Canon EOS-1D X Mark III DSLR camera voor professionals De EOS-1D X Mark III is een professionele Canon DSLR met indrukwekkende AF-mogelijkheden, die een sterk verbeterde foto- en videokwaliteit levert.

Canon heeft tijdens CES 2020 een nieuwe sport- en wildlife-camera geïntroduceerd. De Canon EOS-1D X Mark III DSLR is ontworpen voor professionele fotografen. Canon’s nieuwste aanwinst biedt een ongelofelijke snelheid, spectaculaire AF-tracking prestaties en een ongeëvenaarde beeldkwaliteit. Het nieuwe topmodel kan maar liefst 20fps vastleggen met AF-tracking en biedt verbeterde hoge ISO prestaties, om in elke lichtomstandigheid de gewenste plaat vast te kunnen leggen.

De AF-sensor in de EOS-1D X Mark III heeft in het midden een 28x hogere resolutie en 3x het aantal AF-punten ten opzichte van het voorgaande model. Canon komt daarmee tegemoet aan de behoefte van professionals die een hogere nauwkeurigheid en scherpstelling wensen bij een breder scala aan opnamescenario’s.

Bovendien biedt deze nieuwe Canon camera een indrukwekkende 5,5K 12-bits interne RAW-videoregistratie – het is de eerste niet-cinema Canon EOS camera met een dergelijke functie – waardoor je naast foto’s ook video’s van topkwaliteit kunt vastleggen.

Nieuw AF-systeem en vernieuwde Full Frame sensor

In de wereld van sportfotografie kan het een kwestie van milliseconden zijn of een foto slaagt of niet. De EOS-1D X Mark III beschikt over de juiste specs om professionals in staat te stellen adembenemende foto’s te maken en deze sneller dan ooit aan te leveren bij opdrachtgevers. Bovendien staat de magnesiumlegering vervaardigde body garant voor duurzaamheid, deze camera kan ook gebruikt worden in extreme meteorologische omstandigheden.

De EOS-1D X Mark III is voorzien van een nieuw AF-systeem en een vernieuwde 20,2 Megapixel Full Frame beeldsensor, die bijdragen aan een verbeterde stabiliteit en tracking om fotografen meer flexibiliteit en nauwkeurigheid te bieden. In combinatie met een dedicated DIGIC 8-processor is het mogelijk om scherp te stellen op onderwerpen binnen een breder scala aan belichtingscondities.

Naast deze indrukwekkende scherpstelnauwkeurigheid bij weinig licht is deze nieuwe Canon DSLR camera ook ideaal voor fotografie met gering beeldcontrast, van patronen, fijne details en diagonale lijnen – beeldelementen die voorheen moeilijk waren vast te leggen.

Het AF-systeem van de camera is geprogrammeerd via ‘deep learning’, oftewel Artificial Intelligence (AI) en kan menselijke onderwerpen in een reeks van sportieve situaties waarnemen en identificeren, en deze razendsnel in beeld brengen met behulp van het vernieuwde trackingsysteem. Ook de Auto AF-instelling is vernieuwd, zo worden de AF-instellingen van de camera automatisch afgestemt op het onderwerp.

De optische zoeker is essentieel voor sportevenementen op wereldniveau, maar ook bij het vastleggen van wilde dieren. Ten slotte krijgen fotografen door de zoeker een beter beeld van het onderwerp en beschikken zodoende over een heldere weergave zonder beeldvertraging. In de Live View-modus kan de camera opnamen maken met een snelheid van 20 fps met mechanische of elektronische sluiter en Full AF.

De nieuwe beeldsensor biedt een snellere uitlezing en minder ruis. De 20,1 Megapixel Full frame CMOS-sensor biedt ook Canon’s meest uitgebreide ISO-bereik tot nu toe (ISO 50 tot ISO 819.200). Het is tevens de eerste camera op de markt met een High Detail Low-Pass Filter, met als resultaat scherpe en hoge resolutie opnames, waarbij moiré effectief wordt tegengegaan.

Het is bovendien het eerste EOS model dat het HEIF (High Efficiency Image File Format) ondersteunt. Dit ‘next generation’ bestandstype is gebaseerd op de HEVC-codec en maakt het mogelijk opnamen met 10-bits aan gegevens op te slaan in een bestand met dezelfde grootte als een JPEG, met minder compressie-artefacten. De camera kan ook gebruikt worden met CFexpress geheugenkaarten, die een 3x zo hoge schrijfsnelheid heeft als de snelste CFast kaarten.

Video’s vastleggen met de EOS 1D Mark III

Ook op videogebied zijn de mogelijkheden naar een nieuw niveau getild. De camera biedt 4K Full frame plus ondersteuning van 12-bits RAW interne beeldopslag. Daarnaast kan deze camera ook 12-bits CRM bestanden met 5,5K (5.472×2.86) vastleggen. De Canon EOS 1D X Mark III kan ook beelden vastleggen met Canon Log Gamma en deze opslaan als een 10-bits HEVC/H.265-bestand, waardoor professionals over meer bewerkingsopties beschikken. Het is tevens de eerste EOS-1 serie camera die Movie Digital IS ondersteunt – met beeldstabilisatie over 5 assen om een breed scala aan bewegingen te kunnen corrigeren.

Canon’s nieuwste topmodel is verder voorzien van ingebouwde Wi-Fi- en Bluetooth. De Wi-Fi-functie kan worden gebruikt voor FTP of om een verbinding te leggen via EOS Utility en/of een smartphone. De Bluetooth-connectiviteit maakt gebruik van het Bluetooth Low Energy-protocol, waardoor een constante verbinding met een compatibel slim apparaat mogelijk is, terwijl een minimum aan batterijvoeding nodig is – ideaal voor lange opnamedagen.

Met de verlichte bedieningsknoppen en -toetsen maakt de EOS-1D X Mark 3 het ook gemakkelijk te werken in het donker of bij weinig licht. Ten slotte kunnen professionele fotografen profiteren van een sterk verbeterde accuduur, met dezelfde LP-E19 batterij kunnen maar liefst 2.850 opnamen gemaakt worden.

Prijs en beschikbaarheid

De Canon EOS-1D X Mark III is vanaf februari 2020 beschikbaar en heeft een verkoopadviesprijs van €7420 voor de body only. De nieuwe DSLR is gebaseerd op de Canon EF-vatting en is compatibel met een grote reeks AF-objectieven.