Xiaomi Mi Smart Clock een slimme wekkerradio met display De Mi Smart Clock is officieel geïntroduceerd door Xiaomi. Het kleine smart display fungeert als slimme wekkerradio en kan jouw favoriete muziek afspelen.

Gelijktijdig met de nieuwe Redmi Note 9T en Redmi 9T smartphone modellen heeft Xiaomi ook de Mi Smart Clock geïntroduceerd. Xiaomi heeft inmiddels een breed IoT portfolio opgezet, met uiteenlopende slimme apparaten die naadloos met elkaar verbonden kunnen worden. De moderne digitale wekkerradio past hier perfect bij, het is de tegenhanger van de Lenovo Smart Clock. De slimme wekker is compact vormgegeven en past eenvoudig op een nachtkastje of elke andere willekeurige plek in huis.

De Mi Smart Clock cunfeert tevens als uitbreiding van je home security systeem. Zo kun je het apparaat verbinden met een beveiligingscamera, om zodoende de beelden van de security camera direct op het smart display te bekijken.

Xiaomi Mi Smart Clock een multifunctioneel display apparaat

De slimme klok van Xiaomi is voorzien van een 3,97-inch touchscreen display. Het kleurrijke display kan de tijd, het weer en de kalender weergeven of gebruikt worden als digitale fotolijst. Ook kun je het smart display gebruiken om andere slimme apparaten in je huis te bedienen.

Er is een Sunrise Alarm mode ingebouwd, waarbij de helderheid van het scherm geleidelijk aan verhoogt wordt, naarmate het alarmgeluid afgaat. Zodoende kun je ’s ochtends rustig wakker worden. Er is een 1,5-inch speaker ingebouwd en twee far-field microfoons. Daarnaast wordt er 1GB RAM en 4GB aan opslagruimte ingebouwd.

Ook is de Mi Smart Clock voorzien van de ingebouwde Google Assistent, om de slimme klok via spraakcommando’s te kunnen bedienen. Daarnaast wordt Google Chromecast ondersteunt, zo kun je probleemloos draadloos audio en video streamen vanaf je smartphone of tablet naar de wekkerradio.

De slimme alarmklok van Xiaomi is vanaf half februari verkrijgbaar in Nederland en België, onder andere bij de MediaMarkt. De adviesprijs voor de Xiaomi Mi Smart Clock is vastgesteld op €50. Er wordt standaard een instructieboekje en een power adapter meegeleverd.