CES 2020 beursnieuws De Consumer Electronics Show (CES) gaat begin januari 2020 van start. Wat mag je verwachten van deze tech beurs en welke merken zijn aanwezig?

Een week na aanvang van het nieuwe jaar begint CES 2020. Sinds 1967 vindt de internationale consumenten elektronica show jaarlijks plaats in Las Vegas (Nevada), in de Verenigde Staten. Tijdens de 2020 editie zullen ruim 4.500 bedrijven hun nieuwste producten en diensten tonen op de vierdaagse technologiebeurs. Er worden ruim 175.000 bezoekers verwacht, variërend van pers en industrie watchers tot consumenten die geïnteresseerd zijn in de nieuwste en toekomstige technologische innovaties.

Op de CES beurs worden een grote verscheidenheid aan producten tentoongesteld. Van concepten en prototypes tot eindproducten. Denk aan 4K en 8K televisies, audio apparatuur zoals speakers en koptelefoons, digitale camera’s, smartphones, laptops, monitoren, tablets, wearables, drones, AR (Augmented Reality), VR (Virtual Reality) en zelfs huishoudelijke apparaten.

Dit jaar zal er extra aandacht uitgaan naar 5G technologieën, AI (Artificial Intelligence), data analyse en eSports. Zelfs de toeristenbranche en de Health & Wellness sector zijn present tijdens het grootste tech evenement in Amerika. Ook zijn er verschillende automerken aanwezig, zo zal Daimler een baanbrekende Mercedes concept car tonen.

Verschillende toonaangevende fabrikanten hebben reeds een teaser verspreid om vast een tipje van de sluier te onthullen. Zo zal Samsung een kunstmatig mens genaamd NEON presenteren. OnePlus zal haar eerste concept smartphone onthullen tijdens CES 2020. Van LG mag je een reeks nieuwe 8K TV’s en gaming monitoren verwachten en Sony zal de opvolger aankondigen van haar befaamde WH-1000XM3 noise-cancelling headphone. Camerafabrikant Nikon zal de D780 DSLR en een tweetal nieuwe objectieven onthullen, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Het belooft weer een spectaculaire show te worden!

Van 7 tot en 10 januari 2020 zal de beursvloer toegankelijk zijn voor het publiek. De meeste persconferenties zullen een dag eerder plaatsvinden. De eerste key notes gaan op zondag 5 januari al van start. Er zullen dit jaar ruim 1000 sprekers aanwezig zijn om on-stage over de nieuwste producten en innovaties te spreken. Ivanka Trump, de dochter en adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, zal ook op CES aanwezig zijn als key note spreker, waar zij over ‘The path to the Future of Work’ zal spreken.

Hieronder een lijst van technologie merken die op maandag 6 januari 2020 een persconferentie organiseren:

• LG Electronics – 8:00 AM PST – Locatie: Mandalay Bay Level 3, South Seas A/B/E (17:00 Nederlandse tijd)

• HMDI – 09:00 AM PST – Locatie: Mandalay Bay Level 3, Palm A (18:00 Nederlandse tijd)

• Panasonic – 10:00 AM PST – Locatie: Mandalay Bay Level 3, Jasmine (19:00 Nederlandse tijd)

• Royole Corporation – 10:00 AM PST – Locatie: Mandalay Bay Level 3, Palm A (19:00 Nederlandse tijd)

• Hisense – 11:00 AM PST – Locatie: Mandalay Bay Level 2, Mandalay K-L (2 0:00 Nederlandse tijd)

• Qualcomm – 11:00 AM PST – Locatie: Mandalay Bay Level 2, Lagoon G/H/I (20:00 Nederlandse tijd)

• TCL Corporation – 12:00 PM PST – Locatie: Mandalay Bay Level 2, Oceanside D (21:00 Nederlandse tijd)

• AMD – 2:00 PM PST – Locatie: Mandalay Bay Level 2, Mandalay G (23:00 Nederlandse tijd)

• Intel – 4:00 PM PST – Locatie: Mandalay Bay Level 2, Mandalay E-F (dinsdag 01:00 Nederlandse tijd)

• Sony – 5:00 PM PST – Locatie: LVCC Central Hall, 17300 (dinsdag 02:00 Nederlandse tijd)

• Samsung – 06:30 PM PST – Locatie: Venetian, Level 5, Palazzo Ballroom (dinsdag 03:30 Nederlandse tijd)

Vanzelfsprekend zal LetsGoDigital een beursverslag presenteren over de meest interessante ontwikkelingen!