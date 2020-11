LG TV’s krijgen OLED Motion Pro functie LG verbetert bestaande OLED Motion functionaliteit. De vernieuwde OLED Motion Pro technologie zorgt voor extra scherpe en heldere beelden.

Met de verkopen van LG smartphones gaat het al jaren bergafwaarts, binnen de markt van OLED TV’s daarentegen is LG Electronics al jaren marktleider. Alleen Samsung heeft een nog groter marktaandeel binnen de wereldwijde TV markt, deze Koreaanse tegenhanger maakt echter gebruik van QLED schermtechnologie, in plaats van OLED.

LG OLED TV’s worden al jaren voorzien van TruMotion technologie, om bewegende beelden extra vloeiend weer te kunnen geven. Om vervolgens ook extra scherpte toe te voegen kun je de functie ‘OLED Motion’ inschakelen – voorheen werd deze instelling ‘Motion Pro’ genoemd. Het lijkt erop dat deze functionaliteit opnieuw verbeterd is, wat binnenkort zal resulteren in nieuwe LG TV’s met de functie ‘OLED Motion Pro’.

LG OLED Motion Pro voor scherpe TV beelden

Op 6 november 2020 heeft LG Electronics in Europa een handelsmerk ingediend bij de EUIPO (European Union Intellectual Property Office) voor de benaming ‘OLED Motion Pro’. Ook in het Verenigd Koninkrijk en in Australië werd dezelfde trademark gedeponeerd. De aanvraag is geclassificeerd als Class 9, met de volgende omschrijving:

LG OLED Motion Pro trademark description: television receivers; displays for television receivers; tv monitors; television software functioning to make the images on TV clearer and brighter.

Uit de omschrijving en benaming valt op te maken dat het gaat om een vernieuwde ‘Pro’ variant van de bestaande OLED Motion technologie, die zorg moet dragen voor extra scherpe en heldere TV beelden.

Hoewel het idee van motion technologie interessant klinkt, kiezen veel gebruikers er in de praktijk toch voor om deze functie uit te schakelen. Dit heeft voornamelijk te maken met het neveneffect van beeldflikkeringen, ook wel een stroboscopisch effect genoemd. Deze zichtbare flikkeringen gaan duidelijk ten koste van het kijkcomfort. Mogelijk dat LG kans ziet om dit te verbeteren bij de nieuwe OLED Motion Pro technologie.

Aangezien we inmiddels al in november zitten is het niet ondenkbaar dat LG deze vernieuwde technologie zal introduceren tijdens CES 2021. De Consumer Electronics Show vindt jaarlijks begin januari plaats in Las Vegas. Hoewel deze grootse beurs komend jaar uitsluitend digitaal zal plaatsvinden worden er wel weer tal van innovaties verwacht. Ook LG Electronics zal ongetwijfeld een digitaal event organiseren, waar onder andere de nieuwe LG TV’s aan bod zullen komen.

Bekijk hier de aanvraag voor LG OLED Motion Pro.