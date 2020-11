Samsung QLED TV met Infinity One Design op CES 2021 Nieuwe Samsung TV innovaties verwacht tijdens CES 2021. Waarschijnlijk zal Samsung op de beurs haar nieuwste QLED TV met Infinity One Design onthullen.

Samsung brengt jaarlijks een groot aantal elektronica producten op de markt, denk bijvoorbeeld aan de populaire Galaxy smartphones en tablets. Maar ook op het gebied van smart TV’s is Samsung een grote speler. Over anderhalve maand vindt CES 2021 plaats, hoewel deze consumenten beurs komend jaar alleen digitaal zal plaatsvinden worden er weer een reeks innovaties verwacht, onder andere op het gebied van televisies.

Het lijkt erop dat Samsung tijdens CES 2021 een nieuwe variant zal tonen van de Infinity Screen TV, die tijdens CES 2020 tentoongesteld werd. Deze bijzondere 8K QLED TV is geheel randloos.

Samsung Infinity One Design TV

Samsung Electronics heeft op 18 november 2020 een trademark ingediend bij de EUIPO (European Union Intellectual Property Office) voor de benaming ‘Infinity One Design’. Het handelsmerk is categoriseerd als Class 9, met de volgende omschrijving.

Samsung Infinity One Design trademark description: Televisions; Television display apparatus.

Uit de beknopte omschrijving valt op te maken dat het hier om een televisie gaat. De benaming Infinity gebruikt Samsung al langere tijd om de displays van Galaxy smartphones aan te duiden. Deze toestellen beschikken over een groter schermoppervlak dan voorheen, toen er nog geen Infinity schermen werden toegepast.

Wellicht dat het Infinity One Design een soort opvolger betreft van de Samsung Infinity Screen TV die tijdens CES 2020 gedemonstreerd werd. Het is echter ook mogelijk dat Samsung hier een nieuw type display voor ontworpen heeft.

Samsung Dynamic Window

Op dezelfde dag heeft Samsung Electronics namelijk nog een handelsmerk ingediend bij de EUIPO. Ditmaal voor de naam ‘Dynamic Window’. Letterlijk vertaald staat er ‘dynamisch beeld’. Beide trademark aanvragen zijn overigens ingediend door tussenpersoon Abril Abogados uit Madrid, Spanje. Dit bedrijf vroeg vorig jaar ook het handelsmerk aan voor Infinity Screen.

Dynamic Window kan meerdere betekenissen hebben. Zo zou dit natuurlijk ook nog kunnen slaan op een lifestyle televisie, zoals Samsung The Sero waarbij je het scherm kunt roteren om mobiele content af te kunnen spelen.

Een andere mogelijkheid is dat het gaat om een oprolbare tv, zoals LG inmiddels ook heeft uitgebracht. Er gaan al langer geruchten dat Samsung aan een soortgelijke rollable TV werkt. Eind 2018 rapporteerde LetsGoDigital al eens over een Samsung oprolbare TV.

Het is in ieder geval aannemelijk dat het Samsung Infinity One design en het Dynamic Window aan bod zullen komen tijdens CES 2021. De Consumer Electronics Show gaat op maandag 11 januari 2021 van start. Doorgaans organiseren fabrikanten een dag voor de opening van de beurs een persconferentie om de nieuwste innovaties te onthullen.

Bekijk hier de aanvraag voor Samsung Infinity One Design en Dynamic Window.