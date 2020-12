MicroLED TV van Samsung in 2021 verkrijgbaar voor consument Samsung lanceert de eerste MicroLED TV voor consumenten. Het 110-inch televisiescherm levert een prachtige beeldkwaliteit en een rijke audio ervaring.

Begin 2018 toonde Samsung tijdens de internationale CES beurs haar eerste MicroLED televisie, genaamd ‘Samsung The Wall’. Destijds was de nieuwe MicroLED technologie uitsluitend beschikbaar voor de zakelijke markt. Vanaf begin 2021 kunnen ook consumenten een Samsung MicroLED TV kopen. Het gaat om een 110-inch formaat, in tegenstelling tot de zakelijke variant, waarbij meerdere modulaire modules worden toegepast, heeft de consumenten variant een vast formaat – zodoende wordt deze nieuwe technologie nu ook voor de consument beschikbaar gesteld, voor thuis gebruik.

Consumenten kiezen steeds vaker voor een groot televisiescherm. Vanzelfsprekend is niet alleen de grootte belangrijk, ook moet de beeldkwaliteit er indrukwekkend uitzien, met levendige kleuren en een waanzinnige resolutie. De MicroLED TV kan aan al deze behoeften voldoen, aldus Samsung.

Wat is een MicroLED televisie?

De minuscule LED-lichten in de 110” MicroLED maken achtergrondverlichting en kleurenfilters overbodig, en dat zorgt voor het best mogelijke beeld: extreem helder, levendig en met 100% kleurenbereik. Het geheim van de techniek is dat de 8 miljoen pixels individueel oplichten en zo zelf licht en kleuren produceren.

De 110-inch MicroLED heeft een processor die krachtig genoeg is om de volle mogelijkheden van het display te benutten. Met de Micro AI Processor is de gebruiker verzekerd van prachtige 4K HDR content. Daarnaast zijn MicroLED’s gemaakt van anorganische materialen met een lange levensduur. Het scherm zou 100.000 uur in topvorm, wat neerkomt op langer dan tien jaar.

Samsung stelt deze nieuwe technologie nu voor het eerst beschikbaar voor consumenten. In de toekomst zal de Zuid-Koreaanse fabrikant ook nog kleinere MicroLED-modellen uitbrengen, zo vermeldt Samsung Nederland in haar persbericht.

Premium audio en randloos TV design

De 110 inch MicroLED heeft een 99,99% screen-to-body ratio, wat bijdraagt aan een ultieme kijkervaring. Deze televisie heeft nagenoeg geen schermranden. Afgelopen jaar bracht Samsung ook al een 8K QLED TV zonder schermranden op de markt. De nieuwe MicroLED technologie draagt bij aan een nóg mooiere beeldkwaliteit.

Bovendien wordt de televisie geleverd met geoptimaliseerde Smart TV-features, om nog meer uit het enorme MicroLED-scherm te halen. Zo kijk je via Multi View tegelijkertijd naar 4 verschillende splitschermen van 55-inch. De content kan van verschillende bronnen komen, zodat je op één en hetzelfde scherm nieuws en apps bijhoudt én een film kijkt. Of je volgt tegelijkertijd meerdere sporten, terwijl je een walkthrough streamt en een game speelt.

De dynamische audio-ervaring van de 110 inch MicroLED is al net zo meeslepend als de kijkervaring. Het ingebouwde Majestic Sound System is goed voor een 5.1-kanaals sound zonder externe speaker – zo kun je je eigen thuisbioscoop creëren. Met de functie Object Tracking Sound Pro volg je de geluiden van bewegende objecten op het scherm. Dus als je een actiefilm kijkt en er komt een vliegtuig overvliegen, dan heb je het gevoel dat je de motoren boven je hoort bulderen.

Over de beschikbaarheid en prijzen in Nederland is vooralsnog geen informatie vrijgegeven, deze details zal Samsung binnenkort bekendmaken.