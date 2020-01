Gaming speaker van Panasonic voor game console en PC Panasonic gaming speaker levert 3D sound ervaring en dankzij een drietal gaming modi wordt het geluid precies afgestemd op de game die jij speelt.

Panasonic heeft vandaag, op de vooravond van CES 2020, een serie nieuwe producten aangekondigd, waaronder een drietal 4K 60P camcorders, een tweetal wireless headphones, een 4K projector en een 4K HDR VR bril. Ook introduceerde het bedrijf een nieuwe gaming speaker, genaamd de Panasonic SC-HTB01. Deze luidspreker is ontworpen voor gamers en zorgt ervoor dat elke PC- en console game een fantastische audio-ervaring levert.

Panasonic heeft de hoogwaardige geluidsinstallatie voorzien van een drietal modi, die zijn afgestemd op het soort spel dat je speelt. Er is een RPG (Role Playing Game) mode, een FPS (First-Person Shooter) mode en ten slotte een Voice mode.

Panasonic soundbar voor PlayStation en Xbox console

Geavanceerde geluidstechnologieën zoals Dolby Atmos, DTS:X en DTS Virtual:X zorgen voor een prachtig 3D surround-sound geluid. De soundbar is 43cm breed en 5cm hoog en beschikt over een 2.1 kanaals 3-way speakersysteem met ingebouwde subwoofer. De audiospeaker komt het beste tot z’n recht door hem recht voor je TV te plaatsen. Tenzij je natuurlijk de voorkeur geeft aan het gamen via je computer, in plaats van via de Sony PlayStation of Microsoft Xbox game consoles. In dat geval kun je deze gaming luidspreker gewoon voor je PC monitor plaatsen.

De RPG modus, voor rollenspel games zoals MMORPG Final Fantasy XIV Shadowbringer, zorgt voor een extra realistische en intense game ervaring. Bij de FPS-modus wordt de nadruk gelegd op waar de geluiden vandaan komen en op subtiele geluiden denk aan het horen van voetstappen, waardoor je je optimaal kunt inleven in je rol als schutter. De modus Voice verbetert de klank van menselijke stemmen. Ongeacht welke game je het liefst speelt, met de nieuwe SC-HTB01 gaming speaker beleef je een intense geluidservaring, wat bijdraagt aan een extra realiteitsgevoel.

De stijlvolle home theater speaker is ook compatibel met 4K / HDR-doorvoer, waardoor gebruikers 4K-compatibele games en streaming inhoud kunnen spelen en bekijken. HDMI input/output, Bluetooth en audioweergave met hoge resolutie is ook beschikbaar, zodat gebruikers verschillende geluidsbronnen kunnen afspelen.

Belangrijkste kenmerken

• Drie game modi, ontworpen in samenwerking met Square Enix

• Ondersteunt Dolby Atmos, DTS:X, DTS Virtual:X

• 2.1-kanaals 3-way speakerssysteem met ingebouwde Subwoofer

• Hoge resolutie Audio Playback (PCM tot 192kHz/24bit)

• 4K/HDR doorvoer

• Smart features

• HDMI Input/ Output

• Bluetooth compatible

• Compact design (BxHxD 43x5x13cm)

De SC-HTB01 is vanaf juni 2020 verkrijgbaar en heeft een adviesprijs van €450. Vanaf morgen wordt de nieuwe Panasonic gaming speaker tentoongesteld tijdens ’s werelds grootste elektronicabeurs, CES 2020 vindt plaats in Las Vegas, Nevada.