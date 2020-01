Nikon D780 DSLR camera met hybride AF-systeem Met de Nikon D780 krijgt de populaire D750 DSLR een waardige opvolger. Deze nieuwe Full Frame digitale camera levert premium foto- en videokwaliteit.

Nikon heeft tijdens CES 2020 een nieuwe D-SLR geïntroduceerd voor creatieve fotografen die graag fotograferen met een full-frame camera. Met de Nikon D780 kun je altijd en overal scherpe foto’s en video maken. De robuuste camera beschikt over een snel, speciaal hybride AF-systeem voor Live View opnamen en een snel en krachtig 51-punts AF-systeem met fasedetectie wanneer u fotografeert door de zoeker.

Bij opnamen in Live View profiteren fotografen en videomakers van hetzelfde AF-systeem dat wordt gebruikt door de befaamde Nikon Z6 systeemcamera. Gebruikers kunnen scherpstellen op gezichten met behulp van oogherkenning-AF en profiteren van AF bij weinig licht, waarbij betrouwbaar kan worden scherpgesteld op onderwerpen tot -6 LW. Fotografen die door de zoeker fotograferen zijn in staat om bewegende onderwerpen moeiteloos te volgen en snel te schakelen tussen de geavanceerde AF-standen.

Fotograferen met de Nikon D780

Met de D780 kun je maximaal 7 bps opnemen wanneer je door de zoeker fotografeert. Via de live view mode kun je tot 12 bps opnemen. Andere opmerkelijke functies zijn de minimale sluitertijd van 1/8000 sec. die ook de flexibiliteit geeft om te synchroniseren met Nikon Speedlight-flitsers. Ook kan de sluitertijd worden verlengd tot maar liefst 900 sec. – ideaal om indrukwekkende lichtsporen en nachtelijke scènes vast te leggen.

De nieuwe Nikon DSLR levert niet alleen een prachtige fotokwaliteit, videografen zullen versteld staan van de 6K-resolutie van de beeldsensor, om 4K/UHD-video-opnamen met een zeer hoge resolutie en een beeldsnelheid van 30p/25p/24p te produceren – zonder cropfactor. Door gebruik te maken van een externe videorecorder kun je haarscherpe HLG HDR-opnamen maken, die rechtstreeks kunnen worden weergegeven op een compatibele TV of monitor.

Overzicht van de belangrijkste kenmerken

• AF door de zoeker: Het 51-punts AF-systeem met fasedetectie is gevoelig tot -3 LW. Bewegende onderwerpen kunnen nauwkeurig gevolgd worden en er kan snel geschakeld worden de AF-standen.

• AF bij Live View: Het hybride AF-systeem met 273 punten is gevoelig tot -4 LW, of tot -6 LW met AF bij weinig licht. Oogherkenning-AF is ook mogelijk wanneer je foto’s maakt tijdens het filmen.

• Serieopnamen tot 12 bps: Fotografeer met maximaal 7 bps met AF/AE of in de stand Stil Fotograferen tot 12 bps in volledige resolutie en in RAW.

• Optische zoeker en kantelbaar touchscreen: De 0,70x optische zoeker heeft een grote beeldhoek en een dekking van 100%. Via de kantelbare LCD-monitor met 2.359.000 beeldpunten en touchscreen kun je de sluiter en AF gemakkelijk bedienen.

• Prachtige beeldkwaliteit: Geschikt voor objectieven met F-vatting. Voorzien van full-frame CMOS-sensor van 24,5 MP en EXPEED 6-beeldprocessor. En dezelfde 180K pixel RGB-sensor met het geavanceerde systeem voor onderwerpherkenning, zoals bij zijn grotere broer, de D850.

• Zeer groot ISO bereik: De D780 heeft een groter ISO-bereik dan de veelgeprezen D850. Deze loopt van ISO 100-51.200 en is uit te breiden tot ISO 50-204.800.

• Full-Frame DSLR video’s: Maak hoge resolutie 4K/UHD-video-opnamen met 30p/25p/24p, zonder cropfactor. Neem extern op met N-log of maak indrukwekkende HDR HLG-opnamen (Hybrid Log Gamma).

• Creatieve vrijheid: Ingebouwde time-lapse functie. Exporteer foto’s van 2 MP uit de 120 bps slow-motion video. Voorzien van een ingebouwd negatieven-digitaliseringsmenu en meer.

• Snelle beeldoverdracht: Dankzij de snelle gegevensoverdracht en de draadloze verbinding van de camera kun je beelden gemakkelijk online delen. Via SnapBridge kunnen gebruikers Video, JPEG- en RAW-bestanden delen met hun smartapparaat, zoals een smartphone of tablet.

Prijs en beschikbaarheid

Fotografen kunnen de Nikon D780 kopen vanaf 23 januari 2020 voor een adviesprijs van €2500 voor de body only. Er is ook een kit beschikbaar met een AF-S 24-120mm f/4 objectief, de adviesprijs van deze combinatie is vastgesteld op €3000.