie Samsung introduceert de nieuwe Neo QLED TV, waarbij gebruik wordt gemaakt van Mini LED achtergrondverlichting, evenals een Micro LED en lifestyle TV.

Samsung heeft gisteren het nieuwe TV-portfolio voor de eerste helft van 2021 bekend gemaakt tijdens het virtuele First Look evenement, voorafgaand aan CES 2021. De fabrikant heeft een extra geavanceerde variant uitgebracht van haar QLED TV’s, genaamd Neo QLED. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Quantum Mini LED technologie, dat resulteert in een nog mooiere beeldkwaliteit. Ook werd er tijdens het Samsung First Look event aandacht besteed aan Micro LED en lifestyle televisies, zoals The Frame.

De Samsung Neo QLED line-up zal komend jaar bestaan uit twee vlaggenschipmodellen: de 8K (QN900A) en 4K (QN95A). Het gaat om een doorontwikkelde variant van de QLED Quantum-Dot technologie dat Samsung al jaren gebruikt, als tegenhanger van OLED. De vernieuwde tech maakt gebruik van Quantum Maxtrix technologie, in combinatie met Quantum Mini LED achtergrondverlichting en een Neo Quantum Processor.

Samsung QLED geëvolueerd tot Neo QLED

Quantum Mini LED is 40x kleiner dan conventionele LED’s. Het bestaat uit extreem dunne microlagen met veel meer LED’s, dankzij de Quantum Matrix Technology kunnen deze haarfijn bedient worden. Als kijker profiteer je daarvan, want je ziet de visuele content exact zoals die bedoeld is, aldus Samsung.

Donkere tinten zijn donkerder en lichtere juist lichter, wat moet zorgen voor extra heldere en gedetailleerde beelden. De speciaal door Samsung ontwikkelde Neo Quantum Processor maakt het verhaal af. De processor maakt gebruik van 16 verschillende neurale netwerken, elk getraind in AI-opschalen en deep learning, wat erin resulteert dat beeldkwaliteit, ongeacht de bron, wordt geoptimaliseerd tot 4K en 8K.

Neo QLED 8K (QN900A) heeft een strak en slank Infinity One Design waarbij de schermrand nagenoeg niet zichtbaar is. Afgelopen jaar bracht Samsung haar eerste Infinity One TV uit, dit was tevens een 8K QLED televisie – ook wel een Zero Bezel TV genoemd. Bij de nieuwe Neo QLED televisie hoort een Slim One Connect Box, om de TV eenvoudig te installeren en tevens alle kabels weg te kunnen werken.

De functie Object Tracking Sound (OTS) Pro zorgt voor verbeterde audio. Hierdoor volgt het geluid de beelden met extra speakers aan de boven- en onderkant van het scherm. Je hoort de vliegtuigen in een actiefilm letterlijk overvliegen. Ook is het nieuwe vlaggenschip voorzien van SpaceFit Sound, voor optimaal geluid in elke ruimte ongeacht waar de TV zich bevindt.

Samsung Game Bar en andere Smart TV functies

Samsung heeft ook tal van smart functies geïntegreerd op de Neo QLED 8K en 4K, zo kun je jouw televisie inzetten als een hub voor fitness, entertainment en thuiswerken. Met Super Ultrawide GameView heb je als gamer de keuze om te spelen op de 21:9 beeldverhouding, maar je kunt ook overschakelen op 32:9 voor een nóg meeslependere ervaring.

Met Game Bar pas je snel de spel-instellingen aan, of dat nu het switchen is van beeldverhoudingen, het checken van inputvertraging of het aansluiten van een draadloze headset.

Door je Samsung Galaxy smartphone tegen de televisie aan te tikken kunnen de tweetal apparaten eenvoudig met elkaar worden verbonden, zo kun je makkelijk content delen van je smartphone of tablet naar je TV. Vanzelfsprekend zullen ook de komende week verwachte topmodellen, de Samsung Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra deze functionaliteit ondersteunen.

PC on TV maakt werken en leren vanuit huis eenvoudiger. Je verbindt je PC met je Samsung-TV en werkt daarbij met een muis en toetsenbord. Of je installeert de Easy Connection-app op je computer, waarna je direct toegang hebt tot Microsoft Office 365 via de TV-browser, om documenten te bewerken en te creëren.

Groot formaat Micro LED televisies

Het Samsung productportfolio voor 2021 beslaat meer dan alleen de nieuwe Neo QLED TV. Tijdens de presentatie werd ook aandacht besteed aan MicroLED TV’s, deze komen dit jaar verkrijgbaar voor consumenten. Het gaat om extra grote beeldschermen met een ongeëvenaarde beeldkwaliteit. Dit zijn de state-of-the-art televisies van Samsung. In eerste instantie zullen de Micro LED televisies beschikbaar komen in 110’’ en 99’’. Kleinere modellen volgen later in het jaar.

De Samsung Micro LED line-up gebruikt micrometer-kleine LED-lichten. Die maken achtergrondverlichting en kleurenfilters overbodig. Het is dus een volledig andere technologie dan Mini LED. De 24 miljoen individueel aangestuurde LED’s produceren zelf licht en kleuren, resulterend in extreme helderheid. In combinatie met het Monolith Design met een 99% screen-to-body ratio ben je verzekerd van een uitstekende kijkervaring.

Met behulp van de Samsung Smart TV-functies kun je extra veel voordeel halen uit het grote scherm. Je kunt bijvoorbeeld via Quad Multi View vier verschillende content-bronnen tegelijkertijd volgen. Of je streamt een walk-through terwijl je een game speelt.

De audio is net zo meeslepend als de beelden. Majestic Sound is goed voor een 5.1-kanaals geluid zonder externe speaker, wat iedere kamer in een luxueuze thuisbioscoop omtovert.

Over de prijzen heeft Samsung Nederland nog geen uitspraak gedaan. Verwacht echter niet dat deze televisie voor een groot publiek toegankelijk zal zijn. In het Koreaanse persbericht staan namelijk al wel prijzen vermeld, omgerekend kost het 110” grote Micro LED scherm zo’n €130.000.

Samsung The Frame 2021 model een extra slanke lifestyle TV

In 2017 bracht Samsung The Frame uit, een lifestyle televisie waarvan het scherm in off-modus verandert in een kunstwerk. Er zijn inmiddels meer dan een miljoen exemplaren van verkocht en de 2021-versie blinkt uit met een extra slank design.

The Frame is ongeveer de helft dunner dan eerdere modellen, wat overeenkomt met de diepte van een traditionele schilderijlijst. De omlijsting komt in vijf kleuren en in twee te customizen stijlen – modern en met schuine rand. Zo kun je de stijl aanpassen aan de ruimte waar de The Frame komt te staan of te hangen.

In de Galerij vindt je standaard een x-aantal kunstwerken uit verschillende genres. Door een abonnement aan te schaffen op The Frame’s Art Store (á €5 per maand) heb je onbeperkt toegang tot meer dan 1400 kunstwerken. Ook kun je besluiten individuele kunstwerken te kopen.

Prijzen voor de nieuwe Samsung TV 2021 line-up moeten nog bekend worden gemaakt, vermoedelijk zullen we hiervoor geduld moeten hebben tot eind februari / begin maart.

Samsung heeft niet alleen het leveringsprogramma voor 2021 bekend gemaakt, de Zuid-Koreaanse fabrikant wil zich ook extra inzetten voor het milieu, door duurzamer te produceren. Voor TV’s betekent dit het volgende: de uitstoot verlagen en energie-efficiëntie verhogen. In alle stadia van TV-productie streeft Samsung er naar om de CO2 uitstoot en het energieverbruik terug te brengen en meer gerecyclede materialen te gebruiken.

Duurzame verpakkingen: In 2020 ontving Samsung een Award voor ‘Eco-packaging’. De award-winning verpakkingen worden in 2021 gebruikt bij alle Lifestyle TV’s en alle modellen van de QLED line-up. De jaarlijks besparing: 200.000 ton aan kartonnen dozen.

Afstandsbedieningen op zonne-energie: De Samsung TV’s van 2021 hebben een afstandsbediening op zonne-energie, op te laden met binnen- en buitenverlichting en USB. Dit spaart naar schatting 99 miljoen AAA-batterijen uit in zeven jaar tijd. Voor de productie van de afstandsbediening worden gerecyclede plastic flessen gebruikt.