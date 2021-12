Samsung Odyssey Acro gaming monitor Samsung heeft een nieuwe gaming monitor in ontwikkeling genaamd ‘Odyssey Acro’. Officiële introductie volgt vermoedelijk begin januari, tijdens CES 2022.

Binnen de Odyssey line-up van Samsung worden verschillende type gaming devices gevoerd. Het begon met de Odyssey Mixed Reality headset in 2017. In 2019 werd ook de Samsung Odyssey gaming laptop geïntroduceerd, gevolgd door verschillende Odyssey gaming monitoren. Ook dit jaar zijn er meerdere nieuwe modellen gelanceerd, waaronder de extra geavanceerde Odyssey Neo G9 curved gaming monitor met Quantum Mini LED display. Evenals de goedkopere Odyssey G3, G5 en G7.

Ondertussen werkt Samsung op de achtergrond gestaag verder aan de ontwikkeling van nieuwe curved gaming monitoren en laptops. Het lijkt erop dat het bedrijf binnenkort een nieuwe monitor zal aankondigen, genaamd ‘Odyssey Acro’.

Samsung gaming monitor tijdens CES 2022

Samsung Electronics heeft vandaag, op 23 december 2021, een trademark aanvraag ingediend bij de EUIPO (European Union Intellectual Property Office) voor de benaming ‘Odyssey Acro’. De aanvraag is gecategoriseerd als Class 9, met als omschrijving ‘Televisie monitoren en Computer monitoren’.

Samsung Odyssey Acro trademark description: “Television monitors; Computer monitors”.

De kans is groot dat Samsung deze modelnaam zal gaan toepassen voor één van haar toekomstige gaming monitoren. De benaming ‘Acro’ slaat op een aanduiding van iets op hoogte. Het woord is afgeleid van het Griekse ‘akros’ – dat staat voor ‘extreem, bovenste, hoogste’.

Details omtrent de specs blijven vooralsnog onbekend. Wel maakte Samsung vandaag via een persbericht bekend dat de gaming monitoren 2022 line-up voorzien wordt van HDR10+ ondersteuning. Hetzelfde zal gelden voor geselecteerde 4K en 8K TV’s van het merk. Door automatische HDR-kalibratie krijg je precies die beeldkwaliteit die de game-ontwikkelaar voor ogen had toen hij de beelden bedacht, aldus de fabrikant.

De eerste resultaten hiervan zullen we terugzien tijdens de jaarlijks terugkerende Consumer Electronics Show in Las Vegas. Op woensdag 5 januari 2022 gaat CES 2022 van start, de beurs duurt tot en met zaterdag 8 januari 2022. De kans is groot dat de Samsung Odyssey Acro ook tijdens CES 2022 geïntroduceerd en tentoongesteld zal worden.

