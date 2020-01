Samsung Odyssey curved gaming monitor 2020 modellen Samsung introduceert nieuwe Odyssey monitoren in drie formaten. Bij alle modellen gaat het om een QLED gaming monitor met een 1000R kromming.

Nog voordat CES 2020 van start is gegaan heeft Samsung al een behoorlijk aantal nieuwe producten geïntroduceerd. Zo werden vandaag maar liefst vier nieuwe smartphones onthuld, de Galaxy S10 en Note10 Lite en de Galaxy A71 en A51. Daar blijft het echter niet bij, want de Koreaanse fabrikant heeft ook twee nieuwe Odyssey gaming monitoren aangekondigd, de G7 en G9 zijn beide gebogen monitoren met een 1000R kromming.

De 2020 line-up is volledig nieuw vormgegeven om nog beter tegemoet te komen aan de behoefte van gamers. De gebogen displays bieden een geheel nieuwe manier van gamen, aldus de fabrikant. De Samsung G7 is verkrijgbaar als 27-inch en 32-inch model. Zijn grote broer, de Samsung G9 is uitsluitend verkrijgbaar als 49-inch variant. Beide monitoren bieden een extreme kromming, niet eerder zijn er gaming monitoren op de markt gebracht met een 1000K kromming. Vanzelfsprekend is ook de beeldkwaliteit naar een nieuw niveau gebracht, het betreft een QLED beeldscherm met een hoog contrast en een rijke kleurervaring.

Samsung curved monitor voor pro-gamers

De nieuwe Samsung gaming monitor line-up is gecertificeerd door TÜV Rheinland en heeft een internationaal erkend certificaat ontvangen voor ‘Eye Comfort’. Gamers kunnen profiteren van een responstijd van 1 ms en een RapidCurve van 240 Hz. Ook biedt de Odyssey monitor ondersteuning voor NVIDIA G-Sync compatibiliteit en Adaptive Sync op DP1.4. Zowel de G7 als de G9 zouden een fantastische game ervaring moeten leveren.

Seog-gi Kim, Executive Vice President van Visual Display Business bij Samsung Electronics: Het nieuwe Odyssey-portfolio bewijst dat Samsung blijft streven naar innovatie met toonaangevende technologie waarmee gamers aanzienlijk betere prestaties kunnen verwezenlijken. De nieuwe line-up van curved gaming-monitoren is volledig opnieuw ontworpen om gamers een meeslepende ervaring te geven.

Immersie en snelheid zijn van cruciaal belang omdat de concurrentie in gaming groter is dan ooit. Bij de technische innovaties van de nieuwe modellen is rekening gehouden met de behoefte van gamers, zowel op het gebied van snelheid, reactievermogen en minimale afleiding, waardoor deze beeldschermen de best mogelijke game-ervaring leveren.

49″ Samsung G9 gaming monitor

De Samsung Odyssey G9 is ’s werelds eerste Dual Quad High-Definition (DQHD; 5120 × 1440 resolutie) gaming monitor met een snelle 240Hz verversingssnelheid, 1ms responstijd, een 32:9 beeldverhouding, een diepe en meeslepende 1000R-kromming en een piek helderheid van 1000 cd / m2. Dit model is uitgerust met Quantum dot-technologie in combinatie met een HDR1000 VA-paneel om levensechte kleuren met veel details te produceren.

De combinatie van een snelle responstijd en een hoge verversingssnelheid samen met de toonaangevende 1000R-curve elimineert afleiding en vertragingstijd, waardoor ultra-soepele schermovergangen worden gecreëerd voor kritieke gaming momenten waarbij een fractie van een seconde het verschil kan betekenen tussen winnen en verliezen.

De G9 heeft een opvallend nieuw ontwerp met een glanzend witte buitenkant en een futuristische infinity-kern met een gloeiende binnenkant, die 52 kleuren en vijf opties voor lichteffecten bevat. Het ontwerp en de lichteffecten onderscheiden zich van de concurrentie en vormen een aanvulling op elke gaming-opstelling, aldus de fabrikant.

27″ en 32″ Samsung G7 monitor

Gamers zullen waarderen dat de Odyssey G7 dezelfde snelle responstijd, refresh rate, sterk gebogen display en algehele prestaties biedt als de G9, in kleinere 32″ en 27″ modellen. De Quad-High Definition van de G7 (QHD; resolutie 2560 × 1440), de 16:9 beeldverhouding en het HDR600 VA-paneel worden aangevuld met een piekhelderheid van 600 cd / m2. Bovendien biedt het QLED-scherm van de Samsung G7 accurate kleurenreproducties die zelfs bij fel licht helder en natuurgetrouw blijven.

De Samsung G7 is volledig opnieuw ontworpen met een slanke, matzwarte buitenkant en een van kleur veranderende kernverlichting aan de achterzijde, die statisch of zwak ingesteld kan worden tijdens het spelen. De kleuren veranderen op basis van de voorkeuren van gamers. Bovendien heeft de G7 dynamische vormen en verlichting toegevoegd aan het voorpaneel van de curved monitor.

Zowel de G7 als de G9 zijn vanaf media april in Nederland verkrijgbaar. De 27-inch G7 is verkrijgbaar voor €600, voor het 32-inch model betaal je €700 en ten slotte is de G9 verkrijgbaar voor een adviesprijs van €1500. Komende week zal het nieuwe gaming monitor portfolio van Samsung op CES 2020 worden tentoongesteld.