Samsung ontwikkelt een nieuwe slimme video intercom met een groter display en vernieuwde functionaliteit. Introductie volgt waarschijnlijk op CES 2020.

Elektronicafabrikant Samsung ontwikkelt en fabriceert een groot aantal uiteenlopende producten, van smartphones en wearables tot TV’s en audio apparatuur. Ook voor huisbeveiliging biedt de Koreaanse fabrikant verschillende oplossingen. Zo werd in 2013 de Samsung Smart Wall Pad (model: SHT-3625) geïntroduceerd. Dit is een smart video intercom met communicatie functie om op afstand de voordeur van je huis te kunnen openen en de omgeving te monitoren.

Via de Wall Pad Video Intercom kun je bezoekers die voor je deur staan aanspreken. Behalve de WallPad dien je nog wel de los verkrijgbare ‘Door Camera’ te kopen. Deze camera bevestig je aan de buitenzijde van de voordeur, de intercom zelf hangt in huis.

Dankzij het ingebouwde 4,3” touch display kun je ook zien wie er voor de deur staat. Daarnaast is er een ‘trespassing detection’ ingebouwd, zo wordt je direct gealarmeerd als er verdachte bewegingen gesignaleerd worden. Het lijkt erop dat Samsung binnenkort een nieuw model zal uitbrengen, met een groter display.

Samsung smart home apparaat: Wall Pad video intercom

Samsung SDS, een dochteronderneming van Samsung Group die zich bezighoudt met het aanbieden van IT-oplossingen en diensten, heeft in maart 2019 een design patent ingediend bij de KIPO (Korean Intellectual Property Office). Begin oktober 2019 werd het octrooi genaamd ‘Wall Pad’ goedgekeurd en gepubliceerd. Er zijn een achttal schetsen bijgesloten, waarvan één kleuren product render. Zodoende krijgen we een uiterst gedetailleerd beeld van Samsung’s nieuwe slimme video intercom.

Het ontwerp borduurt voort op de WallPad uit 2013. Het is een compact en slank apparaat die je eenvoudig ergens in de kamer, aan de muur hangt. Voorheen waren er meerdere bedieningsknoppen aan de zijkant van het apparaat gesitueerd. Ditmaal verloopt de gehele bediening via het touchscreen. Er is alleen een schakelaar aangebracht aan de bovenzijde, waarschijnlijk functioneert deze als aan- / uitschakelaar.

Het scherm is beduidend groter dan het vorige model. Onder het touch scherm zijn nog 6 touch-toetsen aangebracht. Ook tonen de schetsen een sensor en een sleuf in het scherm, waar deze voor dienen wordt uit de patentomschrijving niet duidelijk.

De vormgeving is duidelijk gemoderniseerd, vanzelfsprekend zullen ook de functies een update krijgen. Het ligt voor de hand dat Samsung dit smart home apparaat opneemt binnen haar SmartThings IoT platform. Zodoende wordt het mogelijk om de video intercom ook via je smartphone te bedienen. Wellicht worden er ook functies zoals gezichtsherkenning toegevoegd.

Domotica, oftewel huisautomatisering is de afgelopen jaren erg populair geworden. Elektronische producten worden steeds vaker ingezet om onze veiligheid te waarborgen en ons leven een stukje gemakkelijker te maken. Eén op de 10 Nederlandse huishoudens heeft inmiddels slimme apparaten in huis voor beveiliging en veiligheid.

Wanneer Samsung haar nieuwe smart video intercom uit zal brengen is vooralsnog onbekend. Het is zeer goed mogelijk dat deze Samsung Wall Pad op CES 2020 geïntroduceerd wordt. De jaarlijkse consumenten elektronica show vindt komend jaar plaats van 7-10 januari in Las Vegas, Verenigde Staten.

Bekijk hier het patent van de Samsung Wall Pad.