Samsung The Sero met roterend scherm voor mobiele content Deze Samsung lifestyle TV is nu verkrijgbaar in Nederland. Het 43-inch scherm van The Sero past zich automatisch aan, aan de content die je afspeelt.

Begin dit jaar introduceerde Samsung tijdens CES 2020 (Consumer Electronics Show) een nieuwe 4K OLED Lifestyle TV genaamd The Sero. Vanaf vandaag kun je deze 43-inch TV kopen in Nederland. Bijzonder aan deze televisie is de mogelijkheid om het scherm verticaal te draaien, ideaal om je mobiele content te tonen op een groot display. Want hierdoor is het mogelijk om de content van je smartphone te spiegelen op je TV – ongeacht of je de horizontale of verticale modus gebruikt. Met The Sero speelt Samsung in op de behoefte van Generatie Y (millenials) en Gen Z-consumenten.

Het maken van video’s met een mobieltje wordt steeds populairder, deze worden dan ook vaak gedeeld op social media. De meeste video´s worden echter geschoten in portret-mode. Zodoende zijn deze op een reguliere TV niet goed af te spelen, ten slotte zie je dan een grote zwarte rand aan de linker- en rechterzijde van je scherm. Om dit te voorkomen past Samsung The Sero de beeldweergave automatisch aan wanneer je een portret video wilt afspelen.

Samsung TV met automatisch roterend beeldscherm

Ongeacht of je YouTube, vakantievideo’s, social media of traditionele media bekijkt, de TV draait razendsnel van horizontale naar verticale oriëntatie. De Samsung televisie is uitgerust met 4K QLED-technologie en ook met het geluid zit het helemaal goed. In de voet van The Sero schuilt namelijk een 4.1-kanaals 60 Watt Premium luidspreker met Dolby Digital Plus, die zorgt voor een rijk geluid met goede bass.

Wordt het wat rumoerig om je heen, bijvoorbeeld doordat er mensen binnenkomen? Geen probleem, dankzij de Active Voice Amplifier weet de TV omgevingsgeluiden te herkennen, waarna het stemvolume van de TV wordt aangepast – zonder dat je de volume hoeft te veranderen.

Met Tap View verbind je jouw Galaxy smartphone eenvoudig met The Sero TV. Je hoeft enkel je telefoon tegen de TV aan te tikken, waarna al je mobiele content op je televisiescherm getoond wordt. Zo kun je eenvoudig video´s en foto´s bekijken, muziek afspelen en meer.

Smart Hub biedt snel toegang tot al je content en dankzij de all-in-One floorstand kun je de televisie neerzetten waar je maar wilt. Speel je onderweg een film af op je mobiel? Dan kun je deze thuis eenvoudig voortzetten op het 43-inch scherm van The Sero. Dankzij AirPlay 2 biedt de TV niet alleen ondersteuning voor Android apparaten, maar ook voor Apple iOS devices, zoals een iPhone of iPad.

Ook in de off-modus is The Sero een toevoeging voor je interieur, want je hebt de keuze uit een breed scala aan weergavefuncties – van kunstige designs, informatie tot foto’s. Er zijn vijf modi beschikbaar: Poster, Clock, Photo, Sound Wall en Cinemagraph. Ook is er een Ambient Mode+ ingebouwd, om eenvoudig de gewenste sfeer te creëren.

Samsung The Sero TV prijs & verkrijgbaarheid

De 43-inch Samsung The Sero TV (model LS05T) met marineblauwe standaard is in Nederland verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs van € 1.700. Consumenten die dit TV model voor 27 september 2020 kopen ontvangen The Sero wielen (ter waarde van €100) gratis. Zo kun je jouw televisietoestel eenvoudig verplaatsen naar elke gewenste kamer. Wel dien je hiervoor je aankoop te registreren via de Samsung site, daar vind je tevens de winkels en webshops die zijn aangesloten bij deze actie.