PS5 trademark duidt op nabije introductie van PlayStation 5 Officiële introductie van de Sony PlayStation 5 game console lijkt aanstaande te zijn. Japanse gamefabrikant vraagt trademark aan voor PS5 in Zwitserland.

Eind dit jaar zal de Sony PS5 worden uitgebracht. Maar wanneer wordt de game console aangekondigd? Het blijft nog altijd een groot geheim, hoewel er steeds meer indicatoren zijn dat de officiële introductie in februari 2020 zal plaatsvinden. Sony heeft inmiddels al veel details en specs bekend gemaakt aangaande haar verwachte spelcomputer, toch blijven er ook een aantal vragen open staan. Zo is het design (afgezien van de PS5 dev kit) nog altijd onbekend.

De onthulling zal waarschijnlijk plaatsvinden tijdens een PlayStation Meeting. Tijdens dit evenement zal niet alleen de nieuwe console geïntroduceerd worden, maar ook de vernieuwde DualShock 5 controller. Het lijkt erop dat Sony Interactive Entertainment zich inmiddels voorbereidt op de introductie van de PlayStation 5.

Sony PS5 officieel geregistreerd

De Japanse gamefabrikant heeft op 27 januari 2020 bij het IGE IPI (Swiss Federal Institute of Intellectual Property) de benaming PS5 laten vastleggen. De aanvraag is ingediend onder Class 9, waartoe ook spelcomputers behoren.

De benaming PS5 is inmiddels al geruime tijd bekend. Sony heeft begin deze maand zelfs al het PlayStation 5 logo onthuld. Dat nu ook de bijbehorende trademark is ingediend lijkt erop te duiden dat een officiële introductie aanstaande is. Het is nu wachten totdat de persuitnodiging uitlekt, waarna ook de daadwerkelijke datum bekend zal worden.

Bekijk hier de trademark voor PS5.

Wat mag je verwachten van de PlayStation 5?

De nieuwe spelconsole zal beduidend krachtiger worden dan zijn voorganger. Een belangrijke verbetering is de integratie van SSD geheugen, waarschijnlijk gaat het om een NVMe SSD van Samsung. Door gebruik te maken van een SSD in plaats van een HDD kunnen veel kortere laadtijden gerealiseerd worden. Daarnaast zal hardwarematige ray-tracing ondersteuning worden geboden evenals 3D audio.

Ook wordt verwacht dat de Sony PS5 backwards compatibel zal zijn, wat inhoudt dat je ook je oude PS games kunt blijven spelen op de nieuwe spelcomputer. De nieuwe DualShock 5 controller zal moeten bijdragen aan een geheel nieuwe en verbeterde game ervaring. De DS5 krijgt haptische feedback en adaptieve triggers.

De 3D animatie video’s in deze publicatie zijn ontworpen door Giuseppe Spinelli – aka Snoreyn.

Wanneer kun je de Sony PS5 kopen?

Of Sony ook al direct na de introductie de mogelijkheid zal bieden aan gamers om een PS5 pre-order bestelling te plaatsen is vooralsnog onduidelijk. Wellicht dat we hier nog wat langer geduld voor moeten hebben. Door een reservering te plaatsen behoor jij straks tot de eerste die de beschikking krijgt over de nieuwe game console.

In Nederland zijn er al enkele aanbieders die de mogelijkheid bieden om een preorder te plaatsen, zo kun je nu al de PS5 kopen bij NedGame en GameMania. Door een aanbetaling van €50 te doen wordt je op een reserveringslijst gezet. Vanzelfsprekend hanteren deze retailers de adviesprijs, zodra er meer bekend is over de definitieve prijs dien je het restbedrag te betalen. Waarschijnlijk krijgt de console een prijs van zo’n €500.

Eind 2020, rond Sinterklaas / Kerst zal de nieuwe PlayStation worden uitgebracht. Sony is echter niet de enige spelcomputerfabrikant die eind van dit jaar een nieuwe spelconsole uitbrengt. Microsoft zal nagenoeg gelijktijdig de Xbox Series X in de markt zetten, dit wordt eveneens een zeer krachtige 8K game console. Verwacht wordt dat Microsoft de vernieuwde spelconsole pas in juni aankondigt tijdens E3 2020. Mogelijk dat Sony voor die tijd al een preorder mogelijkheid zal bieden, om de eerste gamers vast over de streep te trekken.