Samsung Odyssey Mixed Reality headset 2020 model Samsung patenteert een geavanceerde Virtual Reality / Augmented Reality headset met vier ingebouwde camera’s en een vernieuwd design.

Elektronicafabrikant Samsung is inmiddels meerdere jaren actief in de wereld van VR / AR headsets. In oktober 2017 werd de Samsung Odyssey aangekondigd, dit was de eerste stand-alone headset van de Koreaanse fabrikant, bedoelt voor Mixed Reality (AR + VR) toepassingen. Een jaar later werd zijn opvolger aangekondigd, de HMD Odyssey+, eveneens een geavanceerde tethered headset.

In 2019 heeft Samsung geen nieuwe AR/VR-bril geïntroduceerd. Er is dan ook een reële kans dat we in 2020 weer een nieuwe op PC-gebaseerde Windows Mixed Reality headset mogen verwachten, die binnen de Odyssey line-up geïntroduceerd zal worden.

Samsung 2020 VR-headset

Samsung Electronics heeft in China een patent vastgelegd voor een nieuwe Odyssey headset. Het patent werd begin 2019 ingediend en is op 17 januari 2020 goedgekeurd door de CNIPA (China National Intellectual Property Administration). Er zijn 8 patentillustraties bijgesloten en twee kleuren productfoto’s, die de Mixed Reality headset van alle kanten laten zien.

Het apparaat toont veel overeenkomsten met de bestaande Samsung headsets, hoewel er ook een aantal duidelijke verschillen te constateren zijn. Zo zien we een robuuste hoofdband met een top-strap, een halo-strap en een geïntegreerde koptelefoon. De gaming headset is ditmaal op meerdere plekken bevestigd aan de bril, dit zal ongetwijfeld de stevigheid ten goede komen.

Ditmaal is er overigens geen draaiwiel in het ontwerp opgenomen, waarmee je het apparaat strakker rondom je hoofd kunt klemmen. In plaats daarvan is aan de zijkanten een mechanisme ingebouwd, die in- en uitgetrokken kan worden. Waarschijnlijk werkt dit gebruiksvriendelijker. Ten slotte zat het draaiwieltje helemaal achterop het apparaat, waardoor deze moeilijk bereikbaar is – zeker als je net een game aan het spelen bent en de AR / VR headset wat strakker of losser wilt zetten.

Aan de voorzijde is een soort raster materiaal gebruikt dat deels doorloopt tot aan de zijkant. Wellicht dat deze constructie moet zorgen voor een grotere kijkhoek. Dit wijkt in ieder geval duidelijk af van het rechte design zoals we dat kennen van de bestaande Odyssey headsets. Desalniettemin valt deze Mixed Reality headset wel binnen dezelfde branding, zo blijkt uit de logo’s. Aan de bovenzijde is een duidelijk Odyssey-logo zichtbaar, die ook achterop de hoofdband is terug te zien.

Aan de onderzijde van de bril zijn een tweetal volume-knoppen zichtbaar, zoals we reeds kennen van de Odyssey headsets. Daarnaast is er nog een fysieke knop aangebracht, waar deze voor dient wordt uit de patentomschrijving niet duidelijk. Er is geen IPD-instellingswieltje zichtbaar, mogelijk dat deze knop als een soort van vervanging dient.

De Odyssey+ is voorzien van een dubbele camera aan de voorkant, die dienen om de positie van de bril en de controllers te bepalen. Ook wel ‘inside-tracking’ genoemd. De gepatenteerde Samsung Windows Mixed Reality headset lijkt over vier ingebouwde camera’s te beschikken, wat ongetwijfeld moet bijdragen aan extra nauwkeurige tracking.

De Samsung Odyssey+ headset kostte $500 USD, op de Amerikaanse site van Samsung is de gaming bril momenteel in de aanbieding. Je krijgt tijdelijk maar liefst 54% korting, wat resulteert in een verkoopprijs van $230 USD. Of dit ook betekent dit we binnenkort een nieuwe Odyssey VR/AR headset mogen verwachten blijft nog even afwachten, maar is zeker niet ondenkbaar.

