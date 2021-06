Microsoft Surface met 4 under-display camera sensoren Microsoft ontwikkelt under-display camera met 4 sensoren en kleurenfilters. Als de camera uit staat wordt er een logo getoond, die naar wens instelbaar is.

Microsoft heeft met de Surface Duo een uniek apparaat in de markt gezet. Dankzij de toepassing van twee schermen en een buigbaar scharnier is het een bijzonder veelzijdige tablet PC cq. smartphone. De Microsoft Surface Duo kent echter ook een duidelijk nadeel; het camerasysteem. Er is een enkele 11 megapixel selfie-camera geïntegreerd die een matige beeldkwaliteit levert, zo hebben tal van expert reviews uitgewezen. Hier wil Microsoft in de toekomst verandering in aanbrengen.

In oktober vorig jaar heeft Microsoft al een vacature online gezet voor een ‘Principal Android Camera System Architect / Engineer for Surface Development’. De Amerikaanse softwaregigant lijkt dan ook voornemens te zijn om de cameraprestaties van de next-gen Microsoft Surface apparaten naar een hoger niveau te tillen. Een onlangs gepubliceerd patent van Microsoft Technology onderstreept deze gedachte.

Microsoft Surface under-screen logo camera

In oktober 2020 heeft Microsoft Technology Licensing LLC een octrooi aangevraagd bij de World Intellectual Property Office (WIPO) voor een ‘Logo camera’. De 40-pagina tellende documentatie werd op 14 mei 2021 gepubliceerd.

Het is een bijzondere uitvinding, die we niet eerder zijn tegengekomen. Er wordt tot in detail gesproken over een viertal under-display camera’s, met ieder een eigen kleurenfilter. Je leest het goed; 4 front-camera’s die onder het scherm worden geplaatst. De technologie is bedoelt voor een ‘mobile computing device, such as a Microsoft Surface device’ – zo staat in de documentatie vermeld.

De 4 camera’s tezamen worden door Microsoft een ‘logo camera’ genoemd. Dankzij de toepassing van kleurenfilters, die een kleurpictogram kunnen tonen, kan er een kleurecht logo worden weergegeven wanneer de camera uitstaat.

Default zal het Microsoft logo worden getoond. Zodra de camera wordt geactiveerd zal het logo verdwijnen en wordt de shutter in werking gestelt. Daarnaast zal er een icon-menu beschikbaar komen, zodat gebruikers zelf een logo of avatar naar wens kunnen instellen. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijfslogo of een club logo.

Om de gepatenteerde technologie te visualiseren heeft in-house designer Giuseppe Spinelli een aantal product renders gemaakt van dit unieke camerasysteem. Deze beelden zijn louter bedoelt voor illustratieve doeleinden en gebaseerd op het patent van Microsoft Technology.

De quad front-camera wordt in een 2×2 array geplaatst. Door te kiezen voor meerdere camerasensoren kunnen er ook dunnere cameramodules worden toegepast, waardoor het apparaat z’n slanke vormfactor kan behouden. Om een hoge cameraresolutie te bereiken wordt de pixeldichtheid van het scherm verhoogd. Elke sensor en lens wordt zodanig geconfigureerd dat ze geoptimaliseerd zijn voor bepaalde kleuren.

In de documentatie wordt melding gemaakt van 4 sensoren, één geoptimaliseerd voor de kleur Blauw, de ander voor Groen, Rood en ten slotte Geel. Door naast de standaard RGB (rood, groen, blauw) kleuren ook een vierde kleur (geel) toe te voegen (RGBY) kan er een veel groter kleurbereik worden weergegeven.

De kleurenfilters kunnen ook de camera-prestaties bij weinig licht verbeteren. Daarnaast kunnen ze worden ingezet om de gebruiker feedback te geven, zo kan bijvoorbeeld een kleurensignaal worden afgegeven wanneer de camera wordt geactiveerd.

Nadelen zijn er echter ook, want kleurenconversie kan gevoelig zijn voor ruis, met name wanneer de kleuren minder verzadigd zijn. Dit fenomeen wil Microsoft softwarematig tegengaan. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van AI-technologie, in de vorm van een artificial neural network, om het verschil te leren tussen verduisterd en niet-verduisterd licht op afbeeldingen, om zodoende lichtverlies en diffractie te kunnen corrigeren.

Voor het implementeren van een logo camera aan de voorzijde dienen er meerdere kleine gaatjes (1mm) in het scherm gemaakt te worden, die zorgen voor een lichtpad voor de camera. De gepatenteerde technologie zou overigens ook voor een rear camera gebruikt kunnen worden, aldus de documentatie.

Microsoft Surface devices

Binnen de Surface line-up van Microsoft vind je verschillende type laptops, voornamelijk 2-in-1 tablet PC’s met touchscreen functionaliteit. Denk bijvoorbeeld aan de Surface Go en de Surface Pro.

De Surface Duo behoort tot de nieuwste toevoeging, deze Android tablet smartphone werd in april dit jaar uitgebracht in Nederland voor € 1565. In de VS is dit dual-screen apparaat overigens al geruime tijd verkrijgbaar, daar ging de Microsoft Surface Duo al in september 2020 in de verkoop.

Rond september 2021 wordt een nieuwe variant verwacht. Waarschijnlijk zal de Surface Duo 2 verschillende nieuwe functies bevatten, waaronder een snellere chipset, 5G ondersteuning, vernieuwde software en een betere camera. Details hieromtrent zijn vooralsnog schaars.

Uiteraard kan de gepatenteerde technologie ook voor andere Microsoft Surface producten worden toegepast. Tenslotte worden de schermranden van laptops ook steeds kleiner, waardoor bij dit soort producten eveneens de noodzaak bestaat om nieuwe oplossingen te vinden voor de front-camera. Bovendien hebben laptops een relatief groot display, waardoor een logo camera een minder prominente plaats zal opeisen van het scherm.

Een camera die onder het scherm wordt geplaatst is normaal gesproken niet of nauwelijks zichtbaar. Microsoft kiest er bij dit patent echter voor om deze plek te reserveren voor het plaatsen van een logo. Dit kan een handige toevoeging zijn voor met name bedrijven, die op deze wijze eenvoudig hun bedrijfslogo kunnen integreren in het design van bedrijfslaptops en/of -smartphones.

Of Microsoft daadwerkelijk kans ziet om in de toekomst een under-display logo camera te integreren in één van haar Surface producten blijft vooralsnog onbekend. Het is in ieder geval een totaal nieuwe en andere oplossing dan we tot op heden hebben gezien.

Duidelijk is wel dat ook Microsoft zich bezighoudt met de ontwikkeling van een under-screen camera. Afgelopen maand publiceerde Microsoft op haar website nog verschillende gedetailleerde publicaties omtrent ‘Camera In Display technology’, waarbij eveneens gebruik wordt gemaakt van machine learning om een betere beeldkwaliteit te bewerkstelligen.

Diverse andere fabrikanten zullen naar verwachting dit jaar nog een under-screen camera device uitbrengen. Eén van de toestellen waar de industrie halsreikend naar uitkijkt is de in augustus 2021 verwachte Samsung Galaxy Z Fold 3, deze opvouwbare smartphone zal tevens over een under-panel camera beschikken.

Bekijk hier de documentatie van de Microsoft logo camera.

