Samsung lanceert nieuwe microSD en SD-geheugenkaarten Samsung introduceert nieuwe Pro Plus en Evo Plus microSD en SD-kaarten, met hoge lees- en schrijfsnelheden. Zeer geschikt voor 4K video opnames.

Samsung heeft een nieuwe line-up geheugenkaarten aangekondigd. De Pro Plus en Evo Plus microSD en SD-kaarten zijn ontworpen voor professionele en hobby-fotografen, videomakers en content creators. De nieuwe geheugenkaarten kenmerken zich door een grote lees- en schrijfsnelheid en een hoge betrouwbaarheid.

De PRO Plus microSD en SD-kaarten hebben respectievelijk lees- en schrijfsnelheden tot 160 MB/s en 120 MB/s. Dat is ideaal voor het opslaan van video’s in 4K ultra-high definition (UHD) en Full HD (FHD). De EVO Plus-kaarten zijn 1,3 keer zo snel als de vorige generatie en bereiken snelheden van 130 MB/s.

Met een opslagcapaciteit tot 512GB bieden de geheugenkaarten meer dan genoeg opslagruimte voor 360 graden panoramafoto’s en uren aan 4K UHD-content. Standaard komen de kaarten met 10 jaar garantie. De nieuwe Samsung microSD en SD kaarten zijn vanaf medio september verkrijgbaar in Nederland.

Samsung microSD kaart

De videoklasse van de Samsung PRO Plus en EVO Plus microSD-kaarten is verbeterd naar V30, terwijl de applicatie klasse A2 is. De hoogste prestatieklasse is uitermate geschikt voor het verwerken van je foto en video content, of dat nu van je smartphone, tablet, actiecamera of drone komt.

De gehele microSD line-up beschikt over 6-proof beveiliging en is bestand tegen water, extreme temperaturen, röntgenstralen (handig op vliegvelden), slijtage, vallen en magnetische straling.

De PRO Plus microSD-kaart is beschikbaar in 128GB, 256GB en 512GB.

De EVO Plus microSD-kaart is beschikbaar in 64GB, 128GB, 256GB en 512GB.

De verkoopadviesprijzen variëren van € 17 voor de 64GB EVO Plus tot € 156 voor de 512GB PRO Plus.

Samsung Pro Plus en Evo Plus SD-kaart

De nieuwe geheugenkaarten van Samsung zijn ideaal voor fotografieliefhebbers, professionals en content creators. Ze zijn geschikt voor diverse apparaten, waaronder DSLR, systeemcamera’s, compact camera’s, camcorders en PC’s. De SD-kaarten zijn perfect voor het verwerken van hoogkwalitatieve foto’s en videocontent.

Zowel PRO Plus als EVO Plus SD-kaarten bieden 7-proof bescherming tegen schokken, water, extreme temperaturen, röntgenstralen, slijtage, vallen en magnetische straling. De nieuwe SD-kaarten komen in de videoklasse V30. Dit maakt ze bijzonder geschikt voor het vastleggen van content in 4K UHD en FHD.

De SD-kaarten komen beschikbaar in 32GB tot 256GB, met aanvullend een 512GB optie voor de PRO Plus lijn. De verkoopadviesprijzen variëren van € 11 voor de 32GB EVO Plus tot € 140 voor de 512GB PRO Plus.