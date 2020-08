Microsoft Surface Pro 8 een 2-in-1 Windows tablet Binnenkort wordt de nieuwe Microsoft Surface Pro 8 verwacht. Zie hier een concept video van deze hybride tablet en lees meer over de verwachte specs.

Rond oktober zal Microsoft hoogstwaarschijnlijk een nieuwe Surface Pro hybride tablet introduceren. Het wordt alweer de 8ste generatie 2-in-1 laptop met touchscreen, die optioneel te gebruiken is met een digitale pen en een toetsenbord. Door de jaren heen is de tablet steeds lichter, krachtiger en veelzijdiger geworden. Desalniettemin is het originele ontwerp nog altijd duidelijk herkenbaar bij de huidige modellen. Wel zijn de schermranden enigszins gereduceerd, waardoor er een groter schermoppervlak gecreëerd kon worden zonder dat de algehele afmetingen toenam. Verwacht wordt dat de Microsoft Surface Pro 8 zal voortborduren op de succesvolle Windows tablet reeks.

Binnen de Surface Pro line-up vind je de professionele reeks Windows tablets van Microsoft. Ze zijn krachtiger dan de Surface Go line-up, goedkoper dan de Surface Book en draagbaarder dan de Surface Laptop reeks. Wat mag je verwachten van het 2020 model?

De Surface Pro 7 werd begin oktober 2019 aangekondigd, gelijktijdig met de nog geavanceerdere Surface Pro X. Hoewel het nieuwe model al over een maandje over anderhalf verwacht wordt, is er nog altijd opvallend weinig bekend omtrent de specs en het design van de Surface Pro 8.

Je mag er in ieder geval vanuit gaan dat de hybride tablet wordt voorzien van een nieuwe processor. Waarschijnlijk zal er opnieuw worden gekozen voor een Intel chip, hoewel het niet geheel valt uit te sluiten dat ook een model wordt uitgebracht met een AMD chip – zoals ook het geval was bij de Surface Pro X en de Surface Laptop 3.

Mogelijk ziet Microsoft ook kansen om het display te vergroten door de schermranden verder te verkleinen. Hopelijk zal ook de batterijduur toenemen, dit is ten slotte een veelgehoorde klacht bij de Pro 7 – waarbij de batterij bijna 2 uur korter meegaat dan bij zijn voorganger.

Microsoft Surface Pro 8 concept video

Bij gebrek aan officiële beelden heeft de Nederlandse 3D designer Jermaine Smit, aka Concept Creator, in samenwerking met LetsGoDigital een concept video gemaakt van de verwachte Microsoft Surface Pro 8 Windows tablet. Vanzelfsprekend zijn de kenmerkende kickstand, het optionele toetsenbord en de Surface Arc Mouse ook in het ontwerp meegenomen. De hybride tablet heeft wel een verfijnde make-over gekregen, zoals in onderstaande YouTube video te zien is.

Kijken we naar het huidige model, de Surface Pro 7 beschikt over een magnesium behuizing met een 12,3-inch touchscreen met een 2736 x 1824 pixel resolutie. De ultradunne en lichtgewicht Windows 10 tablet weegt nog geen 800 gram en is slechts 8,5mm dik. De professionele 2-in-1 wordt aangedreven door een krachtige Intel Core processor, met keuze uit Core i3, i5 of i7. Er zijn verschillende geheugen configuraties mogelijk, van 128GB tot 1TB SSD.

Verder is de Surface Pro 7 voorzien van USB-C en USB-A poorten, om eenvoudig verbinding te kunnen maken met meerdere beeldschermen, docking stations etc. Er is een 5 megapixel front-camera ingebouwd en een 8 megapixel camera aan de achterzijde. Daarnaast is er een 1,6W stereoluidspreker met Dolby Audio technologie ingebouwd.

Het zijn echter met name de optionele accessoires die deze tablet transformeren tot een echte laptop. Zo zijn er verschillende Type covers verkrijgbaar, die de gebruiker de beschikking geeft over een fysiek toetsenbord. Ook is de tablet te gebruiken met de optionele Surface pen, handig voor het maken van aantekeningen of creatieve ontwerpen.

Prijs & verkrijgbaarheid van de Surface Pro 8

De Surface Pro 6 en 7 werden beide in oktober geïntroduceerd, waarna ze een maand later in de verkoop gingen. Verwacht wordt dat de Pro 8 eveneens in oktober zal worden aangekondigd, tijdens een speciaal digitaal evenement van Microsoft.

Mogelijk dat we tegen die tijd ook meer te horen krijgen over de release datum van de Surface Duo en Surface Neo – beide dual-screen laptops zouden later dit jaar gelanceerd worden met Windows 10X. Het lijkt er echter sterk op dat de daadwerkelijke release pas in 2021 zal plaatsvinden.

Wat betreft de prijs van de Surface Pro 8, afgaande op voorgaande modellen mag je er vanuit gaan dat de nieuwe 2-in-1 in Nederland minimaal €900 gaat kosten. Dit was tevens de prijs van het Core i3 model (4GB RAM / 128GB ROM) ten tijde van de introductie afgelopen jaar. De Surface Pro 7 met Core i5 (8GB RAM / 128GB ROM) ging voor €1.050 in de verkoop en voor de Core i7 variant (16GB RAM / 256GB ROM) werd de prijs vastgesteld op €1.650.

Daarnaast zal Microsoft ongetwijfeld enkele bundels samenstellen, waarbij een stylus pen en/of toetsenbord cover zit inbegrepen. Vermoedelijk wordt er opnieuw keuze worden geboden uit een tweetal kleuren: zwart en grijs. Nog een weekje of zes geduld, dan zullen we ongetwijfeld meer te horen krijgen over deze professionele 2-in-1 tablet PC.

