Canon EOS 850D DSLR camera met 4K video functie De EOS 850D is de nieuwste Canon DSLR camera. Deze veelzijdige digitale camera heeft een vernieuwde beeldprocessor en komt met een 4K film functie.

Toon pagina inhoud

Canon heeft een nieuwe DSLR camera geïntroduceerd, de EOS 850D is een veelzijdige en connected camera die bovendien licht in gewicht is. Canon heeft de opvolger van de succesvolle EOS 800D voorzien van een snelle Digic 8 beeldprocessor. In combinatie met de 24,1 megapixel Dual Pixel CMOS APS-C sensor weet de 850D detailrijke beelden vast te leggen. Ook op het gebied van video’s biedt deze Canon EOS camera een indrukwekkende beeldkwaliteit in 4K resolutie.

De Canon 850D is een echte allrounder. Dankzij de APS-C-sensor biedt de camera maximale invloed op de scherptediepte, waardoor scherpe beelden ontstaan met een prachtig zachte achtergrond. Zelfs bij het fotograferen van snelbewegende onderwerpen of onderwerpen op grote afstand, zoals vogels hoog in de lucht, biedt de 24,1 megapixel sensor voldoende resolutie voor het bijsnijden van opnames.

Canon EOS 850D camera functies

De sensor zorgt ook bij weinig omgevingslicht voor opnamen met een hoge resolutie, zonder afbreuk te doen aan de prestaties – perfect bij portretfotografie binnenshuis. Omdat de 850D deel uitmaakt van Canon’s wereldwijd gerenommeerde EOS-systeem, kunnen gebruikers elke EF- of EF-S lens bevestigen, een Speedlite-flitser toevoegen voor creatieve belichtingsopties of een externe microfoon aansluiten via de 3,5mm-plug. In combinatie met de veelzijdige EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM kit lens kunnen fotografen moeiteloos een groot aantal opnamescenario’s aan.

Net als de modellen in het Canon EOS-portfolio voor professionals is de EOS 850D uitgerust met een Intelligent Tracking (iTR) autofocus (AF) functie die mogelijk is dankzij de 220.000 pixel RGB+IR meetsensor. Door hoge resolutiegegevens van de automatische belichting uit te wisselen met de AFsensor biedt iTR AF een hoge responssnelheid en nauwkeurigheid, ideaal voor sport- en natuurfotografie. Deze geavanceerde technologie maakt automatische gezichtstracking door de optische zoeker mogelijk.

Het ergonomische ontwerp heeft instelwielen aan de boven- en achterkant voor dubbele instelmogelijkheden van zowel sluitertijd als diafragma. Deze DSLR biedt volledige creatieve controle. Het verbeterde ontwerp, de lichtgewicht body en de verbeterde connectiviteit dragen ertoe bij dat de Canon EOS 850D een gebruiksvriendelijke camera is voor liefhebbers van fotografie.

De nauwkeurige Eye Detect AF in Live View-modus geeft portretten dankzij ogen vol subtiele details, een natuurlijke uitstraling die het onderwerp echt tot leven brengt. De camera kan ononderbroken fotograferen met 7 fps, waardoor het nauwkeurig volgen van bewegende onderwerpen moeiteloos gaat. Om fotografen de flexibiliteit te bieden hun onderwerpen vanuit verschillende gezichtspunten vast te leggen, heeft de camera een vari-angle touchscreen dat onder bijna elke hoek kan worden geplaatst voor composities met maximale creatieve vrijheid.

De AF-tracking van de Canon 850D is razendsnel en nauwkeurig dankzij de 45-punts all-crosstype AF-sensor en Dual Pixel CMOS AF. De functie Gezichtsdetectie heeft een hoge betrouwbaarheid, ook wanneer je te maken hebt met uitdagende lichtcondities, zoals bij onderwerpen met tegenlicht.

Haarscherpe 4K video’s opnemen

Of het nu gaat om video’s of foto’s, deze DSLR levert dankzij de DIGIC 8-processor een fantastische beeldkwaliteit. De Canon EOS 850D kan in Full HD opnemen met 60p, in 4K tot 25p en breidt de mogelijkheden van de voorganger bij video-opnamen uit met een meer gedetailleerde setup voor time-lapse video’s en automatische scèneselectie. Om de bewegingen te corrigeren die kunnen optreden bij handheld-videoregistratie, is de 850D voorzien van 5-Axis Movie Digital IS om vloeiende, trillingsvrije videobeelden vast te leggen.

Tijdens het vastleggen van foto’s in de Live View-modus hebben fotografen dankzij de Dual Pixel CMOS AF een nauwkeurige controle bij het selecteren van hun scherpstelpunt – 143 scherpstelpunten in de automatische modus of 3.975 punten bij handmatige selectie. De Remote Live View-functie geeft fotografen extra controle, inclusief activering van de ontspanknop op afstand en de mogelijkheid om opnamen op hun smartphone te bekijken, ideaal wanneer ze afstand tot de camera moeten houden.

Beelden kunnen in RAW worden vastgelegd om alle informatie te gebruiken die door de sensor is geregistreerd. Opnamen in C-RAW hebben een kleinere bestandsgrootte, waardoor de opnamebuffer bij continu-opnamen bijna verdubbelt van 40 naar 75 opnamen. Met de in-camera RAW-beeldbewerking kunnen gebruikers hun beelden perfectioneren zonder dat een PC of mobiel apparaat nodig is.

Foto en video opnames delen via Bluetooth en WiFi

De connectiviteitsopties bieden fotografen meer manieren om hun werk te delen en zorgen voor een hoger beveiligingsniveau bij het opslaan. Met de 2,4 GHz Wi-Fi- en Bluetooth Low Energy-connectiviteit kunnen fotografen de EOS 850D via de Canon Camera Connect-app verbinden met hun iOS- of Android-apparaat om opnamen te bewerken en resultaten van hoge kwaliteit te delen. Zodra content is gedownload, kan het worden geplaatst en bekeken op social media of gedeeld met familie en vrienden.

Dankzij deze integratie kunnen gebruikers de opnamen eenvoudig bewerken met DPP Express voor iPad en onderweg de volledige workflow voor RAW-opnamen hanteren. De functie Auto Image Sync garandeert met Image Tranfer Utility een zorgeloze back-up van zowel foto’s als video’s op de PC van de gebruiker, zodat unieke opnamen nooit verloren gaan.

Voor fotografen die de volgende stap in creatieve controle willen zetten, maakt deze indrukwekkende DSLR haarscherpe 4K-videoregistraties. De 850D is snel, gebruikersvriendelijk en duurzaam. Bovendien zit de camera vol met geavanceerde functies om je fotografie naar een nieuw niveau te tillen.

Prijs & Verkrijgbaarheid

De Canon EOS 850D kan al worden gereserveerd via een preorder. Vanaf april 2020 zal de DSLR ook daadwerkelijk verkrijgbaar zijn. Voor de body only is de verkoopadviesprijs vastgesteld op € 920. De Canon 850D kit inclusief de EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM heeft een prijs van € 1020.