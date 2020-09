Xbox Series S specs, prijs en release datum Microsoft maakt eerste details bekend van de nieuwe All Digital Console. De compacte Xbox Series S verschijnt in november en heeft een competitieve prijs.

Lange tijd werd er online gespeculeerd over de opvolger van de Xbox One S game console. Want hoewel Microsoft ruim een half jaar geleden al heeft aangekondigd de One X te zullen vervangen voor de Xbox Series X bleef het onbekend of ook de One S kon rekenen op een opvolger. ´Ja´ is nu het volmondige antwoord van Microsoft. De Amerikaanse fabrikant heeft videobeelden vrijgegeven van de nieuwe spelconsole, ook is de prijs officieel bevestigd en er is een datum geprikt voor het lanceringsevenement.

De Xbox Series S wordt goedkoper en maar liefst 60% compacter dan de Series X. De spelcomputer is niet alleen kleiner, maar ook beduidend dunner vormgegeven. Daarnaast heeft Microsoft gekozen voor een andere kleurstelling: wit met een groot zwart rond raster – bedoelt voor de koeling. Ook aan de bovenzijde is een koelingsrooster aangebracht.

Naast de nieuwe game console is er ook een witte Xbox Wireless Controller getoond. Deze nieuwe controller met cirkelvormige D-pad werd eind vorig jaar al getoond in het zwart, in combinatie met de Xbox Series X.

Een ander verschil, de Series S verschijnt uitsluitend als All Digital Edition, deze console beschikt dus niet over een fysieke schijflade. Games dien je digitaal aan te schaffen. Zo kun je bijvoorbeeld een Xbox Game Pass Ultimate aanschaffen, dit abonnement (á €13 per maand) biedt toegang tot meer dan 100 digitale games.

Opmerkelijk lage prijs voor de Microsoft Xbox Series S game console

Veel specs zijn nog onbekend, desalniettemin heeft Microsoft al wel de prijs en introductiedatum bevestigd. De Xbox Series S wordt voor een adviesprijs van $299 in de markt gezet. Hoogstwaarschijnlijk resulteert dit in een Europese prijs van €300. Een knappe prestatie van Microsoft, ten slotte betekent dit dat de nieuwe game console voor exact hetzelfde bedrag in de markt wordt gezet als de One S zeven jaar geleden.

Op 10 november 2020 zal het lanceringsevenement van de Series S plaatsvinden, vermoedelijk zal gelijktijdig ook de Series X worden uitgebracht. Waarschijnlijk zal voorafgaand aan de officiële verkoop eerst een pre-order periode worden vastgesteld. Mogelijk dat er tijdens de preorder weken een presentje wordt meegeleverd, bijvoorbeeld in de vorm van een gratis Xbox Game Pass Ultimate abonnement voor een x-aantal maanden.

Xbox All Digital Console zonder stijflade

Uit bovenstaande trailer video die Microsoft heeft vrijgegeven blijkt dat je met de Xbox Series S kunt gamen in 1440p resolutie met een maximale frame-rate van 120fps. Daarnaast kunnen games worden opgeschaald tot hoogwaardige 4K resolutie beelden. Verder zal de Series S over een Custom NVMe SSD beschikken met 512GB geheugen. Dit is een belangrijk pluspunt, want dankzij de integratie van een SSD kunnen veel kortere laadtijden gerealiseerd worden. Ook zal hardwarematige ray-tracing worden ondersteunt.

Over de chipset heeft Microsoft nog geen informatie vrijgegeven, desalniettemin is er inmiddels al wel behoorlijk wat bekend. Vermoedelijk wordt dezelfde processor ingezet als voor de geavanceerdere Series X. De rekenkracht zal met 4 Teraflops wel beduidend minder zijn, ter vergelijking de Series X zal over 12,5 Tflops beschikken. Doordat het een digitale console betreft kun je geen Blu-ray films bekijken op de Series S.

Nieuwe spelcomputers in 2020

Concurrent Sony heeft al laten weten dat er van de PlayStation 5 ook een digitale variant zal worden uitgebracht, de PS5 Digital Edition. Deze krijgt echter identieke specificaties als het model met schijflade. Zodoende zal de Xbox Series X hoogstwaarschijnlijk de goedkoopste spelconsole worden van alle 2020-modellen. Dit valt echter nog niet met 100% zekerheid te zeggen, want Sony heeft nog geen prijzen bevestigd.

Vermoedelijk zal de PS5 Digital Edition een adviesprijs krijgen van €400. De verkoopprijs van de Xbox Series X en PS5 zal hoger uitvallen, waarschijnlijk zo´n €500. Alle vier de spelconsoles zijn hoogstwaarschijnlijk vanaf eind november verkrijgbaar in Nederland.