Sinds LetsGoDigital in oktober 2019 voor het eerst sprak over een Samsung Zero Bezel TV zijn er meerdere aanwijzingen geweest dat de Koreaanse fabrikant tijdens CES 2020 ’s werelds eerste randloze TV zal demonstreren. Vandaag heeft Samsung Korea de geruchten bevestigd middels een persbericht. Volgende week zal Samsung Electronics op de consumenten elektronicabeurs in Las Vegas een 8K QLED TV tentoonstellen met een zogenaamd Infinity-ontwerp, waarbij de schermranden zijn elimineert waardoor maar liefst 99% van het scherm gebruikt kan worden.

Het woord ‘Infinity’ werd in november 2018 voor het eerst gebruikt door Samsung. Toen werden een serie smartphonedisplays, genaamd Infinity, onthuld tijdens de Samsung Developer Conference in San Francisco. Dit was ook het moment dat Samsung haar eerste opvouwbare telefoon met Infinity-Flex display toonde aan het publiek.

Samsung QLED TV met 8K resolutie en AI chip

We hebben de afgelopen jaren een duidelijke trend gezien van elektronica producten waarbij de schermranden steeds dunner zijn geworden. Smartphones en TV’s zijn hier slechts enkele voorbeelden van. In de ogen van Samsung is een televisietoestel allang geen dikke beeldbuis meer, maar een stijlvolle accessoire voor in je woonkamer of slaapkamer. De nieuwe Samsung QLED TV is slechts 15mm dik en heeft een volledig vlakke achterkant. De smart TV is nagenoeg randloos, er blijft nog wel een schermrand van 2,3mm bestaan – deze is echter nauwelijks met het oog waarneembaar.

Met de introductie van deze televisie zet Samsung een nieuwe standaard voor de toekomst. Helaas is dit nieuwe ontwerp vooralsnog alleen weggelegd voor de duurste 8K QLED TV van Samsung, in de toekomst zal je dit soort designs ook in goedkope TV modellen terug gaan zien – zo is de verwachting van industry experts.

Vanzelfsprekend is deze Samsung 8K TV met typenummer Q950TS niet alleen vooruitstrevend door z’n randloze design. Samsung heeft ook een AI-kwantumprocessor ingebouwd die ‘machine learning’ en ‘deep learning’ combineert. Deze chip met kunstmatige intelligentie zorgt voor nieuwe upscale mogelijkheden, waardoor de beeldkwaliteit geconverteerd wordt naar 8K-niveau, ongeacht de beeldkwaliteit van het originele beeld.

Oftewel, kijk je naar een televisieprogramma dat in Full HD wordt uitgezonden? Dan zal de smart TV deze beelden automatisch omzetten naar een mooiere 8K kwaliteit. Dankzij de AV1-codec kun je ook in 8K resolutie genieten van populaire videostreamingservices, zoals YouTube en Netflix. De nieuwe LG 8K OLED TV modellen bieden overigens een soortgelijke AI upscale technologie.

Daarnaast beschikt de Samsung QLED TV 2020 over een nieuwe ‘Adaptive Picture’-functie, die bijdraagt aan extra heldere en contrastrijke beelden, ongeacht de kijkomgeving. Zo hoef je dus niet je gordijnen te sluiten om het felle zonlicht dat op je TV schijnt tegen te gaan. Het televisiescherm herkent de omgeving automatisch en past vervolgens automatisch de helderheid aan naar het beste niveau.

Nieuwe functies van de Samsung TV 2020 model

Niet alleen de beeldkwaliteit wordt naar een nieuw niveau getild met de 2020 TV line-up van Samsung, kunstmatige intelligentie zorgt ook voor een geluidsinnovatie met een rijker surround-geluid dan voorheen. Zo beschikt het nieuwe televisiemodel over OTS (Object Tracking Sound Plus), een technologie die bewegende objecten in video’s herkent en het geluid verplaatst van de linker- naar de rechter speaker en visa versa. Deze technologie staat gelijk aan 5.1-kanaals surround-geluid, waardoor je je helemaal kunt inleven in jouw favoriete film of serie.

Ook nieuw is de Q-Symphony functie, deze technologie draagt bij aan een indrukwekkend geluid dat gerealiseerd wordt door gelijktijdig gebruik te maken van de luidsprekers van de TV en van de aangesloten soundbar. Deze functie heeft de CES Best Innovation Award ontvangen en levert 9.1.4 kanalen voor het beste geluid. Dankzij de integratie van AVA (Active Voice Aplimifier) kan deze QLED televisie ook omgevingsgeluiden herkennen, waarna het stemvolume van de smart TV hier automatisch op wordt aangepast.

Ten slotte heeft Samsung de gebruikersinterface van de Universal Guide opnieuw ontworpen. Hierdoor kun je onder andere de streaming-inhoud van verschillende apps makkelijker raadplegen. Ook is er een Multi-View functie toegevoegd en een ‘Spiegel weergave’, om de content van je Galaxy smartphone weer te geven op je TV.

Een andere nieuwe, interessante functie is Digital Butler, hiermee kan de TV niet alleen apparaten herkennen en bedienen die zijn verbonden via Wi-Fi of Bluetooth, maar ook oudere apparaten die niet zijn verbonden met het internet. Hoe dit precies werkt is nog onbekend, het klinkt in ieder geval veelbelovend. Verder wordt de stemherkenning service uitgebreid. Naast Samsung Bixby is ook de Google Assistent en Amazon Alexa voor geïnstalleerd. Het is zelfs mogelijk om de Samsung Health-app te gebruiken via de Samsung smart TV.

Op 7 januari 2020 gaat CES 2020 van start, dan zal de eerste randloze Samsung TV tentoongesteld worden aan het publiek. Het is vooralsnog onbekend in welke schermformaten deze 8K QLED TV in de markt wordt gezet. Ook is er nog geen informatie gedeeld aangaande de prijs en verkrijgbaarheid. Doorgaans verschijnen de nieuwe TV modellen in de lente op de markt.