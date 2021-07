Samsung Odyssey Neo G9 gaming monitor De high-end Samsung Odyssey Neo G9 is de allereerste monitor met een 49-inch curved Quantum Mini LED display, biedt de beste gaming ervaring ooit.

Toon pagina inhoud

Samsung heeft een nieuwe generatie curved gaming monitoren uitgebracht. Met de high-end Odyssey Neo G9 (G95NA) wordt gaming naar een hoger niveau getild met Quantum Matrix-technologie, ondersteund door een Quantum Mini LED-display en Quantum HDR 2000. Het 49-inch Dual Quad HD resolutie display biedt de meest meeslepende game-ervaring ooit.

Het gaat om de opvolger van het topmodel uit 2020, de Odyssey G9. De Neo G9 is de allereerste Quantum Mini LED curved display monitor, waardoor gebruikers kunnen genieten van de meest verfijnde details. De Quantum Matrix-technologie, gecombineerd met een supersnelle responstijd en vernieuwingsfrequentie, zorgt voor eersteklas prestaties, ongeacht wat voor een type game je speelt.

Samsung Quantum Mini LED monitor

De Odyssey Neo G9 maakt gebruik van dezelfde MiniLED-technologie als de nieuwste Neo QLED TV’s van Samsung. Deze nieuwe generatie displaytechnologie wordt mogelijk gemaakt door een nieuwe lichtbron; Quantum Mini LED.

Quantum Mini LED’s zijn 40 keer zo klein zijn dan gewone LED’s. Gecombineerd met Quantum Matrix-technologie, die verbeterde 12-bits gradatie gebruikt voor meer controle over de lichtbron, worden donkere gebieden nóg donkerder en heldere gebieden nóg helderder met 2.048 dimzones.

Quantum HDR 2000 zorgt naast een piekhelderheid van 2.000 nits voor een statische contrastverhouding van 1.000.000:1. Zo geniet je van een ongeëvenaarde beeldkwaliteit met perfecte zwart-wit niveaus en prachtig rijke details.

De 49-inch Neo G9 gaming monitor heeft een Dual Quad High-Definition (DQHD; 5120×1440 pixels) resolutie met een refresh-rate van 240 Hz en een 1 ms responstijd. Afgezien van de indrukwekkende 1000R-curve, is de gaming monitor ook voorzien van het Eye Comfort-certificaat van TÜV Rheinland.

De Samsung Odyssey Neo G9 biedt Adaptive Sync op DP 1.4 en HDMI 2.1 VRR (Variable Refresh Rate) via HDMI 2.1 met NVIDIA G-SYNC-compatibiliteit en AMD FreeSync Premium Pro. Zo ben je als gebruikers gegarandeerd van dynamische en vloeiende actiescènes.

De Neo G9 heeft een futuristisch ontwerp met een glanzend witte buitenkant en een van kleur veranderende kernverlichting aan de achterkant. De kernverlichting heeft 52 kleuren en 5 lichteffect opties. Hierdoor past de monitor in elke gaming-opstelling of -omgeving. De monitor wordt geleverd met CoreSync-functie, waarmee je jouw instellingen kan personaliseren via de meer-kleuren modus.

Samsung Odyssey Neo G9 prijs & verkrijgbaarheid

De Samsung Odyssey Neo G9 is vanaf heden verkrijgbaar als pre-order. De release vindt plaats op 9 augustus 2021. Je kunt de professionele curved monitor met Quantum Mini LED display kopen voor €2.200.

Uiteraard is deze verkoopprijs niet voor iedere gamer betaalbaar. Zoek je een goede gaming monitor, binnen het Odyssey assortiment van Samsung vindt je nog tal van modellen. Hoewel de Neo G9 ongetwijfeld de beste beeldkwaliteit levert, betaal je simpelweg nog erg veel voor de nieuwe Quantum Mini LED technologie.

Zoek je een goedkoper alternatief? Afgelopen maand heeft Samsung haar Odyssey gaming monitoren line-up uitgebreid met verschillende goedkope exemplaren, die binnen de G3, G5 en G7 serie zijn geplaatst. De 24″ Odyssey G3 is met een verkoopprijs van €240 de goedkoopste toevoeging binnen de 2021 line-up. Daarnaast kun je kiezen voor de 27″ Odyssey G5 (€500) of de 28-inch Odyssey G7 (€800).

Wil je wel graag een groot display? Afgelopen jaar zijn de 27-inch en 32-inch Odyssey G7 en de 49-inch Oddysey G9 uitgebracht, beide bieden ook nog altijd een fantastische game ervaring. Voor de 27″ Odyssey G7 betaal je op het moment van schrijven zo’n €580. Ga je toch liever voor het gigantische 49-inch exemplaar, dan ben je zo’n €1.400 kwijt.